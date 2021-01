"Xế nổ" BMW R18 chính hãng Việt Nam, cao nhất 1,039 tỷ đồng

BMW R 18 hoàn toàn mới ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào tháng 04/2020 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người yêu thích xe môtô cổ điển trên toàn cầu. BMW R 18 gợi lại hình ảnh của chiếc BMW R 5 huyền thoại – mẫu xe được xem là kiệt tác về mặt kỹ thuật với những công nghệ hàng đầu thời bấy giờ như khung sườn đôi tiên tiến, hộp số 4 cấp vận hành bằng chân, động cơ Boxer OHV (Over Head Valve) và công suất 24 mã lực, tạo ảnh hưởng lớn trong ngành chế tạo xe máy cho đến tận thập niên 50 của thế kỷ trước. Với thông điệp “Soul is all that matters”, BMW R 18 2021 mới thể hiện mong muốn chinh phục trái tim, cảm xúc và tâm hồn của người cầm lái thông qua các giá trị lịch sử của mẫu xe di sản R 5, đề cao trải nghiệm lái phấn khích và tôn vinh dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu. BMW R 18 tạo ấn tượng cổ điển từ ánh nhìn đầu tiên song vẫn hội tụ đầy đủ các yếu tố công nghệ, hiệu suất mạnh mẽ của một chiếc mô tô hiện đại. Ngoại hình R 18 bề thế, phóng khoáng với phần thân dài 2.440 mm. Gắp sau kết nối trực tiếp với khung chính bằng ốc vít tương tự như BMW R 5, tạo nên kết nối liền mạch làm chiếc xe trở nên cứng cáp và đồng nhất. BMW R 18 mang thiết kế thân thiện, tinh gọn, thỏa mãn phong cách riêng của từng khách hàng. Mẫu xe sở hữu phần khung sau và nhiều bộ phận có thể thay thế như hệ thống đèn xi nhan LED, đồng hồ tốc độ và đèn pha LED được thiết kế độc lập với hệ thống điện tử của xe, giúp khách hàng tùy chỉnh theo sở thích mà không làm ảnh hưởng đến vận hành của xe. Các công nghệ hiện đại trên BMW R 18 không chỉ tập trung vào trải nghiệm của khách hàng mà còn đảm bảo tính ổn định và an toàn. Nổi bật là hệ thống đèn pha full LED tích hợp công nghệ nghiêng theo góc lái (Headlight Pro – Adaptive Curve Light) duy nhất trong phân khúc, đảm bảo tầm nhìn vượt trội trong cua, kèm đèn chiếu sáng ban ngày hình lưỡi liềm đậm chất cổ điển đặc trưng BMW Motorrad. Thêm vào đó, hệ thống cân bằng điện tử ASC (Automatic Stability Control) giúp chống trượt bánh sau khi xe di chuyển trên đường trơn trượt. Hệ thống phanh động cơ MSR ngăn chặn việc bánh sau bị trượt do tăng hoặc giảm ga đột ngột, và Khởi hành ngang dốc HSC (Hill Start Control) giúp việc khởi hành ở địa hình dốc trở nên dễ dàng hơn. Xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh tiên tiến Part-integral ABS, chìa khóa thông minh Keyless Ride, hỗ trợ lùi xe Reverse Assist giúp người điều khiển tận hưởng trọn vẹn cảm xúc cầm lái. Xe còn được trang bị ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Rain, Roll và Rock với độ nhạy tay ga, hệ thống cân bằng điện tử ASC và kiểm soát lực kéo động cơ MSR tinh chỉnh để phù hợp từng phong cách lái xe khác nhau. Điểm nổi bật nhất của BMW R 18 chính là động cơ Big Boxer 2 xi-lanh Flat-Twin dung tích 1.802 cc lớn nhất từng được trang bị trên xe mô tô BMW Motorrad thương mại. Sở hữu kiểu dáng Boxer truyền thống từ 70 năm trước và công nghệ hiện đại, Big Boxer nổi bật với thiết kế tổng thể góc cạnh, hiệu suất ổn định và bảo dưỡng dễ dàng. Động cơ Big Boxer áp dụng công nghệ điện tử hiện đại, sản sinh công suất 91 mã lực tại 4.750 vòng / phút và mô-men xoắn 158 Nm tại 3.000 vòng/phút, và đặc biệt lực kéo luôn trên 150 Nm từ 2.000 đến 4.000 vòng/phút. Công suất và lực kéo mạnh mẽ tại mọi dải vòng tua cộng hưởng âm thanh độc đáo tạo nên trải nghiệm đầy phấn khích. Hệ thống truyền động hộp số 6 cấp với công nghệ bộ ly hợp chống trượt đảm bảo xe vận hành ổn định khi xuống số bất ngờ. So với bản Tiêu chuẩn, phiên bản giới hạn First Edition khác biệt với nhiều phụ kiện chrome sáng bóng như ốp lốc máy, ốp cùm phanh, tay phanh và côn, gương chiếu hậu làm nổi bật cá tính. Logo BMW bằng thép trên yên xe cùng logo “First Edition” trên chìa khóa và hông xe giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng và độc nhất. Đặc biệt, đường sơn sọc đôi trắng được vẽ bằng tay chạy dọc thân xe và bình xăng hình giọt nước mang đậm dấu ấn của BMW R 5 huyền thoại. Được biết, R18 2021 sẽ được bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản, gồm bản Base và bản First Edition. Trong đó, giá xe BMW R 18 2021 mới bản Tiêu chuẩn khởi điểm ở mức 929 triệu đồng, trong khi đó phiên bản đặc biệt First Edition sẽ có giá bán 1,039 tỷ đồng. Được biết, phiên bản R18 First Edition sẽ chỉ sản xuất trong năm đầu tiên ra mắt. Video: Giới thiệu xe môtô hoài cổ BMW R18 2021 mới.

BMW R 18 hoàn toàn mới ra mắt lần đầu tiên trên thế giới vào tháng 04/2020 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người yêu thích xe môtô cổ điển trên toàn cầu. BMW R 18 gợi lại hình ảnh của chiếc BMW R 5 huyền thoại – mẫu xe được xem là kiệt tác về mặt kỹ thuật với những công nghệ hàng đầu thời bấy giờ như khung sườn đôi tiên tiến, hộp số 4 cấp vận hành bằng chân, động cơ Boxer OHV (Over Head Valve) và công suất 24 mã lực, tạo ảnh hưởng lớn trong ngành chế tạo xe máy cho đến tận thập niên 50 của thế kỷ trước. Với thông điệp “Soul is all that matters”, BMW R 18 2021 mới thể hiện mong muốn chinh phục trái tim, cảm xúc và tâm hồn của người cầm lái thông qua các giá trị lịch sử của mẫu xe di sản R 5, đề cao trải nghiệm lái phấn khích và tôn vinh dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu. BMW R 18 tạo ấn tượng cổ điển từ ánh nhìn đầu tiên song vẫn hội tụ đầy đủ các yếu tố công nghệ, hiệu suất mạnh mẽ của một chiếc mô tô hiện đại. Ngoại hình R 18 bề thế, phóng khoáng với phần thân dài 2.440 mm. Gắp sau kết nối trực tiếp với khung chính bằng ốc vít tương tự như BMW R 5, tạo nên kết nối liền mạch làm chiếc xe trở nên cứng cáp và đồng nhất. BMW R 18 mang thiết kế thân thiện, tinh gọn, thỏa mãn phong cách riêng của từng khách hàng. Mẫu xe sở hữu phần khung sau và nhiều bộ phận có thể thay thế như hệ thống đèn xi nhan LED, đồng hồ tốc độ và đèn pha LED được thiết kế độc lập với hệ thống điện tử của xe, giúp khách hàng tùy chỉnh theo sở thích mà không làm ảnh hưởng đến vận hành của xe. Các công nghệ hiện đại trên BMW R 18 không chỉ tập trung vào trải nghiệm của khách hàng mà còn đảm bảo tính ổn định và an toàn. Nổi bật là hệ thống đèn pha full LED tích hợp công nghệ nghiêng theo góc lái (Headlight Pro – Adaptive Curve Light) duy nhất trong phân khúc, đảm bảo tầm nhìn vượt trội trong cua, kèm đèn chiếu sáng ban ngày hình lưỡi liềm đậm chất cổ điển đặc trưng BMW Motorrad. Thêm vào đó, hệ thống cân bằng điện tử ASC (Automatic Stability Control) giúp chống trượt bánh sau khi xe di chuyển trên đường trơn trượt. Hệ thống phanh động cơ MSR ngăn chặn việc bánh sau bị trượt do tăng hoặc giảm ga đột ngột, và Khởi hành ngang dốc HSC (Hill Start Control) giúp việc khởi hành ở địa hình dốc trở nên dễ dàng hơn. Xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh tiên tiến Part-integral ABS, chìa khóa thông minh Keyless Ride, hỗ trợ lùi xe Reverse Assist giúp người điều khiển tận hưởng trọn vẹn cảm xúc cầm lái. Xe còn được trang bị ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Rain, Roll và Rock với độ nhạy tay ga, hệ thống cân bằng điện tử ASC và kiểm soát lực kéo động cơ MSR tinh chỉnh để phù hợp từng phong cách lái xe khác nhau. Điểm nổi bật nhất của BMW R 18 chính là động cơ Big Boxer 2 xi-lanh Flat-Twin dung tích 1.802 cc lớn nhất từng được trang bị trên xe mô tô BMW Motorrad thương mại. Sở hữu kiểu dáng Boxer truyền thống từ 70 năm trước và công nghệ hiện đại, Big Boxer nổi bật với thiết kế tổng thể góc cạnh, hiệu suất ổn định và bảo dưỡng dễ dàng. Động cơ Big Boxer áp dụng công nghệ điện tử hiện đại, sản sinh công suất 91 mã lực tại 4.750 vòng / phút và mô-men xoắn 158 Nm tại 3.000 vòng/phút, và đặc biệt lực kéo luôn trên 150 Nm từ 2.000 đến 4.000 vòng/phút. Công suất và lực kéo mạnh mẽ tại mọi dải vòng tua cộng hưởng âm thanh độc đáo tạo nên trải nghiệm đầy phấn khích. Hệ thống truyền động hộp số 6 cấp với công nghệ bộ ly hợp chống trượt đảm bảo xe vận hành ổn định khi xuống số bất ngờ. So với bản Tiêu chuẩn, phiên bản giới hạn First Edition khác biệt với nhiều phụ kiện chrome sáng bóng như ốp lốc máy, ốp cùm phanh, tay phanh và côn, gương chiếu hậu làm nổi bật cá tính. Logo BMW bằng thép trên yên xe cùng logo “First Edition” trên chìa khóa và hông xe giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng và độc nhất. Đặc biệt, đường sơn sọc đôi trắng được vẽ bằng tay chạy dọc thân xe và bình xăng hình giọt nước mang đậm dấu ấn của BMW R 5 huyền thoại. Được biết, R18 2021 sẽ được bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản, gồm bản Base và bản First Edition. Trong đó, giá xe BMW R 18 2021 mới bản Tiêu chuẩn khởi điểm ở mức 929 triệu đồng, trong khi đó phiên bản đặc biệt First Edition sẽ có giá bán 1,039 tỷ đồng. Được biết, phiên bản R18 First Edition sẽ chỉ sản xuất trong năm đầu tiên ra mắt. Video: Giới thiệu xe môtô hoài cổ BMW R18 2021 mới.