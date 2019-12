Xe giá rẻ Hyundai Aura 2020 chính thức trình làng

Trước đây, phiên bản sedan của Hyundai Grand i10 tại thị trường Ấn Độ được gọi bằng cái tên riêng là Xcent. Dù ra mắt Hyundai Aura sedan mới nhưng hãng Hyundai sẽ tiếp tục bán Xcent tại thị trường Ấn Độ nhằm phục vụ những khách hàng mua xe để chạy dịch vụ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Grand i10 2019, Hyundai Aura 2020 mới sở hữu chiều dài 3.995 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với Grand i10 2019, Aura mới dài hơn 190 mm trong khi các kích thước còn lại không thay đổi. Ngoài ra, Hyundai Aura 2020 còn được trang bị cốp sau có thể tích 402 lít. Bên ngoài, Aura 2020 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới nhất của thương hiệu Hyundai. Phần đầu xe của mẫu sedan cỡ A này về cơ bản là giống hệt Hyundai Grand i10 2019. Do đó, xe cũng có cụm đèn pha projector vuốt mượt mà về phía sau và lưới tản nhiệt Cascading Grille màu đen bóng vốn đã trở thành đặc trưng của xe Hyundai trong thời gian gần đây. Sự khác biệt lớn nhất so với Grand i10 2019 của Hyundai Aura 2020 bắt đầu từ cột C. Đằng sau là cánh gió nhỏ tích hợp gọn gàng vào nắp cốp và cụm đèn hậu LED nhỏ nhắn, góc cạnh. Khác với Xcent cũ, Hyundai Aura 2020 được trang bị giá lắp biển số trên cản sau. Nhìn chung, thiết kế đuôi xe của Hyundai Aura mới được đánh giá là khá thể thao. Đáng tiếc là hiện hãng xe ôtô Hyundai chưa công bố hình ảnh nội thất của Aura mới. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu sedan đô thị này chia sẻ thiết kế và trang bị nội thất với Hyundai Grand i10 2019. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 thế hệ mới có những trang bị nội thất đáng chú ý như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, bảng đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số, hệ thống sạc điện thoại thông minh không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Arkamys, bệ tì tay trung tâm cho hàng ghế sau hay camera lùi. Hyundai Aura 2020 sẽ được bày bán tại thị trường Ấn Độ với 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1,2 lít với công suất tối đa 83 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel tăng áp, dung tích 1,2 lít với công suất tối đa 75 mã lực. Cuối cùng là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực. 3 động cơ này kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Hiện giá xe Hyundai Aura 2020 tại thị trường Ấn Độ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ được tung ra thị trường Ấn Độ vào quý I năm sau đồng thời cạnh tranh với những đối thủ như Honda Amaze và Suzuki Dzire. Video: Hyundai Aura 2020 chính thức trình làng.

