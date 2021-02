"Xế phượt" Harley-Davidson Pan America 2021 từ hơn 400 triệu đồng

Thương hiệu mô tô lừng danh nước Mỹ Harley-Davidson đã chính thức tung ra Pan America, mẫu mô tô địa hình đa dụng mà hãng đã ấp ủ từ lâu. Xe bán ra vào tháng 3/2021, giá xe Harley-Davidson Pan America 2021 mới khởi điểm tại Mỹ là 17.319 USD (hơn 400 triệu đồng). Giàu kinh nghiệm ở mảng Cruiser, từng chế tạo môtô cho quân đội Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai nhưng Harley-Davidson vẫn là "lính mới" ở nhóm xe Adventure. Quy tụ hàng loạt các tên tuổi lớn như KTM Super Adventure, Honda Africa Twin, Triumph Tiger 1200, Ducati Multistrada và mẫu xe quốc dân BMW R1250 GS. Ngay từ khi ra mắt bản ý tưởng, Harley-Davidson Pan America 2021 mới đã nhận được sự quan tâm không nhỏ từ giới chuyên môn cũng như người chơi xe toàn cầu. Ngoại hình Pan America mang dấu ấn rõ rệt của Harley-Davidson. Đồ sộ, cao lớn, khối động cơ V-Twin Revolution Max rất cơ bắp, đậm chất Mỹ. Cụm đèn trước còn được tạo hình tương đồng với mẫu Road Glide. Pan America có chiều dài 2.265 mm, khoảng sáng gầm 175 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. Chiều cao yên ở bản thường là 890 mm. Tuy cồng kềnh nhưng trọng lượng ướt của xe chỉ 242 kg (bản thường) và 254 kg (bản Special). Khối lượng xe tăng thêm 30 kg khi người lái lắp các bộ thùng chứa đồ phía sau. Pan America vẫn nhẹ nhàng so với BMW R1250 GSA với đủ 3 thùng hành lý. Có 3 tuỳ chọn cấu hình hành lý là Sport, Aluminum và Adventure. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe địa hình Harley-Davidson Pan America 2021 là khối động cơ 2 xy-lanh 1250 phân khối, sản sinh 150 mã lực tại 8.750 vòng/phút và 127 Nm tại 6.750 vòng/phút. Sử dụng điều khiển van biến thiên, cỗ máy được làm mát bằng chất lỏng, kết hợp với hộp số 6 cấp. Harley-Davidson cung cấp bộ giảm thanh Screamin’ Eagle Street Cannon nhẹ hơn cấu hình tiêu chuẩn 42%. Bộ lọc gió Screamin’ Eagle cung cấp lưu lượng gió vào buồng đốt nhiều hơn bộ lọc tiêu chuẩn tới 9%. Bình xăng dung tích 21,2 lít. Pan America sử dụng vành đúc cho bản thường và vành nan hoa cho bản Special nhưng kích thước không đổi. Với vành trước 19 inch và sau là 17 inch. Lốp xe là Michelin Anakee Wild. Harley-Davidson trang bị giảm xóc trước dạng hành trình ngược 47 mm và sau là giảm xóc đơn. Cả hai đều có thể điều chỉnh lực nén, phản hồi. Ở bản Special giảm xóc điều khiển điện tử. Pan America 2021 sở hữu tới 9 chế độ lái khác nhau, gồm 3 chế độ tiêu chuẩn là Road, Rain, Sport, 4 chế độ đi đường xấu: Off-Road, Off-Road Plus, Custom Off-Road and Custom Off-Road Plus (tắt đồng thời ABS và giảm đáng kế sự can thiệp của các thiết bị điện tử khác) và 2 chế độ người dùng tuỳ chỉnh theo ý muốn. Bảng đồng hồ là màn hình cảm ứng 6.8 inch, kết nối Bluetooth với smartphone. Harley-Davidson Pan America sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 3 tới. Do vậy, khả năng xe về Việt Nam sẽ là khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm 2022. Video: Harley-Davidson Pan America 2021 chính thức ra mắt.

