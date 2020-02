Xe sang Audi A5 “hàng thửa” APEC chỉ 1,9 tỷ đồng ở Hà Nội

Mẫu xe sang Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2017 đặc biệt này là một trong khoảng 400 xe bao gồm các dòng xe Audi như: Q5, Q7, A4, A5, A6,... từng được nhà phân phối Audi Việt Nam đưa về hồi tháng 08/2017 để phục vụ làm phương tiện đi lại cho các Nguyên Thủ Quốc Gia tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017. Sau khi phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam vào năm 2017, tất cả xe Audi đã được bán lại và hầu hết chúng đều chưa lăn bánh quá 5.000km. Sau khoảng hơn 2 năm sử dụng, chiếc Audi A5 Sportback 2.0 này chỉ mới lăn bánh được khoảng 12.000km và hiện đang được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ ở Hà Nội. Audi A5 phiên bản APEC năm 2017 được phát triển dựa trên chiếc A5 Sportback mới nhưng có thiết kế và tuỳ chọn đặc biệt hơn so với phiên bản thương mại được sản xuất đại trà. Xe không những thừa hưởng những cải tiến mới hơn so với phiên bản trước và còn có nhiều điểm khác biệt mà chỉ những chiếc xe phục vụ hội nghị APEC này mới có. Về ngoại hình, phần đầu của A5 Sportback đã được Audi thiết kế lại hoàn toàn. Phần trung tâm vẫn tiếp tục là lưới tản nhiệt lục giác rộng ngang, ngoài ra, nắp ca-pô của chiếc xe cũng được dập những đường gân nổi mới. Thân xe đậm hơn so với phiên bản cũ, bên cạnh đó là một thanh nẹp trang trí nhỏ ở vị trí tiếp giáp giữa cửa sau với vè trước. Phần đuôi của A5 Sportback có thiết kế gần như coupe 2 cửa A5 đã ra mắt trước với cặp đèn LED thiết kế mảnh dẻ. Phần dưới cản sau của xe chỉ có một chút khác biệt so với A5 đi kèm vành 19 inch. Tất cả các mẫu xe Audi phiên bản giới hạn phục vụ APEC đều có màu đen đi cùng gói ngoại thất S-line... Bên trong nội thất - mẫu A5 Sportback phiên bản giới hạn sản xuất cho sự kiện APEC 2017 cũng được trang bị màn hình hiển thị trên kính lái, hệ thống treo với giảm xóc thích ứng, cảnh báo chống trộm và đèn khoang hành lý... Các chi tiết khác không thay đổi nhiều so với bản thường. Bảng táp-lô A5 Sportback cũng có thiết kế không đổi so với A4, với các tùy chọn như đèn chiếu sáng thông minh và bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpi với màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng một màn hình 8,3 inch trên bảng táp-lô, điều khiển bằng touchpad hay núm xoay trên bệ trung tâm. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu thể thao bọc da màu đen với đa dạng các nút bấm tiện ích. Ngoài ra phiên bản giới hạn phục vụ APEC 2017 còn được trang bị hệ thống tự rửa đèn, rèm che nắng cho cửa sổ hàng ghế sau, nội thất ốp gỗ nâu, hệ thống định vị, âm thanh Bang & Olufsen... kèm huy hiệu nhỏ gắn ở táp-lô chứng nhận phiên bản đặc biệt APEC 2017. Phiên bản Audi A5 Sportback giới hạn về Việt Nam phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2017 sẽ được trang bị động cơ 2.0 TFSI và hệ dẫn động quattro được cải tiến trên Audi A5 mới. Động có này sẽ có công suất mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn hẳn so với phiên bản từng ra mắt trước đây. Thân xe Audi A5 Sportback thế hệ này giảm tới hơn 15 kg so với thế hệ trước nhờ vào việc sử dụng các vật liệu nhẹ. Khối lượng tổng giảm 220 kg, chỉ còn 1.470 kg. Đặc biệt, thế hệ mới của A5 Sportback còn có hệ thống hỗ trợ người điều khiển bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống tiết kiệm nhiên liệu Stop&Go. Hiện tại, mẫu A5 Sportback hoàn toàn mới đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Còn giá xe Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro đời 2017 hàng hiếm này đang được rao bán tại sàn xe cũ Hà Nội được chủ nhân chào hàng ở mức hơn 1,9 tỷ đồng. Video: Dân chơi Hà Nội độ xe sang Audi A5 Sportback bản Apec (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

Mẫu xe sang Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2017 đặc biệt này là một trong khoảng 400 xe bao gồm các dòng xe Audi như: Q5, Q7, A4, A5, A6,... từng được nhà phân phối Audi Việt Nam đưa về hồi tháng 08/2017 để phục vụ làm phương tiện đi lại cho các Nguyên Thủ Quốc Gia tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017. Sau khi phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam vào năm 2017, tất cả xe Audi đã được bán lại và hầu hết chúng đều chưa lăn bánh quá 5.000km. Sau khoảng hơn 2 năm sử dụng, chiếc Audi A5 Sportback 2.0 này chỉ mới lăn bánh được khoảng 12.000km và hiện đang được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ ở Hà Nội. Audi A5 phiên bản APEC năm 2017 được phát triển dựa trên chiếc A5 Sportback mới nhưng có thiết kế và tuỳ chọn đặc biệt hơn so với phiên bản thương mại được sản xuất đại trà. Xe không những thừa hưởng những cải tiến mới hơn so với phiên bản trước và còn có nhiều điểm khác biệt mà chỉ những chiếc xe phục vụ hội nghị APEC này mới có. Về ngoại hình, phần đầu của A5 Sportback đã được Audi thiết kế lại hoàn toàn. Phần trung tâm vẫn tiếp tục là lưới tản nhiệt lục giác rộng ngang, ngoài ra, nắp ca-pô của chiếc xe cũng được dập những đường gân nổi mới. Thân xe đậm hơn so với phiên bản cũ, bên cạnh đó là một thanh nẹp trang trí nhỏ ở vị trí tiếp giáp giữa cửa sau với vè trước. Phần đuôi của A5 Sportback có thiết kế gần như coupe 2 cửa A5 đã ra mắt trước với cặp đèn LED thiết kế mảnh dẻ. Phần dưới cản sau của xe chỉ có một chút khác biệt so với A5 đi kèm vành 19 inch. Tất cả các mẫu xe Audi phiên bản giới hạn phục vụ APEC đều có màu đen đi cùng gói ngoại thất S-line... Bên trong nội thất - mẫu A5 Sportback phiên bản giới hạn sản xuất cho sự kiện APEC 2017 cũng được trang bị màn hình hiển thị trên kính lái, hệ thống treo với giảm xóc thích ứng, cảnh báo chống trộm và đèn khoang hành lý... Các chi tiết khác không thay đổi nhiều so với bản thường. Bảng táp-lô A5 Sportback cũng có thiết kế không đổi so với A4, với các tùy chọn như đèn chiếu sáng thông minh và bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpi với màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng một màn hình 8,3 inch trên bảng táp-lô, điều khiển bằng touchpad hay núm xoay trên bệ trung tâm. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu thể thao bọc da màu đen với đa dạng các nút bấm tiện ích. Ngoài ra phiên bản giới hạn phục vụ APEC 2017 còn được trang bị hệ thống tự rửa đèn, rèm che nắng cho cửa sổ hàng ghế sau, nội thất ốp gỗ nâu, hệ thống định vị, âm thanh Bang & Olufsen... kèm huy hiệu nhỏ gắn ở táp-lô chứng nhận phiên bản đặc biệt APEC 2017. Phiên bản Audi A5 Sportback giới hạn về Việt Nam phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2017 sẽ được trang bị động cơ 2.0 TFSI và hệ dẫn động quattro được cải tiến trên Audi A5 mới. Động có này sẽ có công suất mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn hẳn so với phiên bản từng ra mắt trước đây. Thân xe Audi A5 Sportback thế hệ này giảm tới hơn 15 kg so với thế hệ trước nhờ vào việc sử dụng các vật liệu nhẹ. Khối lượng tổng giảm 220 kg, chỉ còn 1.470 kg. Đặc biệt, thế hệ mới của A5 Sportback còn có hệ thống hỗ trợ người điều khiển bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống tiết kiệm nhiên liệu Stop&Go. Hiện tại, mẫu A5 Sportback hoàn toàn mới đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Còn giá xe Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro đời 2017 hàng hiếm này đang được rao bán tại sàn xe cũ Hà Nội được chủ nhân chào hàng ở mức hơn 1,9 tỷ đồng. Video: Dân chơi Hà Nội độ xe sang Audi A5 Sportback bản Apec (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).