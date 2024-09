Xe máy điện Vespa Elettrica độ giá hơn 600 triệu, đắt hơn cả ôtô

Phiên bản đặc biệt của mẫu xe ga điện Vespa Elettrica Monaco Edition mới được lấy cảm hứng phong cách tự do phóng khoáng và hướng tới một chiếc xe thân thiện với môi trường đồng thời cho khả năng di chuyển linh hoạt trên đường phố thường ngày. Màu sắc chủ đạo của xe ga điện Vespa Elettrica Monaco Edition là sắc trắng và đỏ - tông màu đặc trưng trên quốc kỳ của Monaco. Ngoài ra, Mansory cũng đem tới nhiều chi tiết sử dụng họa tiết sợi carbon đem tới những điểm nhấn cao cấp cho xe. Suốt dọc thân xe Vespa Electtrica độ Mansory nối từ chắn bùn trước, cho tới yếm trước, đầu xe, tới phía phần để chân và đuôi xe là dải màu đỏ trắng đặc trưng của quốc kỳ Monaco. Ngoài ra, yên xe cũng được sử dụng vật liệu da cao cấp được khâu chỉ chéo với phối màu trắng đen tạo điểm nhấn về thiết kế, vừa tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Ngoài việc sử dụng tông màu và họa tiết khác biệt, thì gần như Elettrica Monaco Edition giữ lại nguyên các trang bị của dòng xe điện Vespa Elettrica nguyên bản. Xe sở hữu những đường nét thiết kế đặc trưng hình con ong của xe ga hạng sang từ Ý. Chiếc Vespa Elettrica Monaco Edition bản đặc biệt này cũng sở hữu bánh vành đúc và lốp không săm, xe cũng được trang bị phanh đĩa trước kèm ABS và phanh tang trống sau đảm bảo an toàn khi vận hành. Về sức mạnh, Elettrica có động cơ điện với 2 phiên bản với tốc độ tối đa là 70 km/h hoặc 45 km/h tuy nhiên chưa rõ loại động cơ nào sẽ được trang bị cho phiên bản Monaco Edition này. Bên cạnh đó, xe cũng sử dụng pin lithium cho hành trình 100 km cho mỗi lần sạc. Ngoài ra, Vespa Elettrica Monaco Edition còn có hệ thống thu hồi lực phanh để chuyển đổi thành điện năng, mặc dù không duy trì cho khả năng vận hành nhưng góp phần tiết kiệm năng lượng cho xe.Giá xe Vespa Elettrica Monaco Edition có thể lên đến gần 24.000 USD (hơn 600 triệu đồng) đây là mức giá ngang ngửa, thậm chí là cao hơn nhiều so với nhiều dòng ôtô hiện tại. Tuy nhiên, có tiền cũng chưa chắc đã có thể sở hữu chiếc Vespa đặc biệt này khi Mansory chỉ sản xuất giới hạn đúng 99 chiếc. Video: Chi tiết xe ga điện Vespa Elettrica Monaco Edition.

