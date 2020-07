Xe đạp điện ba bánh thuyền/nhà di động gần 200 triệu đồng

Bối cảnh quốc tế hiện tại đã thay đổi đáng kể bộ mặt của ngành du lịch, và nhiều nhà phân tích đang đưa ra dự đoán về sự bùng nổ trong thị trường RV và mobile home. Do vậy, bạn có lẽ nên đi trước một bước với phương tiện thú vịlà xe đạp điện Zeltini Z-Triton. Chỉ cần nhìn qua thôi, chúng ta cũng nhận ra rằng đây không là một phương tiện dễ phân loại và nó có thể sử dụng được cả trên đất liền và mặt nước. Nó vừa là một phương tiện vận tải, vừa là một mái nhà di động nhỏ bé mà đủ mang tới sự thoải mái trên đường. Nó có tên là xe đạp 3 bánh Zeltini Z-Triton, hoặc bạn có thể gọi nó là một chiếc xe đạp ba bánh chạy điện nửa thuyền nửa nhà. Được thiết kế bởi Aigars Lauzis từ Latvia tại cuối hành trình đạp xe từ Luân Đôn tới Nhật Bản, Z-Triton là một chiếc xe điện bé nhỏ mà hữu dụng vô cùng. Mặc dù có kích thước tí hon, nó thực tế khá thoải mái và có thể chở mọi thứ mà bạn cần trên hành trình, và dù trông kỳ cục nhưng nó thực tế lại rất cứng cáp. Nó cần đáp ứng cả hai yếu tố này cũng là điều dễ hiểu, bởi nó vốn được thiết kế để đi cắm trại xa nhà, và cần đủ chắc chắn để dùng trên cả mặt đất và mặt nước. Z-Triton là một chiếc xe đạp ba bánh kiêm thuyền mà có không gian ngủ cho hai người lớn – và nếu cần thiết là thêm một chú chó hoặc một em bé sơ sinh, nhưng như thế thì sẽ hơi chật chội bên trong. Với thân vỏ bằng sợi thủy tinh và gỗ ván ép, trong bộ dạng xe ba bánh, nó vận hành bằng bàn đạp với tùy chọn sử dụng hai cụm mô tơ điện 250 watt khi lên dốc. Nguồn điện của xe đến từ hai cụm ắc quy và một tấm pin năng lượng mặt trời. Nói về những trang bị khác, chiếc xe còn có một ghế ngồi cho chó ở phía sau ghế người lái và một ghế hành khách với dây an toàn, gương chiếu hậu, đèn pha, một càn gạt kính chắn gió, còi hú, và thậm chí những chi tiết nhỏ mà tinh tế như một cái cây trên nóc mái nhà phía sau và một ô giữ cốc nước. Người lái được bảo vệ khỏi tia nắng mặt trời bởi một chiếc xe tí xíu, dễ thương – một sự bổ sung hài hước mà cực hữu dụng khi phải đạp xe đường dài. Chiếc xe ba bánh này có lắp đặt hai bánh xe phía sau cỡ 50 cm và một bánh lớn cỡ 91 cm ở phía sau. Người lái sẽ ngồi ngay trên bánh xe phía trước, và từ những gì chúng ta thấy từ video ở đây, dường như Z-Triton cũng chỉ hoạt động bằng lực mô-men xoắn. Điều này sẽ tiêu hao ắc quy nhanh hơn, nhưng bù lại thì được sự dễ chịu. Trong hình dạng thuyền, các bánh xe sẽ gấp lên. Một cặp phao sẽ được hạ xuống ở vị trí bánh sau, và Z-Triton có trang bị một khối động cơ thuyền chạy điện để đẩy đi. Để đưa con thuyền xuống nước, bạn phải lái bánh trước xuống, và rồi phía đuôi của chiếc xe ba bánh sẽ trở thành phần đầu thuyền. Khoang lái bao gồm gương chiếu hậu và thiết bị điều khiển đèn, một vô lăng hình chữ Z và thậm chí một cái quạt dành cho những ngày nắng nóng. Z-Triton sẽ sớm trở thành chủ thể của một chiến dịch gây vốn cộng đồng, với mục tiêu giao hàng 10 chiếc đầu tiên trong năm 2021. Vào năm 2022, Lauzis hi vọng có thể sáng lập một cộng đồng người sử dụng Z-Triton lên tới hàng nghìn. Trên phương diện kích thước, Z-Triton có chiều dài 3,6 mét, rộng 1,2 mét, và cao 1,55 mét. Phiên bản thử nghiệm cuối cùng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện (đã xong 90%), vậy nên không rõ cụ thể tổng trọng lượng và tải trọng của phương tiện lai tạo này. Các chi tiết về cự li di chuyển cũng như tốc độ tối đa của Z-Triton cũng chưa được xác định. Giá của Z-Triton sẽ là từ 7.000 – 9.000 euro (tương đương 183 – 235 triệu đồng), tùy thuộc cấu hình. Video: Xe đạp điện ba bánh thuyền/nhà di động.

