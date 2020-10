Xe tí hon Aston Martin sau 10 năm, rao bán 1,12 tỷ đồng

Nhắc đến Aston Martin, thường khách hàng sẽ nghĩ đến những chiếc siêu xe đắt tiền, ít ai biết rằng hãng xe Anh quốc từng sản xuất một mẫu ôtô cỡ nhỏ. Đó là Aston Martin Cygnet cỡ nhỏ, dòng xe đô thị mà có lẽ chính Aston Martin cũng không muốn nhắc đến khi nó đi ngược lại hoàn toàn hình ảnh cũng như triết lý phát triển của hãng. Aston Martin Cygnet đời 2010 được xây dựng dựa trên chiếc Toyota iQ và có số lượng sản xuất giới hạn 300 xe trên toàn cầu. Ra đời vào năm 2010, nhiệm vụ của Cygnet là giúp Aston Martin vượt qua các quy định về khí thải tại châu Âu. Mẫu xe đô thị đóng vai trò kéo giảm mức phát thải trung bình của đội hình xe Aston Martin và đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải chung đối với từng hãng xe.Giá xe Aston Martin Cygnet trong ảnh hiện được rao bán ở Buckinghamshire, Anh gần 37.000 bảng, khoảng 48.100 USD (khoảng 1,12 tỷ đồng). Con số khá đắt đỏ dành cho một chiếc xe cỡ nhỏ. Xe đã sử dụng được 12.000 dặm, tương đương 19.000 km. Dù mang dáng vẻ tương tự iQ, Cygnet sở hữu nhiều chi tiết để khẳng định sự khác biệt của mình so với mẫu xe Nhật Bản. Đó là lưới tản nhiệt kép đặc trưng của Aston Martin, hốc hút gió trên nắp ca-pô, mâm xe đa chấu 16 inch, cánh lướt gió phía sau hay cụm đèn hậu chữ C. Hãng siêu xe nước Anh cũng thay đổi nội thất để chiếc Cygnet cao cấp hơn so với mẫu xe nguyên bản. Vô-lăng, bảng tab-lô, táp-pi cửa cung ghế ngồi được bọc da Bitter Chocolate đắt tiền, thêu chỉ viền trắng trang trí. Hàng ghế trước là loại ghế thể thao với tựa đầu nối liền vào tựa lưng. Hàng ghế sau có 2 chỗ ngồi, không gian phù hợp với trẻ em. Các trang bị tiện ích của Aston Martin Cygnet gồm có điều hòa tự động, nút bấm khởi động, nút bấm giải trí trên tay lái, sưởi 2 ghế trước, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện... Cung cấp sức mạnh cho Cygnet là động cơ xăng I4 1.3L, công suất tối đa 97 mã lực. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Giới thiệu xe tí hon Aston Martin Cygnet 2010.

