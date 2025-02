Tank 300 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam, khoảng 1,5 tỷ đồng

Nhà phân phối Thành An Group (TAG) vừa đưa về Việt Nam loạt xe mới từ thương hiệu GWM (Great Wall Motor), chuẩn bị cho mùa bán hàng 2025. Trong đó, mẫu SUV địa hình GWM Tank 300 2025 mới thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế hầm hố, đậm chất off-road. Mẫu xe SUV GWM Tank 300 sử dụng nền tảng khung gầm rời - kiến trúc thường thấy trên các mẫu xe địa hình chuyên dụng. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.760 x 1.930 x 1.903 mm. Trục cơ sở dài 2.750 mm, tương đương các mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe này nằm ở kiểu dáng vuông vức và phong cách cổ điển, đặc biệt với bánh dự phòng gắn sau. Thiết kế này gợi nhớ đến các dòng xe đi địa hình như Suzuki Jimny hay Toyota Land Cruiser Prado. Những đường nét cơ bắp, vuông vức là tạo hình chủ đạo của Tank 300. Riêng đèn pha dạng tròn cổ điển kèm định vị LED vắt ngang. Phía sau là đèn hậu LED dạng sọc đứng, cốp mở ngang như xe Jeep địa hình. Theo một số báo nước ngoại nhận xét, Tank 300 hiện đang là mẫu SUV địa hình "phong cách hầm hố" được ưa chuộng, bên cạnh đó, cũng có một số lượng lớn chủ xe sau khi mua sẽ tân trang lại xe, nhờ đó, giúp Tank 300 2024 tạo thành một văn hóa chơi xe khá độc đáo. Trái ngược với vẻ ngoài cổ điển, nội thất của Tank 300 mang phong cách hiện đại và cao cấp. Nếu giống các phiên bản tại Trung Quốc, Thái Lan hay Úc, mẫu xe sẽ được trang bị: màn hình 12,3 inch hiển thị thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Ngoài ra, xe còn có cửa gió dạng tuabin. Nhiều chi tiết trên xe thiết kế tương tự xe sang Mercedes-Benz. Xe cũng có hệ thống âm thanh 8 loa Infinity. Cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, cùng các tiện nghi cao cấp khác. Mẫu xe này cũng tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm gói công nghệ an toàn ADAS, gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ giữ làn đường. Theo đại diện nhà phân phối, GWM Tank 300 tại Việt Nam có hai phiên bản gồm máy xăng và hybrid (HEV). Phiên bản máy xăng được trang bị động cơ 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 220 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD). Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L tăng áp (244 mã lực, 380 Nm) và mô-tơ điện (106 mã lực, 268 Nm). Tổng công suất hệ thống chưa được công bố. Phiên bản này dùng hộp số tự động 9 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) và có thêm khóa vi sai trung tâm. Bên cạnh đó, Tank 300 hybrid còn được trang bị tính năng "khung gầm trong suốt" - công nghệ giả lập địa hình dựa trên hệ thống camera 360 độ và thuật toán hỗ trợ, giúp người lái dễ dàng kiểm soát địa hình off-road. Nhà phân phối chưa công bố thời điểm mở bán cũng như giá chính thức của Tank 300. Tuy nhiên, theo thông tin từ tư vấn bán hàng thì mức giá xe Tank 300 tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản với mức giá lần lượt là 1,5 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng. So với các đối thủ, mức giá của Tank 300 cao hơn đáng kể. Ngoài Tank 300, GWM còn đưa về Việt Nam mẫu Tank 500 (đối thủ của Toyota Land Cruiser Prado), cùng SUV cỡ C Haval M6 và MPV cao cấp Wey 80 PHEV. Tất cả đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Video: Mẫu xe SUV GWM Tank 300 sắp bán tại Việt Nam.

