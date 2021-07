"Vua giữ giá" Lexus GX460 chạy 5 năm, hơn 3 tỷ tại Hà Nội

Nếu mức giá 5,69 tỷ đồng cho một chiếc xe sang Lexus GX460 facelift đời 2020 là quá cao so với tầm với của nhiều người, thì lựa chọn xe đã qua sử dụng “đời chưa sâu” là một gợi ý. Chiếc Lexus GX 460 đời 2016 đang được chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội này là một ví dụ. Với mức giá chỉ khoảng hơn 3 tỷ đồng, đây là một mức giá dễ tiếp cận khi trên thị trường xe cũ hiện nay có nhiều chiếc GX460 cùng đời 2016 đang được chào bán với giá gần 4 tỷ đồng tùy thuộc vào độ chất của xe. Tại thời điểm năm 2016, giá xe Lexus GX460 niêm yết 4,040 tỷ đồng. Sẽ không khó hiểu khi Lexus là thương hiệu xe sang “vua giữ giá” tại Việt Nam. Trên thực tế, bên cạnh nhiều thương hiệu xe sang đến từ châu Âu, thương hiệu xe sang Lexus luôn được nhiều khách hàng Việt yêu thích và tin dùng bởi sự bền bỉ, không hỏng vặt, chi phí vận hành lại thấp hơn xe Đức. Đây chính là yếu tố mang tính cốt lõi giúp dòng xe SUV Lexus GX hay nhiều dòng xe Lexus khác giữ giá bậc nhất tại thị trường Việt. Mẫu SUV “người anh em” với Land Cruiser Prado – Lexus GX 460 hạng sang sở hữu thiết kế sang trọng, trang nhã. Phần đầu GX460 2016 sở hữu cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo hình chữ “X”. Bên dưới nắp ca-pô Lexus GX 460 2016 chính là động cơ V8 dung tích 4.6L (4.608 cc), hút khí tự nhiên, VVT-i, cho công suất tối đa 301 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD toàn thời gian), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Hiệu suất mạnh mẽ của động cơ GX 460 là một yếu tố hấp dẫn khách hàng, khách hàng sử dụng dòng xe này dường như không quan tâm đến khoản “ngốn xăng” không hề ít của nó. Nhờ kết cấu khung rời (Body on frame) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, GX460 còn có thể di chuyển linh hoạt nhiều địa hình Tương tự các mẫu xe nhà Lexus, nội thất của GX460 vẫn trung thành với phong cách thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Không gian nội thất được thiết kế rộng rãi cho 7 người. Xe được trang trí bằng vật liệu da, gỗ và kim loại. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng với ghế lái và ghế phụ. Vô lăng 4 chấu thiết kế truyền thống, được bọc da và ốp gỗ, tích hợp nhiều nút bấm chức năng hỗ trợ người lái. Chính giữa bảng điều khiển là màn hình giải trí sử dụng thống thông tin-giải trí “Lexus Enform”. Trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp. Nội thất của các mẫu xe nhà Lexus được người dùng đánh giá cao ở ghế da mềm mại, cho cảm giác ngồi êm ái. Cabin thiết kế tiện dụng, bền bỉ và không cho cảm giác xe lỗi thời theo thời gian. Mẫu xe SUV Lexus GX 460 2016 đi kèm với nhiều công nghệ an toàn như loạt phanh ABS/BA/EBD, kiểm soát lực kéo chủ động, hệ thống cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động điều chỉnh cân bằng góc chiếu, 10 túi khí,... Dù có giá bán lại khá cao, nhưng Lexus GX vẫn xứng đáng là một trong những lựa chọn mua SUV 7 chỗ hạng sang “lành” tính, rất đáng giá để phục vụ cho gia đình trong tầm giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Chiếc SUV nhà Lexus theo nhiều người dùng đánh giá thì nó kha tốt khi nó cân bằng được nhiều yếu tố như thương hiệu, kích thước rộng rãi, an toàn và tính thanh khoảng cao và hơn hết là độ an toàn của một chiếc xe SUV hạng sang. Video: Lexus GX460 2020 nhập Trung Đông tại Hà Nội.

Nếu mức giá 5,69 tỷ đồng cho một chiếc xe sang Lexus GX460 facelift đời 2020 là quá cao so với tầm với của nhiều người, thì lựa chọn xe đã qua sử dụng “đời chưa sâu” là một gợi ý. Chiếc Lexus GX 460 đời 2016 đang được chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội này là một ví dụ. Với mức giá chỉ khoảng hơn 3 tỷ đồng, đây là một mức giá dễ tiếp cận khi trên thị trường xe cũ hiện nay có nhiều chiếc GX460 cùng đời 2016 đang được chào bán với giá gần 4 tỷ đồng tùy thuộc vào độ chất của xe. Tại thời điểm năm 2016, giá xe Lexus GX460 niêm yết 4,040 tỷ đồng. Sẽ không khó hiểu khi Lexus là thương hiệu xe sang “vua giữ giá” tại Việt Nam. Trên thực tế, bên cạnh nhiều thương hiệu xe sang đến từ châu Âu, thương hiệu xe sang Lexus luôn được nhiều khách hàng Việt yêu thích và tin dùng bởi sự bền bỉ, không hỏng vặt, chi phí vận hành lại thấp hơn xe Đức. Đây chính là yếu tố mang tính cốt lõi giúp dòng xe SUV Lexus GX hay nhiều dòng xe Lexus khác giữ giá bậc nhất tại thị trường Việt. Mẫu SUV “người anh em” với Land Cruiser Prado – Lexus GX 460 hạng sang sở hữu thiết kế sang trọng, trang nhã. Phần đầu GX460 2016 sở hữu cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo hình chữ “X”. Bên dưới nắp ca-pô Lexus GX 460 2016 chính là động cơ V8 dung tích 4.6L (4.608 cc), hút khí tự nhiên, VVT-i, cho công suất tối đa 301 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD toàn thời gian), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Hiệu suất mạnh mẽ của động cơ GX 460 là một yếu tố hấp dẫn khách hàng, khách hàng sử dụng dòng xe này dường như không quan tâm đến khoản “ngốn xăng” không hề ít của nó. Nhờ kết cấu khung rời (Body on frame) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, GX460 còn có thể di chuyển linh hoạt nhiều địa hình Tương tự các mẫu xe nhà Lexus, nội thất của GX460 vẫn trung thành với phong cách thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Không gian nội thất được thiết kế rộng rãi cho 7 người. Xe được trang trí bằng vật liệu da, gỗ và kim loại. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng với ghế lái và ghế phụ. Vô lăng 4 chấu thiết kế truyền thống, được bọc da và ốp gỗ, tích hợp nhiều nút bấm chức năng hỗ trợ người lái. Chính giữa bảng điều khiển là màn hình giải trí sử dụng thống thông tin-giải trí “Lexus Enform”. Trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp. Nội thất của các mẫu xe nhà Lexus được người dùng đánh giá cao ở ghế da mềm mại, cho cảm giác ngồi êm ái. Cabin thiết kế tiện dụng, bền bỉ và không cho cảm giác xe lỗi thời theo thời gian. Mẫu xe SUV Lexus GX 460 2016 đi kèm với nhiều công nghệ an toàn như loạt phanh ABS/BA/EBD, kiểm soát lực kéo chủ động, hệ thống cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động điều chỉnh cân bằng góc chiếu, 10 túi khí,... Dù có giá bán lại khá cao, nhưng Lexus GX vẫn xứng đáng là một trong những lựa chọn mua SUV 7 chỗ hạng sang “lành” tính, rất đáng giá để phục vụ cho gia đình trong tầm giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Chiếc SUV nhà Lexus theo nhiều người dùng đánh giá thì nó kha tốt khi nó cân bằng được nhiều yếu tố như thương hiệu, kích thước rộng rãi, an toàn và tính thanh khoảng cao và hơn hết là độ an toàn của một chiếc xe SUV hạng sang. Video: Lexus GX460 2020 nhập Trung Đông tại Hà Nội.