Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 thêm bản thân dài Extended

Rolls-Royce Ghost thế hệ mới vừa đực ra mắt thế giới hồi đầu tháng này, và bây giờ chiếc xe siêu sang sẽ có thêm phiên bản Ghost Extended với không gian để chân của hàng ghế sau vô cùng rộng rãi - hơn mọi chiếc sedan khác nhà Rolls-Royce, ngoại trừ Phantom Extended. Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 mới sẽ được bán ra trong thời gian tới, việc giao hàng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay. Được phát triển để sử dụng như một chiếc limousine, Rolls-Royce Ghost Ghost Extended mới dài tổng cộng 5.716 mm, tăng 170 mm so với bản tiêu chuẩn, nhờ trục cơ sở được kéo dài từ 3.295 mm lên 3.465 mm, chính vì thế mà xe nặng hơn 46 kg so với Ghost thông thường, đạt mức 2.599 kg. Để duy trì kiểu dáng đẹp tuyệt của Ghost tiêu chuẩn, các nhà thiết kế tại Goodwood đã "che giấu" phần thân xe dài thêm bằng cách kéo dài các cửa sau và bộ phận quanh các khe hở. Tất nhiên, sự đẳng cấp của Rolls-Royce Ghost Extended nằm ở bên trong. Chiếc xe được trang bị ghế Serenity có thể ngả lưng hoàn toàn, đem đến những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn cho người dùng. Bên cạnh đó, xe còn có một tủ lạnh nhỏ đựng sâm panh tích hợp ở ngăn giữa hai ghế sau, với hai chế độ làm lạnh đồ uống (tới 6 độ C cho sâm panh non-vintage và 11 độ C đối với sâm panh vintage). "Trái tim" của Rolls-Royce Ghost Extended vẫn là khối động cơ tăng áp kép V12 6.75L sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850Nm. Bất chấp trọng lượng tăng thêm, Ghost Extended vẫn có khả năng hiệu suất giống hệt Ghost thường, nghĩa là xe chỉ cần 4,6 giây để tăng tốc từ 0 - 96 km/h và có tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Rolls-Royce Ghost 2021 thêm bản thân dài Extended.

