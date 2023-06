Xe điện 100 triệu Zhidou A01 tại Việt Nam đổi tên thành Ark Zero EV

Tại triển lãm Autotech & Accessories 2023 diễn ra vào tháng 5 vừa qua, hãng xe Trung Quốc Zhidou đã mang mẫu ôtô điện Zhidou A01 đến trưng bày và giới thiệu tại Việt Nam. Theo Zhidou, hãng đang có kế hoạch bán mẫu xe điện A01 này ở thị trường Việt Nam trong khoảng 3 tháng tới với giá dự kiến chỉ 100 triệu đồng. Đến nay, Zhidou A01 lại được ra mắt ở thị trường châu Âu nhưng dưới tên gọi khác là Ark Zero EV chạy điện. Mẫu xe này do công ty khởi nghiệp chuyên về xe điện có tên Ark phân phối. Công ty này hiện đang đặt trụ sở tại thành phố London, Anh. Vào thời điểm hiện tại, mẫu ôtô điện Trung Quốc này chỉ được bán ở thị trường Anh quốc với giá 5.995 Bảng (khoảng 181 triệu đồng). Như vậy, so với giá dự kiến của Zhidou A01 ở Việt Nam, Ark Zero EV đắt hơn gần gấp đôi. Tuy nhiên, với giá bán dưới 6.000 Bảng, Ark Zero EV đã trở thành mẫu ô tô điện rẻ nhất ở xứ sở sương mù. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe điện chậm nhất đang bán tại thị trường Anh vì chỉ được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 2,2 kW (khoảng 3 mã lực), thấp hơn cả xe máy 110 phân khối. Theo công ty Ark, mẫu ôtô điện giá rẻ này có thể đạt vận tốc tối đa 28 dặm/h (khoảng 45 km/h). Trong khi đó, cụm pin 80 Ah cho phép xe có thể chạy 50 dặm (khoảng 81 km) sau một lần sạc đầy pin. Thời gian sạc đầy pin cho xe là khoảng 6-8 tiếng đồng hồ, tốn chi phí dưới 1 Bảng (30.000 đồng). Tương tự Zhidou A01 sắp bán ở Việt Nam, mẫu ôtô điện này cũng có kích thước rất nhỏ, bao gồm chiều dài 2.500 mm, chiều rộng 1.202 mm, chiều cao 1.625 mm và chiều dài cơ sở 1.720 mm. So với đối thủ Smart ForTwo - mẫu xe được định nghĩa là xe đô thị cỡ nhỏ, Ark Zero EV ngắn hơn 200 mm và hẹp hơn đến 460 mm. Ngoài ra, theo công ty phân phối, mẫu xe này có cấu trúc bằng nhôm nên trọng lượng chỉ dừng ở mức rất thấp là 489 kg. Kích thước nhỏ khiến Ark Zero EV sở hữu không gian nội thất chỉ có 2 hàng ghế và 3 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế trước chỉ có ghế lái, nằm ở vị trí trung tâm, tương tự Renault Twizy. Trang bị của mẫu xe này đương nhiên khá hạn chế với bảng đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời chỉnh tay, điều hòa 2 chiều, khởi động nút bấm, cổng USB, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Trong khi đó, khu vực đầu xe của Ark Zero EV được thiết kế như những mẫu ôtô bước ra từ phim hoạt hình Pixar và đi kèm đèn pha LED hình tròn. Mặc dù có thiết kế thua kém rất nhiều so với Renault Twizy về mặt thẩm mỹ nhưng Ark Zero EV lại có ưu điểm vượt trội hơn là được trang bị cửa với kính cửa sổ, giúp việc di chuyển trong mưa dễ dàng hơn. Công ty Ark cho biết họ đang phát triển mẫu xe thứ hai để bán ở thị trường Anh. Tuy nhiên, thiết kế và thông số của mẫu xe này chưa được hé lộ. Với xe ở Việt Nam, Zhidou dự định sẽ liên doanh với một công ty trong nước để lắp ráp A01. Khi có mặt trên thị trường Việt Nam, Zhidou A01 sẽ được thay đổi logo và tên thương hiệu cho phù hợp. Đồng thời, Zhidou cũng hé lộ sẽ triển khai mạng lưới sạc rộng khắp Việt Nam và cho phép các loại xe điện khác sạc chung. Đối thủ của Zhidou A01 tại Việt Nam chính là Wuling Hongguang Mini EV sắp ra mắt Trước khi đến Việt Nam và Anh quốc, mẫu ôtô điện này đã được bán ở một số thị trường trên thế giới như Hy Lạp, Colombia, Slovakia hay Nga. Video: Zhidou A01 tại Việt Nam đổi tên thành Ark Zero EV.

