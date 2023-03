“Vua bán tải” Ford Ranger 2023 ra mắt thêm phiên bản Tremor mới

Từ đầu năm 2023 đến nay, hãng Ford liên tục bổ sung những phiên bản mới cho dòng xe bán tải ăn khách Ranger, ví dụ như Stormtrak ở Thái Lan hay Wildtrak X tại Úc. Chưa dừng ở đó, hãng còn vén màn cả Ford Ranger Tremor 2023 mới ở thị trường Anh quốc. Ở thế hệ cũ, dòng xe bán tải này cũng có phiên bản Tremor. Mẫu xe bán tải Ford Ranger Tremor 2023 có thể nói là phiên bản tăng cường khả năng off-road của Ranger XLT. Tương tự Wildtrak X ở thị trường Úc, Ford Ranger Tremor 2023 cũng được bổ sung giảm xóc Bilstein mới với thiết kế ống đơn và đi kèm bình khí nitơ bên ngoài. Bên cạnh đó là hệ thống treo, khung gầm và hệ thống lái chỉnh điện cải tiến nhằm phù hợp với việc chạy off-road hơn. Ngoài ra, xe còn được tăng khoảng sáng gầm thêm 26 mm và rộng hơn 30 mm so với Ford Ranger XLT. Điểm chung tiếp theo giữa Ford Ranger Tremor và Wildtrak X mới chính là hệ thống điều hướng mô-men xoắn Trail Turn Assist giúp giảm 25% bán kính vòng quay. Tiếp đến là hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp có tên Trail Control. Lần đầu tiên ra mắt trên Ford Ranger Raptor, hệ thống Trail Control này cho phép cài đặt tốc độ của xe lúc nào cũng dưới 30 km/h để người điều khiển tập trung đánh lái. Được định vị giữa phiên bản XLT và Wildtrak, Ford Ranger Tremor 2023 có những chi tiết ngoại thất riêng như dấu hiệu nhận biết. Theo đó, xe sở hữu hàng loạt trang bị ngoại thất màu đen như ốp cua lốp, bệ bước chân bằng nhôm bên sườn và thanh thể thao trên thùng hàng. Thêm vào đó là móc kéo lộ thiên trên đầu xe, tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc dưới cản trước, lưới tản nhiệt màu tối, vành hợp kim 17 inch, lốp chạy mọi địa hình General Grabber AT3 265/70 R17 và những chi tiết ngoại thất màu xám Boulder Grey. Tuy nhiên, xe chỉ dùng đèn pha Halogen thay vì đèn LED ma trận như Ford Ranger Wildtrak X 2023. Đồng thời, Ford Ranger Tremor 2023 cũng không có dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" bao quanh đèn pha. Bước vào bên trong Ford Ranger Tremor 2023, người lái sẽ bắt gặp ghế và thảm sàn bọc vinyl chống nước, dãy 6 công tắc trên trần xe, được dùng để chỉnh các phụ kiện off-road lắp thêm như tời kéo hay dải đèn LED phụ trợ. "Wildtrak X và Tremor đều được áp dụng công thức tương tự Raptor. Mỗi phiên bản đều có khả năng off-road tốt hơn và thiết kế ấn tượng", ông Hans Schep, Giám đốc bộ phận Ford Pro, cho biết. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Ranger Tremor 2023 vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tương tự Wildtrak X. Động cơ đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. So với xe đang bán tại Việt Nam, động cơ của Ford Ranger Tremor 2023 có công suất thấp hơn 9 mã lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 khắt khe hơn.Có vẻ như phiên bản này cũng sẽ phải dùng dung dịch AdBlue giống Ford Ranger Wildtrak X 2023. Hiện mức giá xe Ford Ranger Tremor 2023 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán tại thị trường châu Âu vào tháng 8 năm nay. Video: Chi tiết xe bán tải Ford Maverick Tremor 2023 mới.

Từ đầu năm 2023 đến nay, hãng Ford liên tục bổ sung những phiên bản mới cho dòng xe bán tải ăn khách Ranger, ví dụ như Stormtrak ở Thái Lan hay Wildtrak X tại Úc. Chưa dừng ở đó, hãng còn vén màn cả Ford Ranger Tremor 2023 mới ở thị trường Anh quốc. Ở thế hệ cũ, dòng xe bán tải này cũng có phiên bản Tremor. Mẫu xe bán tải Ford Ranger Tremor 2023 có thể nói là phiên bản tăng cường khả năng off-road của Ranger XLT. Tương tự Wildtrak X ở thị trường Úc, Ford Ranger Tremor 2023 cũng được bổ sung giảm xóc Bilstein mới với thiết kế ống đơn và đi kèm bình khí nitơ bên ngoài. Bên cạnh đó là hệ thống treo, khung gầm và hệ thống lái chỉnh điện cải tiến nhằm phù hợp với việc chạy off-road hơn. Ngoài ra, xe còn được tăng khoảng sáng gầm thêm 26 mm và rộng hơn 30 mm so với Ford Ranger XLT. Điểm chung tiếp theo giữa Ford Ranger Tremor và Wildtrak X mới chính là hệ thống điều hướng mô-men xoắn Trail Turn Assist giúp giảm 25% bán kính vòng quay. Tiếp đến là hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp có tên Trail Control. Lần đầu tiên ra mắt trên Ford Ranger Raptor, hệ thống Trail Control này cho phép cài đặt tốc độ của xe lúc nào cũng dưới 30 km/h để người điều khiển tập trung đánh lái. Được định vị giữa phiên bản XLT và Wildtrak, Ford Ranger Tremor 2023 có những chi tiết ngoại thất riêng như dấu hiệu nhận biết. Theo đó, xe sở hữu hàng loạt trang bị ngoại thất màu đen như ốp cua lốp, bệ bước chân bằng nhôm bên sườn và thanh thể thao trên thùng hàng. Thêm vào đó là móc kéo lộ thiên trên đầu xe, tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc dưới cản trước, lưới tản nhiệt màu tối, vành hợp kim 17 inch, lốp chạy mọi địa hình General Grabber AT3 265/70 R17 và những chi tiết ngoại thất màu xám Boulder Grey. Tuy nhiên, xe chỉ dùng đèn pha Halogen thay vì đèn LED ma trận như Ford Ranger Wildtrak X 2023. Đồng thời, Ford Ranger Tremor 2023 cũng không có dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" bao quanh đèn pha. Bước vào bên trong Ford Ranger Tremor 2023, người lái sẽ bắt gặp ghế và thảm sàn bọc vinyl chống nước, dãy 6 công tắc trên trần xe, được dùng để chỉnh các phụ kiện off-road lắp thêm như tời kéo hay dải đèn LED phụ trợ. "Wildtrak X và Tremor đều được áp dụng công thức tương tự Raptor. Mỗi phiên bản đều có khả năng off-road tốt hơn và thiết kế ấn tượng", ông Hans Schep, Giám đốc bộ phận Ford Pro, cho biết. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Ranger Tremor 2023 vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tương tự Wildtrak X. Động cơ đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. So với xe đang bán tại Việt Nam, động cơ của Ford Ranger Tremor 2023 có công suất thấp hơn 9 mã lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 khắt khe hơn. Có vẻ như phiên bản này cũng sẽ phải dùng dung dịch AdBlue giống Ford Ranger Wildtrak X 2023. Hiện mức giá xe Ford Ranger Tremor 2023 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán tại thị trường châu Âu vào tháng 8 năm nay. Video: Chi tiết xe bán tải Ford Maverick Tremor 2023 mới.