Vừa mua Honda Civic RS 2019 đã bán 900 triệu ở Sài Gòn

Honda Civic RS 2019 mới tại Việt Nam là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, đồng thời thay thế phiên bản Civic 1.5L turbo. Hiện tại, Civic RS 2019 có giá niêm yết ở mức 929 triệu đồng (đã bao gồm VAT), tuy nhiên mức giá lăn bánh ở TP HCM có thể lên đến 1,050 tỷ đồng đã bao gồm các chi phí như: trước bạ 10% (92,9 triệu), bảo hiểm vật chất (trên 10 triệu đồng), phí đường bộ, phí biển số (khoảng 11 triệu đồng),... Chiếc Honda Civic RS hàng lướt này đang được chủ nhân ở TP HCM rao bán với mức giá 900 triệu đồng, đây là một gợi ý sở hữu Civic RS 2019 mới cho nhiều người nhằm tiết kiệm ngân sách lên đến gần 150 triệu đồng, số tiền thừa sức để “đập hộp” thêm một chiếc Honda SH150i. Hiện chưa rõ lý do khiến chủ nhân quyết định rao bán Civic RS khi còn rất mới như vậy. Về Chiếc Honda Civic RS giá rẻ này, cái tên “RS” đứng bên cạnh Civic là chữ viết tắt của từ Road Sailing mà Honda đặt cho chiếc sedan hạng C của mình, so với hai phiên bản còn lại, Civic RS mang phong cách thiết kế thể thao nổi bật hơn và nó là một trong những lựa chọn thể thao nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện tại. Bên trong nội thất của Civic RS 2019 được bổ sung thêm các đường chỉ đỏ dập nổi tạo cảm giác thể thao hơn. Một số chi tiết đáng chú ý khác như trang trí táp-lô bằng chi tiết kim loại phay xước, sử dụng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, vô lăng bọc da, ốp vô lăng Chrome và ghế bọc da... Ngoài việc mặt đồng hồ phía sau vô-lăng chuyển sang tông màu đỏ mạnh mẽ hơn, cả 3 phiên bản đều có bệ tỳ tay cho hàng ghế sau. Civic RS 2019 được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế sau, đồng thời hàng ghế sau có thể gập 60:40, phiên bản thấp không được trang bị tính năng này. Một tính năng mới rất thú vị trên Civic RS 2019 chính là tính năng khởi động từ xa thông qua chìa khoá thông minh đi kèm. Trang bị an toàn gồm; hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA); cân bằng điện tử (VSA); phanh ABS, EBD, BA, ESS; hỗ trợ khởi hành ngang dốc; camera lùi 3 góc quay, phanh tay điện tử, Brake Hold, khóa của tự động, 6 túi khí. Phiên bản Honda Civic RS 2019 sử dụng động cơ tăng áp 1.5L DOHC VTEC Turbo, phun xăng trực tiếp có công suất cực đại 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô- men xoắn cực đại 220 Nm tại 1.700-5.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số CVT ứng dụng Công nghệ Earth Dreams với điều khiển G-Design Shift. Hiện tại trên thị trường, giá xe Honda Civic RS 2019 mới được người tiêu dùng nhận xét sở hữu mức bán cao ngất ngưởng, đắt ngang một số mẫu sedan hạng D như Kia Optima hay Mazda6,... Bản thân mẫu xe này hiện cũng cao hơn khoảng 30 triệu so với Honda Civic L trước đây. Video: Đánh giá Honda Civic RS 2019 mới tại Việt Nam.

