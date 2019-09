Xe sang Mercedes C200 cũ chỉ 400 triệu đồng ở Hà Nội

Những chiếc xe sang Mercedes-Benz C-Class đời 2009 hiện đang được rao bán trên thị trường xe C200 cũ với mức giá hơn 400 triệu đồng hiện khá nhiều. Với mức giá bán này nhiều người có thể sở hữu một chiếc Hyundai Grand i10, Vinfast Fadil hay Honda Brio... đời mới nhất. Lý do khiến cho những chiếc xe sang Đức có độ rớt giá lớn như vậy là do chi phí sử dụng của xe khá cao. Chưa kể những chiếc xe cũ khi đã đến kỳ bảo dưỡng lớn có thể khiến chủ nhân của nó tiêu hao chi phí bảo dưỡng sửa chữa xe lên đến hàng trăm triệu đồng. Đối với những người may mắn hơn có thể tìm mua đúng những chiếc xe đã được chủ cũ sửa chữa, thay thế những chi tiết cần thiết đã lão hóa theo thời gian. Những chiếc xe sang Mercedes-Benz C200 2009 được xem là khá "lành", ít hư hỏng, do vậy độ rớt giá của xe không lớn như những dòng đắt tiền hơn cùng hãng xe Đức như E-Class, S-Class hay các dòng SUV như ML-Class, GL-Class. Ở thời điểm xuất hiện trên thị trường Việt, giá xe Mercedes-Benz C200 rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng, sau 10 năm sử dụng, chiếc xe rớt giá khoảng 60%. Với hơn 400 triệu đồng, những người đam mê xe có thể sở hữu một chiếc xe Đức còn khá tốt, với độ an toàn và cảm giác lái vượt trội so với xe Nhật - Hàn. Tất nhiên họ sẽ phải chịu thêm không ít chi phí để đảm bảo chiếc xe có thể hoạt động ổn định, không hỏng vặt trong quá trình sử dụng. Các trang bị trên một chiếc C200 đời 2007-2009 khá đầy đủ với đèn chiếu sáng bi-xenon, rửa đèn, các chi tiết ốp nhôm phay trong cabin, ghế chỉnh điện hoàn toàn có nhớ 3 vị trí, rèm chỉnh điện và đặc biệt là hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon Logic 7. Tính năng an toàn cao với 8 túi khí xung quanh xe, cân bằng điện tử, cảm biến đỗ trước/sau… Mercedes-Benz C200 đời 2009 trang bị động cơ I4, dung tích 1,8 lít, công suất 184 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 250 Nm tại dải vòng tua máy 2.800 - 5.000 vòng/phút. Hộp số tự động 5 cấp đi kèm nhiều công nghệ như giảm xóc Agility Control, hệ thống ổn định điện tử EPS, phanh ABS... Theo nhiều dân chơi xe, rước khi mua xe Mercedes-Benz C200 cũ cần phải kiểm tra mọi bộ phận không khác gì những mẫu xe khác, từ vỏ, sơn, khung gầm, động cơ, hộp số cho đến lịch sử, tình trạng đâm đụng, ngập nước… Ngoài ra, mua xe Mercedes đời này còn cần để ý đến lốc điều hòa, nếu lốc thay thế không phải hàng xịn hay chuẩn, xe dễ bị nặng tải và ì máy. Bên cạnh đó, phụ tùng thay thế cho những chiếc xe sang Mercedes-Benz đời cũ khá đắt khi mua tại hãng. Xe cũ mua phụ tùng bên ngoài có giá thấp hơn, sẵn có nhưng khó đảm bảo nguồn gốc nếu bạn không phải "dân sành sỏi". Giá một món đồ tại hãng bán ra cho xe 2008 hay 2018 cũng tương đương nhau nếu cùng loại. Theo giới buôn bán xe cũ, tuy mất giá nhưng so với các dòng xe Đức cùng phân khúc như BMW 3-Series và Audi A4 thì những chiếc Mercedes-Benz dòng C-Class hiện vẫn được tìm mua hơn, bởi chi phí để "chơi" dòng xe này rẻ hơn nhiều dòng xe sang khác. Sau khi mua xe, người dùng cần bảo dưỡng đầy đủ và đúng lịch, thường xuyên kiểm tra nước làm mát và dầu đối với những chiếc xe đời sâu như thế này. Như vậy, nếu lựa chọn dòng xe sang như Mercedes-Benz C200 đã trải qua 10 năm tuổi, người dùng cần xác định bỏ ra thêm khoản chi phí dành cho "bảo dưỡng lớn" để chiếc xe "phục hồi" gần 90% hiệu quả hoạt động như ban đầu. Tuy nhiên, với chi phí bỏ ra cao hơn so với mặt bằng chung thì bù lại nguồi dùng lại có sự an toàn, cảm giác lái và "đẳng cấp" sẽ hơn hẳn những chiếc xe bình dân có giá tiền ngang bằng đang bán trên thị trường hiện nay. Sau một thập kỷ sử dụng, mẫu xe sang Mercedes-Benz C200 đời cũ giờ chỉ được xếp chung nhóm giá xe cũ với các mẫu xe đàn em bình dân như Honda Civic, Toyota Altis cùng đời hoặc một chiếc xe mới cỡ nhỏ lăn bánh như Kia Morning hoặc VinFast Fadil... Đây cũng được xem là sự đi lên của thị trường ôtô Việt cũng như xu hướng tất yếu hiện nay. Video: Chi tiết chiếc Mecedec C200 2009 giá 460 triệu ở Hà Nội.

