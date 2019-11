Xe SUV rẻ nhất Toyota Raize 2020 chính thức trình làng

Đúng như kế hoạch từ trước, ngày 5/11/2019 vừa qua hãng xe Toyota đã chính thức vén màn mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới mang tên - Toyota Raize 2020 mới tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Toyota Raize hoàn toàn mới trên thực tế chính là phiên bản đổi tên và thay đổi thiết kế của Daihatsu Rocky - mẫu SUV cỡ B đã trình làng trong triển lãm Tokyo 2019 vừa qua. Tương tự Daihatsu Rocky, Raize hoàn toàn mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA của tập đoàn Toyota. Nhắm đến các thị trường đang nổi, DNGA vốn là phiên bản giá rẻ của cơ sở gầm bệ dạng mô-đun TNGA tiên tiến hơn hiện đang được dùng cho các mẫu xe Toyota như Camry, C-HR, Prius hay Corolla Altis đời mới. Do đó, mẫu xe SUV Toyota Raize 2020 sở hữu kích thước giống hệt Daihatsu Rocky. Cụ thể mẫu SUV cỡ B này có chiều dài 3.995 mm, rộng 1.620 mm, cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.525 mm. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ và có cùng kích thước nhưng Toyota Raize 2020 vẫn giúp người dùng có thể phân biệt được ngay với Daihatsu Rocky. Theo đó, Raize 2020 được trang bị đầu xe chịu ảnh hưởng từ phong cách của đàn anh Toyota RAV4, đặc biệt là phần lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, nằm dưới logo nhà sản xuất. Điều này khiến Toyota Raize 2020 trông như phiên bản thu nhỏ của mẫu crossover cỡ C bán rất chạy RAV4. Ngoài ra, Toyota Raize 2020 còn được trang bị hốc góc cạnh, chứa đèn sương mù trước và dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang. Trong khi đó, cụm đèn pha của Toyota Raize 2020 có thiết kế giống với người anh em Daihatsu Rocky. Đèn pha của mẫu SUV cỡ B này dùng bóng LED và tích hợp với đèn báo rẽ tuần tự. Tương tự Daihatsu Rocky, Toyota Raize 2020 cũng đi kèm bộ vành hợp kim 17 inch nhưng có thiết kế khác biệt. Bộ vành phối 2 màu này được thiết kế dạng tua-bin độc đáo. Dự kiến, hãng Toyota sẽ bổ sung hàng loạt phụ kiện ngoại thất như TRD hay Modellista, bao gồm body kit và vành hợp kim hầm hố hơn, cho mẫu SUV mới. Đằng sau, Toyota Raize 2020 được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh nằm ngang và nối liền với nhau bằng một thanh mạ crôm dày dặn, tương tự Daihatsu Rocky. Thêm vào đó là 2 hốc khá lớn màu đen trên cản sau và cánh gió mui. Trái với ngoại thất, thiết kế nội thất của Toyota Raize 2020 lại gần như giống hệt Daihatsu Rocky, chỉ khác ở logo nhà sản xuất trên vô lăng. Theo đó, bên trong Toyota Raize 2020 cũng có màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch của hệ thống thông tin giải trí, nằm độc lập trên mặt táp-lô và hỗ trợ Apple CarPlay. Ngoài ra, cửa gió điều hòa nằm ngang, bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình TFT LCD 7 inch và cả chất liệu bọc ghế của Toyota Raize 2020 cũng giống với Daihatsu Rocky. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sẽ có 4 chế độ hiển thị là Advanced, Exciting, Simple và Analog. Đằng sau hàng ghế thứ hai của Toyota Raize 2020 là cốp có thể tích 369 lít. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng mọi tốc độ và hỗ trợ đỗ xe. Khi có mặt trên thị trường, Raize 2020 sẽ được định vị thấp hơn đàn anh Toyota C-HR vốn cũng là SUV cỡ B. Giá xe Toyota Raize 2020 chưa được công bố, nhưng nó sẽ là mẫu SUV giá rẻ nhất của thương hiệu Toyota. Video: Chi tiết SUV rẻ nhất Toyota Raize 2020.

Đúng như kế hoạch từ trước, ngày 5/11/2019 vừa qua hãng xe Toyota đã chính thức vén màn mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới mang tên - Toyota Raize 2020 mới tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Toyota Raize hoàn toàn mới trên thực tế chính là phiên bản đổi tên và thay đổi thiết kế của Daihatsu Rocky - mẫu SUV cỡ B đã trình làng trong triển lãm Tokyo 2019 vừa qua. Tương tự Daihatsu Rocky, Raize hoàn toàn mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA của tập đoàn Toyota. Nhắm đến các thị trường đang nổi, DNGA vốn là phiên bản giá rẻ của cơ sở gầm bệ dạng mô-đun TNGA tiên tiến hơn hiện đang được dùng cho các mẫu xe Toyota như Camry, C-HR, Prius hay Corolla Altis đời mới. Do đó, mẫu xe SUV Toyota Raize 2020 sở hữu kích thước giống hệt Daihatsu Rocky. Cụ thể mẫu SUV cỡ B này có chiều dài 3.995 mm, rộng 1.620 mm, cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.525 mm. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ và có cùng kích thước nhưng Toyota Raize 2020 vẫn giúp người dùng có thể phân biệt được ngay với Daihatsu Rocky. Theo đó, Raize 2020 được trang bị đầu xe chịu ảnh hưởng từ phong cách của đàn anh Toyota RAV4, đặc biệt là phần lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, nằm dưới logo nhà sản xuất. Điều này khiến Toyota Raize 2020 trông như phiên bản thu nhỏ của mẫu crossover cỡ C bán rất chạy RAV4. Ngoài ra, Toyota Raize 2020 còn được trang bị hốc góc cạnh, chứa đèn sương mù trước và dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang. Trong khi đó, cụm đèn pha của Toyota Raize 2020 có thiết kế giống với người anh em Daihatsu Rocky. Đèn pha của mẫu SUV cỡ B này dùng bóng LED và tích hợp với đèn báo rẽ tuần tự. Tương tự Daihatsu Rocky, Toyota Raize 2020 cũng đi kèm bộ vành hợp kim 17 inch nhưng có thiết kế khác biệt. Bộ vành phối 2 màu này được thiết kế dạng tua-bin độc đáo. Dự kiến, hãng Toyota sẽ bổ sung hàng loạt phụ kiện ngoại thất như TRD hay Modellista, bao gồm body kit và vành hợp kim hầm hố hơn, cho mẫu SUV mới. Đằng sau, Toyota Raize 2020 được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh nằm ngang và nối liền với nhau bằng một thanh mạ crôm dày dặn, tương tự Daihatsu Rocky. Thêm vào đó là 2 hốc khá lớn màu đen trên cản sau và cánh gió mui. Trái với ngoại thất, thiết kế nội thất của Toyota Raize 2020 lại gần như giống hệt Daihatsu Rocky, chỉ khác ở logo nhà sản xuất trên vô lăng. Theo đó, bên trong Toyota Raize 2020 cũng có màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch của hệ thống thông tin giải trí, nằm độc lập trên mặt táp-lô và hỗ trợ Apple CarPlay. Ngoài ra, cửa gió điều hòa nằm ngang, bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình TFT LCD 7 inch và cả chất liệu bọc ghế của Toyota Raize 2020 cũng giống với Daihatsu Rocky. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sẽ có 4 chế độ hiển thị là Advanced, Exciting, Simple và Analog. Đằng sau hàng ghế thứ hai của Toyota Raize 2020 là cốp có thể tích 369 lít. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng mọi tốc độ và hỗ trợ đỗ xe. Khi có mặt trên thị trường, Raize 2020 sẽ được định vị thấp hơn đàn anh Toyota C-HR vốn cũng là SUV cỡ B. Giá xe Toyota Raize 2020 chưa được công bố, nhưng nó sẽ là mẫu SUV giá rẻ nhất của thương hiệu Toyota. Video: Chi tiết SUV rẻ nhất Toyota Raize 2020.