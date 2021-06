Xe ôtô Anh quốc Morgan sắp bán chính hãng tại Việt Nam

Theo nguồn tin tức mới nhất, Hãng xe Anh quốc Morgan chuẩn bị bước vào thị trường Việt Nam thông qua doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân DKC Auto, hướng tới tập khách hàng vốn ưa thích xe cổ và sưu tầm ôtô. Cụ thể trên website của Morgan Motor (Anh) đã ghi nhận đại lý Morgan Vietnam có đại bản doanh ở phường Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên showroom trưng bày xe Morgan Motor đầu tiên sẽ được mở ở Hà Nội. Theo tìm hiểu, DKC Auto sẽ được Morgan ủy quyền bán các mẫu xe mới, xe đã qua sử dụng và hoạt động dịch vụ sau bán hàng, cũng như cung cấp linh kiện, phụ tùng Morgan. Thương hiệu xe Morgan được thành lập năm 1909 và có trụ sở tại Worcestershire. Dù có tuổi đời hơn 100 năm, thế nhưng Morgan không hướng tới việc sản xuất xe hàng loạt mà chỉ ấn định sản lượng khoảng 850 xe/năm. Đặc trưng của Morgan là tất cả xe của hãng đều được lắp ráp thủ công bằng tay với 220 nhân viên. Danh sách khách hàng chờ nhận xe khoảng 6 tháng, thậm chí lên tới vài năm. Không đua theo ngành công nghiệp toàn cầu, Morgan duy trì cảm hứng thiết kế từ năm 1950 đến nay với đầu xe dài, đuôi ngắn và chỉ có 2 chỗ ngồi. Thậm chí một số dòng xe như Aero 8 sản xuất năm 2000-2018 vẫn được sử dụng vật liệu gỗ để chế tác thân xe. Dải sản phẩm hiện tại của hãng có 3 mẫu xe, gồm 3 Wheeler, Plus Four và Plus Six. Trong đó, dòng xe 3 Wheeler khó có cơ hội về Việt Nam do kiểu dáng speedster 3 bánh đời cổ, thiết kế hình viên đạn. Dòng xe Plus Four và Plus Six khả quan hơn vì có thiết kế phù hợp để sử dụng hàng ngày trên phố. Trong đó, Plus Six và Plus Four là hai dòng xe 4 bánh, đều sử dụng động cơ BMW tăng áp với lần lượt loại 3.0L 6 xi-lanh và 2.0L 4 xi-lanh. Còn mẫu 3 Wheeler lắp động cơ 2.0L V-Twin của S&S Cycle, hộp số sàn 5 cấp của Mazda. Tại Anh quốc, 3 Wheeler có giá bán 39.486 bảng Anh (khoảng 1,26 tỷ đồng), Morgan Plus Four có giá 64.995-67.495 bảng Anh (khoảng 2,1-2,2 tỷ đồng), còn Plus Six có giá 84.995 bảng Anh (khoảng 2,77 tỷ đồng). Khi về Việt Nam, giá xe ôtô Morgan đến tay người tiêu dùng sẽ phải cộng thêm chi phí và thuế. Trước đây, từng có một doanh nghiệp tư nhân chào bán Morgan Plus Six với giá 8,2 tỷ đồng, ngang với giá xe Mercedes-Maybach. Theo ông Nguyễn Phước Duy, Tổng giám đốc DKC Auto, hiện đơn vị này đã hoàn tất xong các thủ tục đàm phán và đang trong quá trình hoàn thiện Showroom trưng bày xe cũng như các bước chuẩn bị để bắt đầu hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng nên đã ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt thương hiệu Morgan tại Việt Nam. Dự kiến có thể đến đầu năm 2022, xe Morgan thương mại mới có thể về nước và bán ra thị trường. Video: Xem nhà máy sản xuất những chiếc Morgan thủ công đặc biệt.

