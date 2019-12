Xe cũ bỏ hoang "giá bèo" bất ngờ bán được cả triệu đô

Theo CNBC, năm 1989, một cặp vợ chồng đến từ Long Island, New York đã trả khoảng 100 USD mua lại nhà kho cũ trong một cuộc đấu giá "mù". Tức là cả người bán nhà kho và người mua đều không biết trong đó có gì. Khi mở nhà kho, họ tìm thấy thứ mà họ không thể ngờ có thể khiến cặp đôi này đổi đời - đó là 1 chiếc xe cũ bỏ hoang phủ dưới vài tấm chăn. Tuy nhiên, đây chính là chiếc xe thể thao Lotus Esprit 1976 được sử dụng để quay bộ phim James Bond năm 1977 "The Spy Who Loved Me". Trong phim, chiếc xe thể thao nổi tiếng Lotus Esprit được biến thành tàu ngầm và bắn tên lửa khi ở dưới nước. Nhiều năm sau, Elon Musk, CEO hãng xe Tesla đã mua lại chiếc xe này từ cặp đôi với giá gần 1 triệu USD.Siêu xe Lotus Esprit chỉ là 1 trong số 8 chiếc xe được Roger Moore sử dụng để quay phim. Nhưng nó là chiếc duy nhất đóng cảnh phim dưới nước. Chiếc xe sau khi quay phim bị bỏ quên trong nhà kho hơn 1 thập kỷ trước khi được cặp đôi này phát hiện. Ban đầu, cặp đôi không rõ chiếc xe này giá trị thế nào. Họ thậm chí chưa bao giờ xem phim Bond. Người chồng thậm chí đã lên kế hoạch sửa chữa chiếc xe thể thao đã bị móp mui và cải tiến một số bộ phận khác để sử dụng. Nhưng khi họ thuê 1 xe tải chở chiếc Lotus Esprit về nhà, vị tài xế xe tải đã cho biết rằng, họ đang sở hữu một chiếc xe của James Bond. Lotus Esprit sau đó đã được phục hồi nguyên trạng và được trưng bày trong nhiều triển lãm suốt 2 thập kỷ tiếp theo trước khi nó được đem ra bán đấu giá vào năm 2013. Lotus được bán trong cuộc đấu giá tại RM Sothwards, năm 2013 cho một người mua bí mật. Chủ nhân mới của Lotus Esprit sau đó được tiết lộ chính là Elon Musk, CEO Tesla đã trả 997.000 USD để sở hữu chiếc xe. Được biết, Elon Musk là một trong những fan hâm mộ phim James Bond từ bé. Video: Chi tiết hàng hiếm Lotus Esprit 1976.

