Wuling Alvez 2023 "giá bèo" từ 330 triệu đồng, sẵn sàng đấu Honda HR-V

Triển lãm IIMS 2023 đã chính thức khai mạc tại Indonesia. Tại đây, thương hiệu Wuling của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ B mới mang tên Alvez. Wuling Alvez 2023 mới trên thực tế chính là mẫu xe Xing Chi đã bán tại thị trường Trung Quốc từ năm ngoái. Tại thị trường Indonesia, mẫu SUV cỡ B này có 3 bản trang bị là SE, CE và EX. Giá xe Wuling Alvez 2023 tại thị trường Indonesia dao động từ 209 - 295 triệu Rupiah (khoảng 330 - 442 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này rẻ hơn đáng kể so với Hyundai Creta (279 - 397,5 triệu Rupiah) và Honda HR-V (355,9 - 499,9 triệu Rupiah). Mẫu xe SUV Wuling Alvez 2023 dành cho Indonesia sở hữu thiết kế tương tự bản thường của Xing Chi tại Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản thể thao Wuling Xing Chi S không được bán tại Indonesia. Với ngôn ngữ thiết kế "Wing Dynamic Aesthetics", Alvez mới được trang bị lưới tản nhiệt không viền, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm. Thêm vào đó là logo hình đôi cánh màu bạc của thương hiệu Wuling. Lưới tản nhiệt nối liền với đèn pha nằm ngang, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, ở hai góc cản trước là hốc đèn sương mù hình tam giác. Chính giữa cản trước là hốc gió trung tâm hình thang khá rộng, đi kèm nẹp mạ crôm. Chưa hết, mẫu SUV cỡ B này còn có đường dập gân nổi bật kéo dài từ đèn pha đến cột C. Các cột của xe đều được sơn màu đen nhằm tạo hiệu ứng nóc "trôi nổi" theo xu hướng thịnh hành. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm ở đường chân kính cửa sổ và bên dưới cửa. Vành la-zăng của xe có đường kính 16 inch trong khi gương chiếu hậu có tính năng gập điện và sấy. Đằng sau xe, Wuling Alvez 2023 được trang bị đèn hậu LED nhỏ gọn, cánh gió mui ngắn, đèn phản quang hình tam giác ở hai góc và nẹp mạ crôm trên cản sau. Đầu ống xả của xe được giấu khá kín bên dưới cản sau, tạo cảm giác gọn gàng. Tuy là SUV cỡ B nhưng Wuling, Alvez 2023 có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 4.365 mm, chiều rộng 1.750 mm, chiều cao 1.610 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Do đó, cũng không thể kỳ vọng quá nhiều vào không gian nội thất rộng rãi của mẫu xe này. Bên trong Wuling Alvez 2023 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với trang bị thay đổi theo phiên bản. Theo đó, bản tiêu chuẩn chỉ có bảng đồng hồ analog truyền thống trong khi bản CE có thêm màn hình màu đa thông tin 3,5 inch. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch ở bản CE và EX, kết nối với 4 loa. Ngoài ra, xe còn có tính năng kết nối với điện thoại thông minh Internet of Vehicles (IoV) và điều khiển bằng giọng nói. Trong khi đó, cổng USB sạc nhanh 20W được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Riêng bản cao cấp nhất sẽ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống lọc không phí PM2.5, cổng sạc USB ở hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều khiển từ xa, định vị xe và cảnh báo khi xe ra khỏi giới hạn địa lý cài đặt sẵn. Phanh tay điện tử và cửa sổ trời chỉnh điện cũng có ở bản cao cấp. Chưa hết, Wuling Alvez 2023 còn được cung cấp những tính năng an toàn chủ động ADAS ở bản cao cấp nhất như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường tích hợp tính năng giữ làn đường, cảnh báo khoảng cách an toàn, cảnh báo tiền va chạm, giảm thiểu va chạm, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn đường. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn của xe chỉ có những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp, nhắc nhở thắt dây an toàn, móc ghế trẻ em và 2 túi khí. Dù ở phiên bản nào, Wuling Alvez 2023 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Khi mua mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xám, trắng, bạc, đen và đỏ. Video: Chi tiết SUV Wuling Alvez của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

