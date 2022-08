Wuling Air ev 2022 - xe ôtô điện từ 381 triệu đồng tại Đông Nam Á

Wuling Air ev 2022 mới đã lần đầu tiên được giới thiệu ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022, hãng Wuling mới chính thức bán mẫu ôtô điện này ra thị trường. Đồng thời, giá chính thức của Wuling Air ev cũng đã được công bố trong triển lãm GIIAS 2022. Theo đó, giá xe Wuling Air ev 2022 bán ra từ 238 triệu Rupiah (khoảng 381 triệu đồng) ở bản Standard Range và 295 triệu Rupiah (472 triệu đồng) ở bản Long Range. Như vậy, Wuling Air ev 2022 rẻ hơn mức giá dự kiến ban đầu. Đồng thời, mẫu ôtô điện Trung Quốc này có giá chỉ như xe hạng A tại Việt Nam. Thay vì nhập khẩu nguyên chiếc, Wuling Air ev 2022 chạy điện lại được lắp ráp tại nhà máy ở Cikarang, West Java, Indonesia. Hãng Wuling cho biết tỷ lệ nội địa hóa của mẫu xe này ở Indonesia là 40%. Như thông tin đã đưa, Wuling Air ev 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GSEV đồng thời lấy cảm hứng thiết kế từ máy bay. Xe sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 2.974 mm, chiều rộng 1.505 mm, chiều cao 1.631 mm, chiều dài cơ sở 2.010 mm. So với người anh em cùng thương hiệu là Hongguang Mini EV, Wuling Air ev 2022 sở hữu thiết kế đậm chất tương lai hơn. Phiên bản Long Range của Wuling Air ev 2022 được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang đầu xe, nối liền với nẹp mạ crôm kéo dài đến tận ốp gương ngoại thất. Bên dưới dải đèn này là cổng sạc với nắp che tích hợp logo của hãng Wuling. Logo này ở bản Long Range có thể phát sáng, tạo cảm giác cao cấp hơn. Thêm vào đó là cụm đèn pha cỡ lớn, cản trước sơn 2 màu, tích hợp đèn sương mù và hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Ở bản Standard Range, mẫu xe này chỉ được trang bị đèn pha Halogen. Phiên bản Long Range sẽ dùng đèn pha 2 bóng LED hiện đại hơn. Bên sườn, Wuling Air ev 2022 có thiết kế khá thú vị với cửa sổ sau dài hơn cửa sổ trước. Ngoài ra, xe chỉ có 2 cửa bên sườn, đi kèm tay nắm cửa nằm dọc, và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Bên dưới là bộ vành thép có đường kính 12 inch, nằm trong lốp 145/70 R12. Đằng sau, mẫu xe ôtô Trung Quốc này có thiết kế tương đồng với đầu xe. Điều này được thể hiện qua dải đèn vắt ngang đuôi xe, ngay phía trên tem chữ nổi Wuling, đèn hậu nằm dọc và cản sau 2 màu. Có kích thước nhỏ nên Wuling Air ev 2022 chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi. Ghế của xe được bọc da tổng hợp và phối màu khá thanh lịch. Hàng ghế sau của xe có thể gập theo tỷ lệ 50:50. Nếu muốn chở đồ, người dùng phải gập hàng ghế sau xuống vì xe không có khoang hành lý. So với người anh em Wuling Hongguang Mini EV, mẫu ôtô điện này được trang bị tốt hơn nhiều. Cụ thể, xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch ở bản Standard Range và 10,25 inch ở bản Long Range. Tuy nhiên, chỉ có bản Long Range mới được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Internet, nối liền với bảng đồng hồ và nằm độc lập trên mặt táp-lô. Tiếp đến là vô lăng bọc da 2 chấu tích hợp các phím chức năng như chỉnh âm lượng, cài đặt danh mục của màn hình và ra lệnh bằng giọng nói. Nằm giữa 2 ghế trước của phiên bản Long Range là núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, phiên bản Standard Range chỉ được trang bị phanh tay chỉnh cơ. Chưa hết, Wuling Air ev 2022 còn có một số hộc chứa đồ tiện dụng như dưới mặt táp-lô, giữa 2 ghế trước và trên cửa. Đặc biệt, ở 2 góc của mặt táp-lô sẽ có hộc đựng cốc, được đặt trước cửa gió điều hòa để làm mát đồ uống. Những trang bị còn lại của xe bao gồm tính năng mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, ổ điện 12V và cổng sạc USB 18W. Đáng tiếc là trang bị an toàn của xe khá sơ sài với phanh đĩa trên bánh trước, phanh tang trống phía sau, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến phía sau. "Trái tim" của mẫu ô tô điện Trung Quốc này ở phiên bản Standard Range là mô-tơ điện mạnh 30 kW (khoảng 41 mã lực), kết hợp với pin LFP 17,3 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy được khoảng 200 km sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, phiên bản Long Range được trang bị pin LFP 26,5 kWh, giúp xe chạy được khoảng 300 km. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc AC 2.0 kW của phiên bản Standard Range là 8,5 tiếng đồng hồ. Phiên bản Long Range dùng sạc AC 6,6 kW thì mất 4 tiếng đồng hồ để sạc đầy pin. Khi mua Wuling Air ev 2022, khách hàng Indonesia có thể chọn 1 trong 5 màu sơn là hồng, trắng, xanh dương, xanh bạc hà và vàng. Những màu sắc này đều khá trẻ trung và "bắt trend". Theo hãng Wuling, hiện đã có hàng nghìn người đặt mua mẫu xe ôtô điện Trung Quốc này. Chưa rõ sau Indonesia, Wuling Air ev 2022 có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác hay không. Video: Xem chi tiết Wuling Air ev 2022 chạy điện tại Indonesia.

