Wuling Bingo giá rẻ sắp về Việt Nam thêm bản Plus từ 326 triệu đồng

Wuling là 1 thương hiệu con do liên doanh GM-SAIC-Wuling điều hành, hãng này đã gây chấn động thế giới với chiếc xe điện cỡ nhỏ Hongguang Mini EV, đã đạt doanh số hơn 1 triệu chiếc chỉ sau 2 năm ra mắt, thừa thắng xông lên, Wuling đã giới thiệu thêm 1 xe điện cỡ nhỏ nữa, nhưng phân khúc cao cấp hơn mẫu xe điện mà Wuling đang bán tại Việt Nam, chiếc xe này họ gọi là Wuling Bingo Plus 2024 mới. Vào ngày 12/1/2024 vừa qua, hãng xe Wuling đã tiết lộ những hình ảnh chính thức của mẫu SUV cỡ nhỏ Bingo Plus, tức là bản hiệu suất cao của Bingo. Mẫu xe SUV Wuling Bingo Plus dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào nửa đầu năm nay. Theo những hình ảnh chính thức của chiếc SUV cỡ nhỏ chạy điện Wuling Bingo Plus mới được tiết lộ tại Trung Quốc, ngoại hình xe có nhiều thay đổi so với bản tiêu chuẩn Chẳng hạn như mặt trước vẫn áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt khép kín, biểu thị trạng thái của nó là một chiếc xe điện, nhưng có thêm các đường cắt, dọc theo mặt trước xuống cản, giống như hốc gió trên các xe xăng. Bên sườn xe bỏ đi chi tiết thanh nẹp crôm, thay vào đó tấm ốp sườn bằng nhựa màu đen to hơn, xe cũng có bộ la-zăng 5 chấu mới, đèn hậu kiểu xuyên suốt và thân xe hai màu với hiệu ứng mái treo. Cuối cùng là đèn pha thiết kế mới, dễ nhận ra nhất là chi tiết dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang. Đánh giá từ ảnh chụp nội thất, cửa gió điều hòa và bảng điều khiển trung tâm có sự khác biệt so với Bingo tiêu chuẩn. Dự kiến giá xe Wuling Bingo Plus điện cỡ nhỏ nhiều khả năng bán ra dưới 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD), hay 326 triệu đồng. So sánh kích thước, Wuling Bingo có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 3950/1708/1580 mm, chiều dài cơ sở 2560 mm, còn các thông số của Wuling Bingo Plus tương ứng sẽ là 4090/1720/1575 mm, chiều dài cơ sở 2610 mm. Hệ truyền động sẽ được trang bị một mô-tơ điện phía trước cho công suất tối đa 75 kW và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Bộ pin sẽ có công suất 50,6 kWh. Lúc này, Wuling vẫn chưa công bố thông tin về phạm vi hành trình. Nhưng đánh giá từ phạm vi hành trình tiêu chuẩn của Bingo, Plus có thể cung cấp phạm vi hoạt động hơn 400 km. Ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2023, đến nay, Wuling Bingo đã đạt doanh số hơn 230.000 chiếc trong 9 tháng, đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán xe điện cỡ nhỏ. Mẫu xe điện này nhiều khả năng sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam ngay trong năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Bingo Plus.

