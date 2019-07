Vừa ra mắt, Mitsubishi Pajero Sport 2020 đã có bản độ

Mới đây, hãng xe hơi danh tiếng Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu tới công chúng phiên bản trang bị thể thao của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 2020. So với phiên bản tiêu chuẩn, sự khác biệt trên bản thể thao của mẫu Pajero Sport 2020 chỉ đến từ các trang bị nội, ngoại thất. Giá bán của phiên bản thể thao hiện chưa được công bố. Như đã nói ở trên so với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thể thao của mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 sẽ không có sự khác biệt nào về phần thiết kế tổng thể. Sự khác nhau chỉ đến từ các trang bị nhỏ đi kèm như bộ body-kit mới dễ dàng nhận thấy ở phần cản dưới đầu và đuôi xe. Phiên bản thể thao được trang bị bộ mâm đa chấu với thiết kế đơn giản và dứt khoát hơn so với phiên bản tiêu chuẩn Tiếp tới trên phiên bản thể thao còn có các trang bị ngoại thất đồng bộ như ốp gương, tay nắm cửa mạ chrome, bậc lên xuống cùng nẹp đính logo, vè che mưa cho cả 4 cánh cửa... Tay nắm cửa ốp chrome cùng chi tiết bên trong giả carbon khá độc đáo Logo tích hợp đèn chào mừng trên bậc lên xuống Bậc lên xuống cũng được ốp viền kim loại màu tương phản với thân xe Cản dưới của Pajero Sport 2020 phiên bản thể thao hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn Không gian nội thất của Mitsubishi Pajero Sport 2020 phiên bản thể thao không đón nhận nhiều sự thay đổi đáng kể. Hãng xe Nhật Bản chỉ thêm một số trang bị như thảm lót sàn cao su cho khoang hành lý, tem nội thất giả carbon và đặc biệt là hệ thống camera hành trình phục vụ cho người lái. Hệ thống camera hành trình được tích hợp sẵn sẽ giúp các tài xế lái xe an toàn hơn... Hiện giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 vẫn chưa được hãng xe Nhật bản công bố chính thức đến người dùng. Video: Chính thức ra mắt Mitsubishi Pajero Sport 2020.

Mới đây, hãng xe hơi danh tiếng Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu tới công chúng phiên bản trang bị thể thao của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 2020. So với phiên bản tiêu chuẩn, sự khác biệt trên bản thể thao của mẫu Pajero Sport 2020 chỉ đến từ các trang bị nội, ngoại thất. Giá bán của phiên bản thể thao hiện chưa được công bố. Như đã nói ở trên so với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thể thao của mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 sẽ không có sự khác biệt nào về phần thiết kế tổng thể. Sự khác nhau chỉ đến từ các trang bị nhỏ đi kèm như bộ body-kit mới dễ dàng nhận thấy ở phần cản dưới đầu và đuôi xe. Phiên bản thể thao được trang bị bộ mâm đa chấu với thiết kế đơn giản và dứt khoát hơn so với phiên bản tiêu chuẩn Tiếp tới trên phiên bản thể thao còn có các trang bị ngoại thất đồng bộ như ốp gương, tay nắm cửa mạ chrome, bậc lên xuống cùng nẹp đính logo, vè che mưa cho cả 4 cánh cửa... Tay nắm cửa ốp chrome cùng chi tiết bên trong giả carbon khá độc đáo Logo tích hợp đèn chào mừng trên bậc lên xuống Bậc lên xuống cũng được ốp viền kim loại màu tương phản với thân xe Cản dưới của Pajero Sport 2020 phiên bản thể thao hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn Không gian nội thất của Mitsubishi Pajero Sport 2020 phiên bản thể thao không đón nhận nhiều sự thay đổi đáng kể. Hãng xe Nhật Bản chỉ thêm một số trang bị như thảm lót sàn cao su cho khoang hành lý, tem nội thất giả carbon và đặc biệt là hệ thống camera hành trình phục vụ cho người lái. Hệ thống camera hành trình được tích hợp sẵn sẽ giúp các tài xế lái xe an toàn hơn ... Hiện giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 vẫn chưa được hãng xe Nhật bản công bố chính thức đến người dùng. Video: Chính thức ra mắt Mitsubishi Pajero Sport 2020.