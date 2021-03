Xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class 2021 từ 4,29 tỷ đồng tại Mỹ

Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10 năm ngoái. Mãi đến nay, thương hiệu ngôi sao 3 cánh mới chính thức công bố giá bán của Mercedes-Maybach S-Class 2021 tại thị trường Mỹ. Theo đó, giá xe Mercedes-Benz S-Class 2021 mới sẽ có mức bán ra khởi điểm từ 184.900 USD (khoảng 4,29 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. So với S-Class tiêu chuẩn, mẫu xe này đắt hơn đến 75.100 USD đồng thời có giá ngang ngửa cả một ngôi nhà. Là đối thủ của Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class 2021 sở hữu một số chi tiết thiết kế ngoại thất riêng nhằm giúp người dùng phân biệt với S-Class thông thường. Theo đó, xe được trang bị phần đầu xe riêng với lưới tản nhiệt đi kèm nhiều nan nằm dọc, mạ crôm sáng bóng. Ngoài ra, Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới còn có tay nắm cửa có thể bật lên, thụt xuống, cửa tự hít, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bộ vành hợp kim 20 inch và logo Maybach phát sáng trên cột C. Không dừng ở đó, Mercedes-Maybach S-Class 2021 còn có kích thước lớn hơn hẳn so với S-Class tiêu chuẩn. Cụ thể, xe có chiều dài 5.469 mm và chiều dài cở sở 3.396 mm. So với S-Class tiêu chuẩn, Mercedes-Maybach S-Class 2021 dài hơn 185 mm trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 170 mm. Với kích thước lớn kể trên, Mercedes-Maybach S-Class 2021 mang đến không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, nhất là ở hàng ghế sau. Bước vào bên trong Mercedes-Maybach S-Class 2021, người lái sẽ thấy màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 12,8 inch và hệ thống âm thanh Burmester 4D với 30 loa. Bên cạnh đó là ghế trước có đủ tính năng sưởi, làm mát và mát-xa. Ghế còn được bọc da Maybach Nappa dành riêng cho mẫu xe này. Tiếp đến là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, sạc điện thoại thông minh không dây ở hàng ghế trước/sau, hệ thống tỏa hương thơm Air Balance, ốp bậc cửa phát sáng, hệ thống đèn viền 64 màu và ghế sau có tính năng sưởi ấm vùng cổ cũng như vai. Khi ngồi ở ghế sau, hành khách có thể "giết thời gian" bằng cách xem video qua 2 màn hình cảm ứng có kích thước 11,6 inch. Ngoài ra, hệ thống giải trí hàng ghế sau còn có 2 tai nghe không dây và máy tính bảng MBUX. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị gói Executive Rear Seat Plus tùy chọn cho xe. Gói này trang bị 2 ghế thương gia ở phía sau, được tách riêng bằng cụm điều khiển trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc có thể chỉnh nhiệt độ và bàn gấp. Tủ lạnh, ghế sau chỉnh điện và ly uống champagne cũng là những trang bị tùy chọn của Mercedes-Maybach S-Class 2021. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Maybach S-Class 2021 tại thị trường Mỹ là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, được hỗ trợ bởi công nghệ EQ Boost. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 496 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện của hệ thống EQ Boost bổ sung 21 mã lực và 249 Nm trong thời gian ngắn. Hệ truyền động này cho phép Mercedes-Maybach S-Class 2021 đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 209 km/h. Trang bị an toàn của xe đầy đủ như hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn chủ động, điều chỉnh tốc độ dựa trên lộ trình, hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ động, hỗ trợ chuyển làn đường chủ động, chủ động phanh khi có phương tiện cắt ngang, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ phát hiện điểm mù chủ động, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe, hỗ trợ giữ làn đường chủ động và hỗ trợ đỗ xe chủ động... Sau Mỹ, Mercedes-Maybach S-Class 2021 cũng sẽ xuất hiện ở các thị trường khác trên thế giới như Việt Nam. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class 2021.

Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10 năm ngoái. Mãi đến nay, thương hiệu ngôi sao 3 cánh mới chính thức công bố giá bán của Mercedes-Maybach S-Class 2021 tại thị trường Mỹ. Theo đó, giá xe Mercedes-Benz S-Class 2021 mới sẽ có mức bán ra khởi điểm từ 184.900 USD (khoảng 4,29 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. So với S-Class tiêu chuẩn, mẫu xe này đắt hơn đến 75.100 USD đồng thời có giá ngang ngửa cả một ngôi nhà. Là đối thủ của Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class 2021 sở hữu một số chi tiết thiết kế ngoại thất riêng nhằm giúp người dùng phân biệt với S-Class thông thường. Theo đó, xe được trang bị phần đầu xe riêng với lưới tản nhiệt đi kèm nhiều nan nằm dọc, mạ crôm sáng bóng. Ngoài ra, Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới còn có tay nắm cửa có thể bật lên, thụt xuống, cửa tự hít, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bộ vành hợp kim 20 inch và logo Maybach phát sáng trên cột C. Không dừng ở đó, Mercedes-Maybach S-Class 2021 còn có kích thước lớn hơn hẳn so với S-Class tiêu chuẩn. Cụ thể, xe có chiều dài 5.469 mm và chiều dài cở sở 3.396 mm. So với S-Class tiêu chuẩn, Mercedes-Maybach S-Class 2021 dài hơn 185 mm trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 170 mm. Với kích thước lớn kể trên, Mercedes-Maybach S-Class 2021 mang đến không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, nhất là ở hàng ghế sau. Bước vào bên trong Mercedes-Maybach S-Class 2021, người lái sẽ thấy màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 12,8 inch và hệ thống âm thanh Burmester 4D với 30 loa. Bên cạnh đó là ghế trước có đủ tính năng sưởi, làm mát và mát-xa. Ghế còn được bọc da Maybach Nappa dành riêng cho mẫu xe này. Tiếp đến là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, sạc điện thoại thông minh không dây ở hàng ghế trước/sau, hệ thống tỏa hương thơm Air Balance, ốp bậc cửa phát sáng, hệ thống đèn viền 64 màu và ghế sau có tính năng sưởi ấm vùng cổ cũng như vai. Khi ngồi ở ghế sau, hành khách có thể "giết thời gian" bằng cách xem video qua 2 màn hình cảm ứng có kích thước 11,6 inch. Ngoài ra, hệ thống giải trí hàng ghế sau còn có 2 tai nghe không dây và máy tính bảng MBUX. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị gói Executive Rear Seat Plus tùy chọn cho xe. Gói này trang bị 2 ghế thương gia ở phía sau, được tách riêng bằng cụm điều khiển trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc có thể chỉnh nhiệt độ và bàn gấp. Tủ lạnh, ghế sau chỉnh điện và ly uống champagne cũng là những trang bị tùy chọn của Mercedes-Maybach S-Class 2021. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Maybach S-Class 2021 tại thị trường Mỹ là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, được hỗ trợ bởi công nghệ EQ Boost. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 496 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện của hệ thống EQ Boost bổ sung 21 mã lực và 249 Nm trong thời gian ngắn. Hệ truyền động này cho phép Mercedes-Maybach S-Class 2021 đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 209 km/h. Trang bị an toàn của xe đầy đủ như hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn chủ động, điều chỉnh tốc độ dựa trên lộ trình, hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ động, hỗ trợ chuyển làn đường chủ động, chủ động phanh khi có phương tiện cắt ngang, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ phát hiện điểm mù chủ động, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe, hỗ trợ giữ làn đường chủ động và hỗ trợ đỗ xe chủ động... Sau Mỹ, Mercedes-Maybach S-Class 2021 cũng sẽ xuất hiện ở các thị trường khác trên thế giới như Việt Nam. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class 2021.