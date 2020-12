Xe cơ bắp Mỹ Dogdge Challenger GT 2020 đầu tiên về Việt Nam

Nếu như Ford Mustang và Chevrolet Camaro cả đời cũ và đời mới đều được đưa về Việt Nam khá nhiều thì số lượng xe cơ bắp Dogdge Challenger xuất hiện tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây mới là chiếc Dogdge Challenger GT 2020 đầu tiên được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam phục vụ nhu cầu của các dân chơi Việt. Phiên bản Dogdge Challenger tại Việt Nam hiện chủ yếu là dòng SRT Hellcat với động cơ mạnh mẽ và thiết kế hầm hố. Tuy nhiên, do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng cao theo dung tích xi-lanh nên thời điểm hiện tại, hiếm có dân chơi nào chịu chi để chơi những phiên bản cao cấp này. Thế nhưng, nếu vẫn yêu thích dòng xe này, phiên bản GT với động cơ có dung tích xi-lanh nhỏ hơn, giá bán mềm hơn cũng là một lựa chọn không tồi.Dogdge Challenger GT 2020 mới đầu tiên về Việt Nam dùng động cơ V6 3.6L 24 van hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực, mô-men xoắn cực đại 363 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động AWD tuỳ chọn. Nếu như Ford Mustang và Chevrolet Camaro bản thấp đều dùng động cơ tăng áp thì Dogdge Challenger vẫn trung thành với động cơ hút khí tự nhiên, mang nhiều giá trị nguyên bản của dòng xe cơ bắp Mỹ. Không chỉ giữ lại động cơ hút khí tự nhiên vốn quen thuộc với những người đam mê dòng xe cơ bắp Mỹ, thiết kế của Dogdge Challenger GT 2020 cũng mang đậm âm hưởng cổ điển. Tổng thể Dogdge Challenger GT đời mới nhất vẫn có phong cách cơ bắp truyền thống của những thế hệ cách đây vài chục năm. Về mặt kích thước, Dogdge Challenger vẫn giữ được thân xe dài truyền thống dù chỉ có 2 cửa. Cụ thể, xe dài 5.027 mm, chiều dài trục cơ sở 2.951 mm với phần đầu và đuôi đều thiết kế dài. Chiếc Challenger GT đầu tiên về Việt Nam dùng mâm 19 inch 5 chấu kép sơn đen. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt và cặp đèn pha tròn như mắt mèo đặt thụt vào trong. Phía trước có cụm radar cho hệ thống ga tự động thích ứng, đèn sương mù dạng gương cầu cản trước màu đèn bè rộng. Điểm nổi bật nhất 2 bên thân xe chính là đường gân dập nổi kéo dài từ đèn pha ra đèn hậu. Đây là điểm nhấn đã tồn tại trên các thế hệ của Dogdge Challenger. Tâm điểm ở đuôi xe chắc chắn lf cụm đèn hậu dạng LED hình chữ nhật, chính giữa là dòng chữ Dogdge màu đen. Cánh lướt gió gắn cố định, tích hợp camera lùi, ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. So với các đối thủ, Dogdge Challenger GT 2020 có trang bị tiện nghi và hiện đại hơn hẳn. Trung tâm cabin là màn hình cảm ứng 8,4 inch có đồ hoạ đẹp mắt, phản ứng nhanh nhạy. Màn hình này tích hợp hệ thống Sirius XM, camera lùi, tinh chỉnh ghế ngồi, đặc biệt là cài đặt chế độ Sport với các điều chỉnh ở vô-lăng, động cơ, bàn đạt ga và phanh, hệ thống treo, ... Vô-lăng trên chiếc Challenger GT là loại 3 chấu bọc da có sưởi, tích hợp nhiều phím xử lý nhanh trong đó có công nghệ ga tự động thích ứng. Phía sau có lẫy chuyển số thể thao, màn hình hiển cả điện tử và analog với hiệu ứng 3D bắt mắt. Ghế lái chỉnh điện kết hợp cơ, có tích hợp đục lỗ thông hơi với chất liệu da lộn và da trơn. Xe được trang bị Điểm phát Wi-Fi 4G LTE, hệ thống âm thanh Alpine tuỳ chọn Ngoài ra, xe cũng sở hữu cửa sổ trời tuỳ chọn có giá 1.300 USD tại Mỹ. Do có chiều dài khá lớn, thế nên Dogdge Challenger GT 2020 có hàng ghế thứ 2 rộng hơn các đối thủ và chứa được 3 thay vì 2 như các mẫu xe cơ bắp Mỹ khác. Tại đây có bệ tì tay cơ động và được bọc da lộn kết hợp da trơn. Chiếc Dogdge Challenger GT 2020 này được showroom tư nhân ở Hà Nội đưa về và phục vụ các dân chơi Việt yêu thích dòng xe cơ bắp Mỹ. Video: Chi tiết xe cơ bắp Mỹ Dogdge Challenger GT 2020.

