"Vua đường trường" Honda Gold Wing 2021 hơn 1,2 tỷ tại Việt Nam

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt phiên bản mới cho "chuyên cơ mặt đất" Gold Wing với một số cải tiến ở tiện ích và màu xe mới. Theo đó, Honda Gold Wing 2021 mới tại Việt Nam sẽ được bán ra thị trường với hai tùy chọn màu Đen và Đỏ Đen Bạc, loại bỏ tùy chọn màu Trắng cũ. Ông vua đường trường Honda Gold Wing 2021 còn được nâng cấp ở hệ thống loa, mang đến chất lượng âm thanh sống động hơn. Cụm công tác điều khiển hệ thống âm thanh được bố trí hợp lý với các chế độ điều chỉnh âm lượng, chọn nguồn phát và chuyển tiếp nhanh hợp lý, đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng. Nâng cấp mới cuối cùng trên Honda Gold Wing 2021 tại Việt Nam chính là dung tích cốp chứa đồ ở phía sau được tăng thêm 11 lít lên thành 61 lít. Kết hợp với thùng chứa đồ hai bên có dung tích 60 lít, tổng dung tích toàn bộ các cốp xe Honda Gold Wing là 121 lít. Ngoài các điểm mới kể trên, thiết kế cũng như trang bị trên Honda Gold Wing có có gì khác so với phiên bản trước đó. Nói cách khác, Honda Gold Wing 2021 vẫn mang dáng vẻ đồ sộ và hiện đại của thế hệ Gold Wing mới nhất trình làng vào năm 2018. Honda Gold Wing 2021 sở hữu hàng loạt công nghệ và tiện ích hiện đại. Về công nghệ, Goldwing 2021 sở hữu hệ thống chiếu sáng full LED, hệ thống khóa thông minh Smart Key,... Phanh kép kết hợp D-CBS giúp phân bổ lực phanh đều trên cả hai bánh cùng phanh ABS an toàn, hệ thống kiểm soát lực xoắn HSTC, ga điện tử với 4 chế độ lái, ga tự động Cruise Control. Trong khi đó ở tiện ích, ngoài thùng chứa đồ và hệ thống âm thanh giải trí chất lượng cao, Honda Gold Wing còn có kính chắn gió chỉnh điện nhằm hạn chế tối đa gió tạt vào người lái, kết hợp với bộ yên hai tầng bọc da sang trong mang đến trải nghiệm sử dụng xe vô cùng thoải mái. Cốp xe có thể được đóng mở qua hệ thống khóa thông minh rất tiện lợi, đồng thời tích hợp giảm chấn thủy lực để vận hành êm ái và bảo quản tốt đồ bên trong. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ 6 xylanh đối xứng nằm ngang, dung tích 1.833 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 111 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 170 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là công nghệ hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp, bao gồm một số lùi. Với các nâng cấp mới, giá xe Honda Gold Wing 2021 tại Việt Nam đã được điều chỉnh tăng lên 1,23 tỷ đồng, tăng 30 triệu đồng so với phiên bản cũ. Theo thông tin do Honda Việt Nam công bố, mẫu xe Touring đường trường Honda Gold Wing 2021 sẽ chính thức được bán ra vào ngày 23/10 tới đây kèm chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số kilômét. Video: Chi tiết "vua đường trường" Honda Gold Wing thế hệ mới.

