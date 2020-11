Xe đạp máy Motobcane Moby "ông cụ" đắt ngang Vinfast Fadil ở Hà Nội

Hãng xe đạp máy Motobecane được thành lập tại Pháp vào năm 1983, với tên gọi được ghép từ chữ môtô và "becane" - từ lóng trong tiếng Pháp có nghĩa là xe đạp. Thương hiệu này từng khá nổi tiếng tại Việt Nam nhờ những chiếc xe đạp máy nhập vào trong thời kỳ Pháp thuộc và được sản xuất dưới tên gọi Mobylette. Trong một thời gian vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, công ty đã thi đấu trong giải đua xe máy Grand Prix và giành được một số chiến thắng ở hạng 125cc và về nhì trong giải vô địch thế giới đua đường trường 125cc năm 1980. Vào năm 1981, thương hiệu Motobecane bị phá sản và được mua lại bởi "ông lớn" Nhật Bản Yamaha. 3 năm sau, Motobecane được đổi tên thành MBK và vẫn tiếp tục sản xuất những chiếc xe đạp máy. Trong thập niên 80, những chiếc xe đạp máy Motobcane Moby 50VL đã ra đời. So với những chiếc xe đạp máy cổ trước đây, Motobcane Moby 50VL đời 1980 có thiết kế vuông vức hơn theo trào lưu chung của Thế giới ôtô xe máy trong thập niên 80. Thuộc sở hữu của Yamaha, những chiếc Motobcane vào thời điểm này cũng được trang bị nhiều chi tiết cải tiến do chịu ảnh hưởng từ những mẫu xe máy khung underbone phổ thông, chẳng hạn như cặp phuộc ống lồng ở phía trước và sau xe. Chiếc xe trong bài viết này thuộc sở hữu của một người mê xe đạp máy ở Hà Nội. Theo quảng cáo của người chơi, chiếc Motobcane Moby 50VL đời 1980 này chưa hề nổ máy và chỉ mới chạy 1,8km. Motobcane Moby 50VL 1980 sử dụng động cơ 49cc hai thì và cho tốc độ tối đa tầm 55km/h. Bộ truyền động của xe sử dụng hai bộ nhông xích. Một bộ có tác dụng như của xe đạp bình thường khi động cơ không nổ và nó có líp trượt khi ta ngừng đạp hoặc động cơ kéo tải bánh sau. Một bộ nhông xích còn lại hoạt động như tất cả các xe máy động cơ bình thường. Điểm trục của động cơ cũng là giá đỡ của động cơ được treo bằng cao su. Điều này giúp giảm đáng kể độ rung ở mọi tốc độ. Theo chủ xe thì chiếc Motobcane Moby 50VL 1980 này có giá cao như vậy bởi nó "quá độc". Sau 40 năm kể từ ngày xuất xưởng nó chưa hề nổ máy chạy trên trên đường, mọi món đồ trên xe đều nguyên zin theo thời gian, để cả hộp đồ nghề sửa xe vẫn nguyên trong túi chưa hề bóc. Nhiều chi tiết của chiếc Motobcane Moby 50VL đời 1980 này vẫn còn mới cứng do được chủ nhân bảo quản tốt và chưa sử dụng. Các chi tiết như bơm tay, túi đồ nghề, tem mác của xe... vẫn đều là hàng zin mới. Mức giá xe Motobcane Moby 50VL 1980 mà chủ nhân tại Hà Nội đưa lên tới 345 triệu đồng, tức là gần băng một chiếc Vinfast Fadil tiêu chuẩn. Mức giá này khiến nhiều người phải suy nghĩ. Tuy nhiên, với nhiều người mê xe cổ hàng hiếm thì đây cũng không phải mức giá quá cao. Video: Chi tiết xe đạp máy Motobecane 50V Moped đời 1980.

Hãng xe đạp máy Motobecane được thành lập tại Pháp vào năm 1983, với tên gọi được ghép từ chữ môtô và "becane" - từ lóng trong tiếng Pháp có nghĩa là xe đạp. Thương hiệu này từng khá nổi tiếng tại Việt Nam nhờ những chiếc xe đạp máy nhập vào trong thời kỳ Pháp thuộc và được sản xuất dưới tên gọi Mobylette. Trong một thời gian vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, công ty đã thi đấu trong giải đua xe máy Grand Prix và giành được một số chiến thắng ở hạng 125cc và về nhì trong giải vô địch thế giới đua đường trường 125cc năm 1980. Vào năm 1981, thương hiệu Motobecane bị phá sản và được mua lại bởi "ông lớn" Nhật Bản Yamaha. 3 năm sau, Motobecane được đổi tên thành MBK và vẫn tiếp tục sản xuất những chiếc xe đạp máy. Trong thập niên 80, những chiếc xe đạp máy Motobcane Moby 50VL đã ra đời. So với những chiếc xe đạp máy cổ trước đây, Motobcane Moby 50VL đời 1980 có thiết kế vuông vức hơn theo trào lưu chung của Thế giới ôtô xe máy trong thập niên 80. Thuộc sở hữu của Yamaha, những chiếc Motobcane vào thời điểm này cũng được trang bị nhiều chi tiết cải tiến do chịu ảnh hưởng từ những mẫu xe máy khung underbone phổ thông, chẳng hạn như cặp phuộc ống lồng ở phía trước và sau xe. Chiếc xe trong bài viết này thuộc sở hữu của một người mê xe đạp máy ở Hà Nội. Theo quảng cáo của người chơi, chiếc Motobcane Moby 50VL đời 1980 này chưa hề nổ máy và chỉ mới chạy 1,8km. Motobcane Moby 50VL 1980 sử dụng động cơ 49cc hai thì và cho tốc độ tối đa tầm 55km/h. Bộ truyền động của xe sử dụng hai bộ nhông xích. Một bộ có tác dụng như của xe đạp bình thường khi động cơ không nổ và nó có líp trượt khi ta ngừng đạp hoặc động cơ kéo tải bánh sau. Một bộ nhông xích còn lại hoạt động như tất cả các xe máy động cơ bình thường. Điểm trục của động cơ cũng là giá đỡ của động cơ được treo bằng cao su. Điều này giúp giảm đáng kể độ rung ở mọi tốc độ. Theo chủ xe thì chiếc Motobcane Moby 50VL 1980 này có giá cao như vậy bởi nó "quá độc". Sau 40 năm kể từ ngày xuất xưởng nó chưa hề nổ máy chạy trên trên đường, mọi món đồ trên xe đều nguyên zin theo thời gian, để cả hộp đồ nghề sửa xe vẫn nguyên trong túi chưa hề bóc. Nhiều chi tiết của chiếc Motobcane Moby 50VL đời 1980 này vẫn còn mới cứng do được chủ nhân bảo quản tốt và chưa sử dụng. Các chi tiết như bơm tay, túi đồ nghề, tem mác của xe... vẫn đều là hàng zin mới. Mức giá xe Motobcane Moby 50VL 1980 mà chủ nhân tại Hà Nội đưa lên tới 345 triệu đồng, tức là gần băng một chiếc Vinfast Fadil tiêu chuẩn. Mức giá này khiến nhiều người phải suy nghĩ. Tuy nhiên, với nhiều người mê xe cổ hàng hiếm thì đây cũng không phải mức giá quá cao. Video: Chi tiết xe đạp máy Motobecane 50V Moped đời 1980.