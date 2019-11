Xe "đồng nát" Jaguar XK120 dự kiến bán tới 3 tỷ đồng

Cách đây khoảng 50 năm, một người sống trong trang trại ở xứ Wales đã quyết định phục chế chiếc Jaguar XK120 đời 1954. Vào thời điểm đó, chiếc Jaguar XK120 cổ này đã 15 tuổi. Vì một lý do nào đó, quá trình phục chế chiếc xe này chưa bao giờ được hoàn tất. Do vậy, chiếc Jaguar XK120 1954 đã phải nằm trong trang trại kể trên trong suốt nửa thập kỷ. Đến nay, chiếc Jaguar XK120 đồng nát này mới được chủ nhân mang ra đấu giá. Công ty chịu trách nhiệm đấu giá chiếc xế cổ này có tên The Market. Theo xác nhận từ bộ phận chuyên xe cổ Jaguar Heritage của thương hiệu Anh quốc, chiếc xế này được sản xuất vào ngày 16/3/1954. Đây được cho là 1 trong số đúng 151 chiếc Jaguar XK120 hàng hiếm được sản xuất dành cho nước Anh. Chưa hết, vào thời điểm xuất xưởng, Jaguar XK120 còn được coi là mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới với vận tốc tối đa 120 dặm/h (khoảng 193 km/h). Sau 50 năm nằm trong trang trại ở xứ Wales, chiếc Jaguar XK120 hiện ở trong tình trạng khá tệ. Chẳng những bị phủ bụi dày đặc, chiếc Jaguar XK120 còn bị gỉ sét nhiều chỗ. Ngoài ra, vì đang được phục chế dở nên chiếc Jaguar XK120 đã bị tháo một số bộ phận như lưới tản nhiệt hay hệ thống đèn trước/sau. Ngay cả thanh cản va bằng kim loại trên đầu và đuôi xe cũng như hệ thống kính cửa của chiếc xế cổ cũng đã biến mất. Bên trong chiếc Jaguar XK120 không cửa kính, ghế da đã bị hư hỏng nặng. Dù ở trong tình trạng thê thảm nhưng chiếc Jaguar XK120 1954 vẫn được hi vọng là sẽ sớm tìm thấy chủ nhân mới. Hiện chiếc Jaguar XK120 1954 "đồng nát" đang được bán đấu giá trực tuyến, dự kiến kết thúc vào hết ngày hôm nay, 27/11/2019. Chủ xe tin rằng giá xe Jaguar XK120 này sẽ được bán với giá lên đến hơn 100.000 Bảng (khoảng 3 tỷ đồng) sau khi đấu giá thành công. "Lịch sử của chiếc xe khiến nó càng trở nên thú vị và thu hút người mua hơn", ông Tristan Judge, giám đốc công ty The Market, khẳng định. Cũng theo ông Judge, đây là cơ hội không thể bỏ qua cho các nhà sưu tập ôtô. Sẽ không ngạc nhiên khi chiếc xế cổ này lọt vào mắt xanh của những nhà sưu tập ô tô vì đây là 1 trong đúng 54 chiếc Jaguar XK120 còn tồn tại đến tận ngày nay. Video: Xe Jaguar XK120 1954 hàng hiếm.

