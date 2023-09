Xe tăng bằng gỗ chạy điện "độc nhất thế giới" của thợ mộc Việt Nam

Trên kênh YouTube ND – Woodworking Art đã đăng tải video mới nhất. Trong video, sản phẩm mới của anh Trương Văn Đạo là chiếc xe tăng bằng gỗ chạy điện mô phỏng theo loại STRV 103 của Thụy Điển. Đây vốn là mẫu xe tăng nổi tiếng xuất hiện trong tựa game World of Tanks. Anh Đạo chia sẻ rằng con trai của mình muốn sở hữu một món đồ chơi không bao giờ hỏng. Vì thế, anh cùng với đội ngũ của mình quyết định làm ra một chiếc xe tăng “xịn” và có lẽ sẽ “không bao giờ hỏng” để tặng cho con. STRV 103 được phân loại là xe tăng không có tháp pháo. Đây có lẽ là loại xe tăng duy nhất thuộc loại này kể từ thời chiến tranh lạnh. Thiết kế này khiến xe tăng STRV 103 bằng gỗ có hình dáng khá nhỏ bé, chỉ cao 2,13 mét và khẩu ph.áo chỉ cách mặt đất 1,67 mét. Đối với anh Trương Văn Đạo, những đặc điểm đó cũng đơn giản hóa quá trình xây dựng chiếc xe. Bước đầu tiên để làm một chiếc xe tăng đến từ phần khung gầm. Dẫu vậy khác với những mẫu xe tăng trước đó anh Đạo Làm, phần khung gầm của chiếc xe mô phỏng STRV 103 được làm kỳ công và tốn nhiều nguyên vật liệu hơn cả. Đội ngũ ND – Woodworking Art sử dụng một khung thép gắn với hệ thống bánh xích để tạo thành nền tảng cho chiếc xe tăng gỗ. Sau đó, cấu trúc cơ bản này được bổ sung động cơ điện, cung cấp năng lượng bền vững cho xe tăng. Sau khi hoàn tất bộ khung, ông bố 9X tiến hành sử dụng vật liệu gỗ để gia công chi tiết cho chiếc xe tăng. Các chi tiết như bánh xe, bình xăng, xẻng đều được đội ngũ ND – Woodworking Art hoàn thiện một cảnh chỉn chu và tỉ mỉ nhất. Phần đầu của chiếc xe tăng có thể nâng lên hạ xuống bằng cơ cấu thuỷ lực. Chi tiết này giúp con trai của anh Đạo có thể leo lên dễ dàng hơn. Là một chiếc xe tăng bằng gỗ chạy động cơ điện, chiếc xe mô phỏng STRV 103 của anh Đạo có cơ chế di chuyển tiến, lùi, leo vỉa hè và đi trên mặt cỏ. Tuy không thể leo cầu thang nhưng cảm giác lái chiếc STRV 103 của ông bố 9X làm ra được cho là không kém gì xe thật. Được biết, chi phí làm một chiếc xe tăng bằng gỗ chạy điện này cũng không hề rẻ, nhưng nó quả là một sản phẩm độc đáo. Hiện tại, người đàn ông 31 tuổi đang sở hữu một bộ sưu tập xe bằng gỗ "độc nhất vô nhị". Anh dự định, tới một thời điểm nào đó sẽ bán đấu giá những "đứa con tinh thần" này để thành lập một quỹ từ thiện rồi cùng vợ con đi khắp nơi, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Video: Xe tăng Tiger I bằng gỗ của ông bố trẻ ở Bắc Ninh.

Trên kênh YouTube ND – Woodworking Art đã đăng tải video mới nhất. Trong video, sản phẩm mới của anh Trương Văn Đạo là chiếc xe tăng bằng gỗ chạy điện mô phỏng theo loại STRV 103 của Thụy Điển. Đây vốn là mẫu xe tăng nổi tiếng xuất hiện trong tựa game World of Tanks. Anh Đạo chia sẻ rằng con trai của mình muốn sở hữu một món đồ chơi không bao giờ hỏng. Vì thế, anh cùng với đội ngũ của mình quyết định làm ra một chiếc xe tăng “xịn” và có lẽ sẽ “không bao giờ hỏng” để tặng cho con. STRV 103 được phân loại là xe tăng không có tháp pháo. Đây có lẽ là loại xe tăng duy nhất thuộc loại này kể từ thời chiến tranh lạnh. Thiết kế này khiến xe tăng STRV 103 bằng gỗ có hình dáng khá nhỏ bé, chỉ cao 2,13 mét và khẩu ph.áo chỉ cách mặt đất 1,67 mét. Đối với anh Trương Văn Đạo, những đặc điểm đó cũng đơn giản hóa quá trình xây dựng chiếc xe. Bước đầu tiên để làm một chiếc xe tăng đến từ phần khung gầm. Dẫu vậy khác với những mẫu xe tăng trước đó anh Đạo Làm, phần khung gầm của chiếc xe mô phỏng STRV 103 được làm kỳ công và tốn nhiều nguyên vật liệu hơn cả. Đội ngũ ND – Woodworking Art sử dụng một khung thép gắn với hệ thống bánh xích để tạo thành nền tảng cho chiếc xe tăng gỗ. Sau đó, cấu trúc cơ bản này được bổ sung động cơ điện, cung cấp năng lượng bền vững cho xe tăng. Sau khi hoàn tất bộ khung, ông bố 9X tiến hành sử dụng vật liệu gỗ để gia công chi tiết cho chiếc xe tăng. Các chi tiết như bánh xe, bình xăng, xẻng đều được đội ngũ ND – Woodworking Art hoàn thiện một cảnh chỉn chu và tỉ mỉ nhất. Phần đầu của chiếc xe tăng có thể nâng lên hạ xuống bằng cơ cấu thuỷ lực. Chi tiết này giúp con trai của anh Đạo có thể leo lên dễ dàng hơn. Là một chiếc xe tăng bằng gỗ chạy động cơ điện , chiếc xe mô phỏng STRV 103 của anh Đạo có cơ chế di chuyển tiến, lùi, leo vỉa hè và đi trên mặt cỏ. Tuy không thể leo cầu thang nhưng cảm giác lái chiếc STRV 103 của ông bố 9X làm ra được cho là không kém gì xe thật. Được biết, chi phí làm một chiếc xe tăng bằng gỗ chạy điện này cũng không hề rẻ, nhưng nó quả là một sản phẩm độc đáo. Hiện tại, người đàn ông 31 tuổi đang sở hữu một bộ sưu tập xe bằng gỗ "độc nhất vô nhị". Anh dự định, tới một thời điểm nào đó sẽ bán đấu giá những "đứa con tinh thần" này để thành lập một quỹ từ thiện rồi cùng vợ con đi khắp nơi, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Video: Xe tăng Tiger I bằng gỗ của ông bố trẻ ở Bắc Ninh.