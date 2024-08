Voyah Zhiyin 2024 - SUV điện của hãng xe tải chạy 901km/ lần sạc

Ngành công nghiệp ôtô điện Trung Quốc đang có tốc độ phát triển như vũ bảo, so với các hãng xe khác trên thế giới cho ra mắt các mẫu xe điện có phạm vi hoạt động trung bình từ 400 km đến 700 km thì nhiều dòng xe điện của các ông lớn ở thị trường tỷ dân này hiện nay đã có phạm vi hoạt động lên đến từ 850 km đến hơn 1.000 km chỉ một lần sạc đầy. Điều này đã giải được bài toán hóc búa lo ngại xe hết điện ngay trên đường mà không có trạm sạc của người tiêu dùng. Mới đây, 1 chiếc xe SUV điện có tầm hoạt động rất đáng ngưỡng mộ lên đến 901 của Voyah đã chính thức được ra mắt, nhận nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước, cũng như giới truyền thông quốc tế. Voyah là thương hiệu con của hãng xe Dongfeng, rất nổi tiếng tại Việt Nam với các dòng xe tải, Voyah chuyên sản xuất ra các xe điện, 1 điều cần thiết khi ngành công nghiệp xe Trung Quốc đang điện khí hóa. Mới đây, hãng đã tung ra chiếc Voyah Zhiyin 2024 mới. Voyah Zhiyin ra mắt vào ngày 5/8 với bốn phiên bản xe, nhưng giá vẫn chưa được tiết lộ. Đây là mẫu xe Voyah đầu tiên được thiết kế như một chiếc xe toàn cầu và nhấn mạnh mong muốn của thương hiệu này là thâm nhập nhiều thị trường nước ngoài hơn. Chỉ có sẵn dưới dạng EV, Voyah Zhiyin dựa trên Kiến trúc an toàn thông minh điện tử (ESSA) của Dongfeng và sẽ được trang bị thế hệ mới của “Lanhai Power-BEV”. Đây là mẫu xe thứ tư của thương hiệu Voyah và tiếp tục với thiết kế theo phong cách gia đình. Đáng chú ý là có đèn xuyên suốt ở cả phía trước và phía sau. Ở phía trước, những đèn này tích hợp với logo Voyah. Kỳ lạ thay, bánh sau có viền đen xung quanh, trong khi bánh trước thì không. Ngoài ra còn có một chi tiết giống vây cá mập đáng chú ý cắt vào trụ D. Các đường gân ở bên hông thân xe rất thú vị, trên ốp cửa có nhiều đường gân, bánh sau thiết kế giả rộng rất thể thao. Chiếc xe SUV điện Voyah Zhiyin có mui xe màu đen phía trên đường viền cửa sổ và cũng có giá để đồ trên nóc xe. Ở phía sau là một tấm chắn bùn khá lớn, nhưng cũng vậy, cửa sau có vẻ khá cao.SUV điện Voyah Zhiyin có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.725 mm, 1.900 mm và 1.636 mm và chiều dài cơ sở là 2.900 mm. Trọng lượng không tải của các phiên bản xe Voyah Zhiyin sẽ là 2.099, 2.145 và 2.227 kg. Thoạt nhìn bên trong có vẻ như chỉ có một màn hình giải trí lớn gắn trên bảng điều khiển để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn một bảng điều khiển nhỏ được nhúng xung quanh các lỗ thông hơi và có màn hình hiển thị trên kính chắn gió. Voyah Zhiyin có cửa không khung và ghế hay rất nhiều chi tiết được bọc da trông rất sang trọng. Người ta tin rằng chiếc xe được trang bị buồng lái thông minh và hệ thống lái thông minh của Huawei. Có hộc đựng đồ rộng rãi dưới tựa tay trung tâm. Vô lăng xe 2 chấu, thiết kế rất đẹp, tất cả các ghế ngồi đều có gối tựa đầu, bảng điều khiển trung tâm có 2 chỗ để sạc điện thoại không dây, ngăn đựng cốc, bệ tỳ tay với khoảng trống chứa đồ khá tốt. Về sức mạnh, Voyah Zhiyin được trang bị động cơ điện thuần Lanhai thế hệ mới nhất và được trang bị hệ thống truyền động điện 800V. Chiếc SUV điện Voyah Zhiyin sẽ có phiên bản dẫn động hai bánh và bốn bánh. Dung lượng pin của phiên bản dẫn động 4 bánh là 76,9 kWh/77,3 kWh Công suất tối đa của động cơ trước và sau là 160 kWh, phạm vi di chuyển là 570 km. Mẫu xe dẫn động hai bánh có hai phiên bản dùng pin. Một phiên bản được trang bị pin giống như phiên bản dẫn động bốn bánh. Công suất tối đa của động cơ dẫn động là 215 kilowatt và phạm vi di chuyển là 625 km. Ngoài ra còn có một phiên bản pin khác, được trang bị bộ pin lithium ba cấp do CATL cung cấp. Dung lượng pin lần lượt là 78,7 kWh và 108,7 kWh. Phạm vi di chuyển lần lượt của xe Voyah Zhiyin là 650 km và 901 km. Ngoài ra, mẫu xe mới cũng sẽ được trang bị công nghệ tăng áp 5C, có thể sạc lại quãng đường lên tới 515 km trong 15 phút. Voyah Zhiyin là một phần thiết yếu của chiến lược Let's Voyah, với mục tiêu đưa thương hiệu này được bán tại 60 quốc gia trên sáu châu lục với doanh số hàng năm là 500.000 xe vào năm 2030. Đây cũng là chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu này có vẻ ngoài thông thường hơn. Video: Chi tiết SUV điện Voyah Zhiyin 2024 của Trung Quốc.

Ngành công nghiệp ôtô điện Trung Quốc đang có tốc độ phát triển như vũ bảo, so với các hãng xe khác trên thế giới cho ra mắt các mẫu xe điện có phạm vi hoạt động trung bình từ 400 km đến 700 km thì nhiều dòng xe điện của các ông lớn ở thị trường tỷ dân này hiện nay đã có phạm vi hoạt động lên đến từ 850 km đến hơn 1.000 km chỉ một lần sạc đầy. Điều này đã giải được bài toán hóc búa lo ngại xe hết điện ngay trên đường mà không có trạm sạc của người tiêu dùng. Mới đây, 1 chiếc xe SUV điện có tầm hoạt động rất đáng ngưỡng mộ lên đến 901 của Voyah đã chính thức được ra mắt, nhận nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước, cũng như giới truyền thông quốc tế. Voyah là thương hiệu con của hãng xe Dongfeng, rất nổi tiếng tại Việt Nam với các dòng xe tải, Voyah chuyên sản xuất ra các xe điện, 1 điều cần thiết khi ngành công nghiệp xe Trung Quốc đang điện khí hóa. Mới đây, hãng đã tung ra chiếc Voyah Zhiyin 2024 mới. Voyah Zhiyin ra mắt vào ngày 5/8 với bốn phiên bản xe, nhưng giá vẫn chưa được tiết lộ. Đây là mẫu xe Voyah đầu tiên được thiết kế như một chiếc xe toàn cầu và nhấn mạnh mong muốn của thương hiệu này là thâm nhập nhiều thị trường nước ngoài hơn. Chỉ có sẵn dưới dạng EV, Voyah Zhiyin dựa trên Kiến trúc an toàn thông minh điện tử (ESSA) của Dongfeng và sẽ được trang bị thế hệ mới của “Lanhai Power-BEV”. Đây là mẫu xe thứ tư của thương hiệu Voyah và tiếp tục với thiết kế theo phong cách gia đình. Đáng chú ý là có đèn xuyên suốt ở cả phía trước và phía sau. Ở phía trước, những đèn này tích hợp với logo Voyah. Kỳ lạ thay, bánh sau có viền đen xung quanh, trong khi bánh trước thì không. Ngoài ra còn có một chi tiết giống vây cá mập đáng chú ý cắt vào trụ D. Các đường gân ở bên hông thân xe rất thú vị, trên ốp cửa có nhiều đường gân, bánh sau thiết kế giả rộng rất thể thao. Chiếc xe SUV điện Voyah Zhiyin có mui xe màu đen phía trên đường viền cửa sổ và cũng có giá để đồ trên nóc xe. Ở phía sau là một tấm chắn bùn khá lớn, nhưng cũng vậy, cửa sau có vẻ khá cao. SUV điện Voyah Zhiyin có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.725 mm, 1.900 mm và 1.636 mm và chiều dài cơ sở là 2.900 mm. Trọng lượng không tải của các phiên bản xe Voyah Zhiyin sẽ là 2.099, 2.145 và 2.227 kg. Thoạt nhìn bên trong có vẻ như chỉ có một màn hình giải trí lớn gắn trên bảng điều khiển để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn một bảng điều khiển nhỏ được nhúng xung quanh các lỗ thông hơi và có màn hình hiển thị trên kính chắn gió. Voyah Zhiyin có cửa không khung và ghế hay rất nhiều chi tiết được bọc da trông rất sang trọng. Người ta tin rằng chiếc xe được trang bị buồng lái thông minh và hệ thống lái thông minh của Huawei. Có hộc đựng đồ rộng rãi dưới tựa tay trung tâm. Vô lăng xe 2 chấu, thiết kế rất đẹp, tất cả các ghế ngồi đều có gối tựa đầu, bảng điều khiển trung tâm có 2 chỗ để sạc điện thoại không dây, ngăn đựng cốc, bệ tỳ tay với khoảng trống chứa đồ khá tốt. Về sức mạnh, Voyah Zhiyin được trang bị động cơ điện thuần Lanhai thế hệ mới nhất và được trang bị hệ thống truyền động điện 800V. Chiếc SUV điện Voyah Zhiyin sẽ có phiên bản dẫn động hai bánh và bốn bánh. Dung lượng pin của phiên bản dẫn động 4 bánh là 76,9 kWh/77,3 kWh Công suất tối đa của động cơ trước và sau là 160 kWh, phạm vi di chuyển là 570 km. Mẫu xe dẫn động hai bánh có hai phiên bản dùng pin. Một phiên bản được trang bị pin giống như phiên bản dẫn động bốn bánh. Công suất tối đa của động cơ dẫn động là 215 kilowatt và phạm vi di chuyển là 625 km. Ngoài ra còn có một phiên bản pin khác, được trang bị bộ pin lithium ba cấp do CATL cung cấp. Dung lượng pin lần lượt là 78,7 kWh và 108,7 kWh. Phạm vi di chuyển lần lượt của xe Voyah Zhiyin là 650 km và 901 km. Ngoài ra, mẫu xe mới cũng sẽ được trang bị công nghệ tăng áp 5C, có thể sạc lại quãng đường lên tới 515 km trong 15 phút. Voyah Zhiyin là một phần thiết yếu của chiến lược Let's Voyah, với mục tiêu đưa thương hiệu này được bán tại 60 quốc gia trên sáu châu lục với doanh số hàng năm là 500.000 xe vào năm 2030. Đây cũng là chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu này có vẻ ngoài thông thường hơn. Video: Chi tiết SUV điện Voyah Zhiyin 2024 của Trung Quốc.