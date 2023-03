Xe đạp điện gần 50 triệu đồng của Trung Quốc "cháy hàng" ở châu Âu

Có kiểu dáng cực kì tối giản và gọn nhẹ, mẫu xe đạp điện Tenways CGO600 Pro mới đến từ Trung Quốc đã nhận được sự yêu thích của người dùng, trên trang web của hãng đã nhanh chóng cập nhật trạng thái hết hàng.Hãng xe điện Trung Quốc Tenways là thương hiệu có tên tuổi khá lớn tại Châu Âu nhờ bộ sưu tập xe đạp ấn tượng cùng mức giá phải chăng so với thị trường. Cụ thể, mức giá xe đạp Tenways CGO600 Pro tương đương khoảng 50 triệu đồng. Nổi bật nhất phải kể đến mẫu xe CGO600 Pro vừa mới được nâng cấp với pin lớn hơn cùng nhiều cải tiến thực dụng.Tenways CGO600 Pro chạy điện có cấu trúc cực kỳ nhẹ với trọng lượng chỉ 16 kg, vẻ ngoài tối giản là điểm thu hút nhiều người. Thiết kế của xe được tính toán kỹ lượng để mang đến vẻ ngoài thời trang mà vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động. Pin xe là loại Lithium-ion 36 V được tích hợp vào phần khung nhôm, đặc biệt là có thể tháo rời rất tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng sạc pin ở bất kỳ đâu. Trong khi đó, mô-tơ điện MIVIEC 350 W được "che giấu" khéo léo ở phía sau. Mẫu xe này được trang bị phanh đĩa nhưng không có hệ thống treo. Ở bàn đạp của xe có công nghệ cảm biến mô men xoắn hiện đại, đảm bảo hỗ trợ bàn đạp trơn tru và thoải mái. Chưa hết, xe còn có 1 màn hình OLED nhỏ gắn trên tay lái. Với bộ pin 360 watt giờ, phạm vi hoạt động của CG600 Pro lên đến 100 km trong 1 lần sạc, tốc độ tối đa đạt được là 32 km/h. Đèn pha được tích hợp gọn vào ống đầu phía trước xe. Hãng cũng mang đến nhiều tùy chọn về kích cỡ, các bộ phận có thể tháo rời, cho phép người dùng dễ dàng chọn lựa mẫu xe có phù hợp với vóc dáng bản thân. Cuối cùng, CG600 Pro được Tenways trang bị lốp chống đâm thủng, giúp gia tăng tuổi thọ và mức độ an toàn cho xe. Xe được Tenways trang bị lốp chống đâm thủng, giúp gia tăng tuổi thọ và mức độ an toàn cho xe. Video: Giới thiệu xe đạp điện Tenways CGO600 Pro của Trung Quốc.

Có kiểu dáng cực kì tối giản và gọn nhẹ, mẫu xe đạp điện Tenways CGO600 Pro mới đến từ Trung Quốc đã nhận được sự yêu thích của người dùng, trên trang web của hãng đã nhanh chóng cập nhật trạng thái hết hàng. Hãng xe điện Trung Quốc Tenways là thương hiệu có tên tuổi khá lớn tại Châu Âu nhờ bộ sưu tập xe đạp ấn tượng cùng mức giá phải chăng so với thị trường. Cụ thể, mức giá xe đạp Tenways CGO600 Pro tương đương khoảng 50 triệu đồng. Nổi bật nhất phải kể đến mẫu xe CGO600 Pro vừa mới được nâng cấp với pin lớn hơn cùng nhiều cải tiến thực dụng. Tenways CGO600 Pro chạy điện có cấu trúc cực kỳ nhẹ với trọng lượng chỉ 16 kg, vẻ ngoài tối giản là điểm thu hút nhiều người. Thiết kế của xe được tính toán kỹ lượng để mang đến vẻ ngoài thời trang mà vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động. Pin xe là loại Lithium-ion 36 V được tích hợp vào phần khung nhôm, đặc biệt là có thể tháo rời rất tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng sạc pin ở bất kỳ đâu. Trong khi đó, mô-tơ điện MIVIEC 350 W được "che giấu" khéo léo ở phía sau. Mẫu xe này được trang bị phanh đĩa nhưng không có hệ thống treo. Ở bàn đạp của xe có công nghệ cảm biến mô men xoắn hiện đại, đảm bảo hỗ trợ bàn đạp trơn tru và thoải mái. Chưa hết, xe còn có 1 màn hình OLED nhỏ gắn trên tay lái. Với bộ pin 360 watt giờ, phạm vi hoạt động của CG600 Pro lên đến 100 km trong 1 lần sạc, tốc độ tối đa đạt được là 32 km/h. Đèn pha được tích hợp gọn vào ống đầu phía trước xe. Hãng cũng mang đến nhiều tùy chọn về kích cỡ, các bộ phận có thể tháo rời, cho phép người dùng dễ dàng chọn lựa mẫu xe có phù hợp với vóc dáng bản thân. Cuối cùng, CG600 Pro được Tenways trang bị lốp chống đâm thủng, giúp gia tăng tuổi thọ và mức độ an toàn cho xe. Xe được Tenways trang bị lốp chống đâm thủng, giúp gia tăng tuổi thọ và mức độ an toàn cho xe. Video: Giới thiệu xe đạp điện Tenways CGO600 Pro của Trung Quốc.