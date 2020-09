Xe siêu sang Rolls-Royce sẽ ưu tiên sang trọng hơn công nghệ

Dù bán ra thị trường các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce có giá đắt đỏ nhất hiện nay, thương hiệu Anh quốc không phải cái tên đi đầu trong việc tích hợp công nghệ mới. Chỉ tới mẫu Ghost gần đây, Rolls-Royce mới triển khai các công nghệ như cảnh báo chệch làn, phát Wi-Fi, hay tự đỗ xe. Khoang lái Ghost của Rolls-Royce hay các mẫu xe sang mới khác vẫn mang nét riêng không lẫn vào đâu. Đó là sự kết hợp giữa chất lượng nội thất hàng đầu với kỹ năng chế tác tinh xảo. Tuy nhiên, hãng xe sang Rolls-Royce cũng không ngại trang bị công nghệ mới cho xe. Hãng từng dành hơn 10.000 giờ để hoàn thiện phần đầu xe có thể thắp sáng của Rolls-Royce Ghost. Nhưng để số hóa toàn bộ chiếc xe, Rolls-Royce có vẻ vẫn chưa sẵn sàng. “Rolls-Royce luôn là hãng chậm ứng dụng công nghệ mới, và điều này có lý do của nó. Với chúng tôi, công nghệ chỉ là làm sâu sắc thêm trải nghiệm mà khách hàng kỳ vọng từ một chiếc Rolls-Royce siêu sang”, Alex Innes, trưởng nhóm thiết kế Alex Innes của Coachbuild nói với tờ Autocar. “Đó là lý do chúng tôi chưa bắt đầu sử dụng màn hình cảm ứng xúc giác. Trải nghiệm với cần số analog được thiết kế đẹp vẫn ăn đứt màn hình cảm ứng”, Alex Innes chia sẻ. Alex Innes cũng lấy Phantom và Ghost mới làm dẫn chứng cho việc Rolls-Royce chậm chuyển đổi công nghệ so với các đối thủ cạnh tranh. “Số hóa đang mở ra cơ hội lớn và làm sâu sắc thêm khả năng cá nhân hóa chiếc xe. Chúng tôi sẽ không chạy theo công nghệ, mà chỉ phát triển chúng phù hợp với thương hiệu của xe”, Alex Innes khẳng định.Xe siêu sang Ghost mới có giá tới 332.500 USD là mẫu xe đầu tiên của Rolls-Royce được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, khoang lái của Ghost vẫn giữ nét truyền thống tập trung vào trải nghiệm cá nhân mà hãng xe Anh đã duy trì trong suốt nhiều năm qua. Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mới.

