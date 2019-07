Xe ga Honda Adventure 150cc từ 56 triệu đồng tại Indonesia

Tại Indonesia, giá xe Honda Adventure 150cc - ADV 150 2019 bắt đầu từ 56 triệu đồng cho phiên bản phanh kết hợp (CBS; combined braking system) và 61 triệu đồng cho phiên bản có phanh ABS. Để so sánh về giá bán, tại Indonesia mẫu xe ga Honda ADV 150 2019 đắt hơn so với các mẫu 150 anh em của nó bao gồm: Honda Vario (từ 39 triệu đồng) hay Honda PCX ABS (53 triệu đồng), và thấp hơn PCX Hybrid (70,5 triệu đồng). Nhiều người dùng Việt sau khi biết thông tin mẫu xe này ra mắt, đã hi vọng Honda Việt Nam (HVN) sẽ có kế hoạch phân phối ADV 150 2019 này tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần, nhằm mở ra thêm một lựa chọn mới dành cho những ai yêu thích xe adventure scooter.Honda ADV 150 2019 mới được trang bị động cơ xy-lanh đơn (I1) cam đơn SOHC dung tích 149,3 cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 14.2 mã lực vòng tua máy 8,500 vòng / phút và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 6.500 vòng / phút. Động cơ có tích hợp hệ thống tắt động cơ tạm thời Idling Stop và sử dụng hộp số tự động vô cấp. Khả năng cao, động cơ này chia sẻ chung với Vario 150 hay PCX 150. Ra mắt tại Triển lãm ôtô quốc tế Gaikindo Indonesia năm nay, Honda ADV 150 chắc chắn được lấy cảm hứng thiết kế rất nhiều từ đàn anh X-ADV, khi nó chia sẻ phong cách của X-ADV như cụm đèn pha đôi ở phía trước hay kính chắn gió có thể điều chỉnh. Honda ADV 150 được trang bị hai cặp phuộc trước sau được cung cấp bởi thương hiệu Showa. Phanh đĩa Nissin 2 piston cho bánh trước (có ABS cho phiên bản cao cấp) và 2 piston cho bánh sau. Bên cạnh bình nhiên liệu có dung tích khoảng 8.0 lít. Mâm 14 và 13 inch cho phía trước và phía sau Honda ADV 150 2019 đi kèm (CBS; combined braking system) cho bản thường và chống bó cứng ABS cho phiên bản cao cấp hơn. Màn hình LCD và ghi đông trần rất dễ tùy chỉnh như gắn pass để điện thoại, hay vô cùm ga, tay thắng đồ chơi,... Mẫu xe này cũng tương tự những người anh em tay ga mới nhà Honda, sử dụng khoá thông minh SmartKey. Honda ADV 150 mang thiết kế “na ná” X-ADV 750 nhưng sở hữu kích thước nhỏ và ít trang bị cao cấp hơn. Honda ADV 150 mới sở hữu chiều dài 1.950mm, rộng 763mm và cao 1.153mm. Các chi tiết của xe mang hơi hướng thể thao hơn nhiều so với những mẫu xe tay ga thương mại dung tích dưới 175cc của hãng đang bán ra trên thị trường hiện nay.

