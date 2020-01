Wello Family - xe đạp 3 bánh lai ôtô từ 204 triệu đồng

Tương lai di chuyển đô thị bền vững có thể là những chiếc xe đạp tích hợp lợi thế của một chiếc xe điện nhỏ. Đó chính là thông điệp gửi tới mọi người bởi mẫu xe Wello Family mới, một chiếc xe đạp 3 bánh sử dụng năng lượng mặt trời mang dáng vẻ nửa xe đạp – nửa ôtô với một cái giá gần với vế sau hơn. Xe điện Wello Family sẽ là giải pháp cho nhiều vấn đề thường gặp trong môi trường đô thị đông đúc, từ thiếu không gian đỗ xe, tình trạng tắc nghẽn, và ô nhiễm. Nó có chỉ số xả khí thải thấp nhưng lại hoạt động hiệu quả hơn một chiếc xe đạp thông thường, trên cả khía cạnh tốc độ và dung lượng. “Trong thời đại thành phố thông minh, di chuyển bền vững là một trong những thử thách lớn đang đối diện thành phố đương đại,” công ty Well nói. “Thử tưởng tượng có thể đi lại trong một môi trường đô thị, kết hợp đủ yếu tố tốc độ, an ninh, thoải mái, chở hành lý và tôn trọng môi trường thiên nhiên.”xe đạp 3 bánh lai ôtô Wello Family là một phương tiện gần như hoàn hảo trên mọi phương diện, ngoại trừ giá bán. Được giới thiệu tại CES 2020, nó có trang bị bộ đẩy kép: bàn đạp và mô tơ điện. Trong đó, mô tơ điện hoạt động bằng tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái, và bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn chân hoặc muốn đi nhanh hơn thì có thể đạp các chân pedal phía dưới. Đương nhiên, chiếc xe đạp 3 bánh này có một phần mái che nắng che mưa hoàn chỉnh. Nó còn một tấm kính chắn gió, đồng nghĩa chiếc xe có thể bảo vệ người ngồi trong khỏi những yếu tố nguy hiểm – mặc dù không tốt như một chiếc ôtô nhưng chắc chắn là tốt hơn những chiếc xe đạp thông thường. Với vai trò xe đạp 3 bánh, Wello Family cũng tỏ ra cân bằng hơn so với xe đạp thường, qua đó biến nó thành một phương tiện gia đình lý tưởng cho trẻ em. Trông nhỏ bé là thế, nhưng Wello Family thực tế lại khá rộng rãi và thoải mái. Ở bên trong, nó có không gian cho đủ một người lái và một hành khách người lớn hoặc hai đứa trẻ nhỏ phía sau. Nếu ghế sau không có ai ngồi, không gian đó có thể được sử dụng để vận tải hàng hóa bởi thiết kế linh hoạt của xe. Chiếc xe 3 bánh này đã được thiết kế với ý định dùng cho cả gia đình, người đi làm hàng ngày và dịch vụ vận chuyển. Trên khía cạnh an toàn, Wello Family có trang bị đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu và một khung vỏ ngoài cứng cáp để bảo vệ an toàn người ngồi trong hơn so với việc lái xe đạp thông thường. Phía trước có một hệ thống treo và có thể ngả một chút khi rẽ, khiến chiếc xe 3 bánh trở nên cân bằng hơn khi bẻ lái ở tốc độ cao. Nhằm bắt kịp những công nghệ mới nhất, Wello Family cũng có tính năng kết nối. Nó sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối tới một ứng dụng cung cấp cho người lái các thông tin thời gian thực về giao thông và cả những thông tin hữu ích khác. Công ty chế tạo hi vọng rằng bằng cách khiến chiếc xe 3 bánh có hiệu năng tốt và thông minh, họ sẽ khuyến khích các chủ xe ôtô tạm bỏ xe của họ lại và lái thử chiếc xe điện tí hon này. Với tốc độ tối đa từ 24 – 40 km/h (tùy theo luật lệ địa phương) và cự li di chuyển 100 km một ngày, Wello Family dường như là một ứng cử viên lý tưởng cho một giải pháp di chuyển đô thị khả thi. Khả năng chạy bằng bàn đạp đồng nghĩa bạn sẽ không cần bằng lái xe ô tô để vận hành nó, trả phí đỗ xe, bảo hiểm hoặc các loại thuế phí liên quan. Nó cũng giúp bạn được chạy trong làn đường dành riêng cho xe đạp, qua đó làm bớt tắc nghẽn giao thông trong những thành phố lớn. Công ty khởi nghiệp gốc Pháp cũng đang mời chào hàng loạt cấu hình khác nhau cho chiếc xe 3 bánh này, tùy thuộc vào nhu cầu của người mua. Đây chính là lúc ta phải đề cập tới yếu tố giá cả, một chi tiết khiến nhiều người cảm thấy cụt hứng với Wello Family khi phiên bản gia đình của nó được bán giá 7.900 Euro (tương đương 204 triệu đồng). Xem ra cái giá để có một phương tiện thân thiện môi trường là không hề rẻ. Video: Wello Family - Chiếc xe 3 bánh nửa xe đạp nửa ôtô.

