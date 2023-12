Volvo EX90 - SUV điện từ 1,8 tỷ đồng chính thức mở bán từ 2024

Đã 1 năm trôi qua kể từ thời điểm mẫu xe điện Volvo EX90 2024 mới được công bố chính thức với đầy đủ mọi thông tin về kiểu dáng, trang bị cũng như khả năng vận hành, ngoại trừ giá bán. Đến thời điểm này, nhãn hiệu gốc Thụy Điển mới tiết lộ thêm về số lượng các phiên bản cấu hình của EX90 kèm theo giá bán. Giá xe Volvo EX90 2024 có mức khởi điểm 76.695 USD (tương đương 1,86 tỷ đồng). Con số này cao gấp rưỡi XC90 ở cùng thị trường Mỹ, nhưng vẫn được đánh giá là hợp lý bởi xe sở hữu rất nhiều trang bị, tiện nghi. Cụ thể, phiên bản thấp nhất Twin Motor Plus sở hữu đèn pha LED hình búa Thor đặc trưng, ốp đen bóng trang trí và bộ mâm hợp kim 20 inch. Gạt mưa tự động và cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch và màn hình thông tin giải trí trung tâm 14,5 inch, kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Một số trang bị có sẵn trên bản này bao gồm ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế trước/sau sưởi, hàng ghế 3 gập chỉnh điện, màn HUD, sạc không dây, 14 loa Bose, vô lăng sưởi, ốp gỗ, điều hòa 4 vùng tự động. Người dùng có thể nâng cấp hàng ghế thứ 2 thành ghế thương gia (2 ghế đơn) với chi phí 500 USD. Cấu hình cao cấp hơn của Volvo EX90 có tên Twin Motor Ultra. Bản này bổ sung cửa hít, hệ thống treo khí nén, bộ mâm 21 inch, ghế trước có tính năng mát-xa cùng dàn âm thanh 25 loa Bowers & Wilkins. Volvo EX90 có chiều dài x rộng x cao tương ứng 5.037 x 2.039 x 1.747 mm, chiều dài cơ sở 2.984 mm – không chênh lệch nhiều so với “đàn anh” XC90. Kiểu dáng tổng thể của EX90 cũng vuông vức hơn, gợi nhớ đến ngôn ngữ thiết kế mới đang được áp dụng trên mẫu Polestar 3. Các chi tiết nhận diện như đèn LED ban ngày hình búa của thần Thor, cụm đèn hậu đặt dọc được tái thiết kế. Khu vực đặt lưới tản nhiệt đóng kín, liền mạch với nắp capo. Thiết kế Volvo EX90 đã được công bố từ trước thông qua concept Volvo Recharge (2021) nên những hình ảnh ở lần ra mắt xe chính thức này đã xác nhận điều đó, đồng thời cho phép công chúng được dịp quan sát rõ ràng hơn từng chi tiết cùng một số thay đổi thực tiễn hơn được thực hiện như cửa hậu nay đặt xuôi thay vì ngược như trước. Trần xe phẳng, kết cấu nửa trên thân xe nhỏ gọn và các trang bị tối ưu khí động học giúp hệ số cản không khí Cd của chiếc SUV cỡ lớn này chỉ là 0,29. Nội thất Volvo EX90, tương tự bên ngoài, gần như bê nguyên từ bản concept sang. Nhiều chi tiết trong EX90 khác biệt đáng kể các dòng xe hiện tại của hãng xe Thuỵ Điển và chia sẻ nhiều điểm chung với Polestar 3. Giữa trung tâm táp lô là màn hình khổng lồ kích thước 14,5 inch đặt dọc nơi người dùng điều khiển gần như toàn bộ các tính năng xe sở hữu. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ nhắn hơn. Hệ điều hành xe sử dụng là Google Android Automotive OS với nhiều tiện ích sẵn có như cập nhật phần mềm qua mạng và khả năng điều khiển bằng khẩu lệnh. Táp-lô xe đi theo phong cách tối giản, hệ thống phím bấm và núm xoay vật lý gần như bị lược bỏ hoàn toàn. Xe còn được trang bị loa ở tựa đầu và tính năng smartphone-as-key dùng điện thoại để tự động mở khóa. Điểm nhấn quan trọng nhất mà Volvo tạo nên cho EX90 là việc sử dụng công nghệ LIDAR trang bị tiêu chuẩn cho tất cả mọi cấu hình của dòng xe này.LIDAR cho phép xe nhận diện người đi đường ở khoảng cách lên tới 250 mét.Thêm vào đó, trang bị này kết hợp với hệ thống cảm biến siêu nhạy đặt trên kính chắn gió cũng mang lại cho Volvo EX90 năng lực tự lái cấp độ 3. Mẫu SUV thuần điện của Volvo với gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái Pilot Assist, sử dụng kết hợp hệ thống camera, radar, LIDAR và các cảm biến để có khả năng tự động tăng tốc, phanh, đánh lái tránh vật cản, chuyển làn, cảnh báo tài xế mất tập trung và dừng xe gọi hỗ trợ khi cần thiết. Một hệ thống radar khác đặt trong nội thất được sử dụng để cảnh báo người dùng, tránh tình trạng để trẻ nhỏ và vật nuôi trong xe dẫn tới sốc nhiệt. Về hệ thống truyền động, Volvo EX90 mặc định sử dụng cấu hình dẫn động 2 mô tơ tạo thành hệ dẫn động 4 bánh AWD. Pin dung lượng 111 kWh mang lại tầm vận hành 483 km mỗi lần sạc, đồng thời hỗ trợ 2 công nghệ sạc ngược cho thiết bị ngoài và sạc nhanh 10 – 80% trong 30 phút. Volvo EX90 có 2 cấu hình với bản tiêu chuẩn cung cấp công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 770 Nm trong khi bản Performance cao cấp hơn nâng các thông số trên lên lần lượt 503 và 910 đơn vị. Tổng khối lượng xe, trên nền tảng khung gầm thuần điện SPA2, lên tới mức khổng lồ 2.818 kg nhưng khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h khá ấn tượng. Bản tiêu chuẩn có thể đạt được trong 5,7 giây còn bản hiệu năng cao chỉ cần 4,9 giây. Volvo EX90 được sản xuất tại South Carolina và sẽ mở bán song song với mẫu XC90 chạy động cơ đốt trong. Đây là chiến lược phục vụ khách hàng Volvo toàn cầu trước khi nhãn hiệu xe Thụy Điển chuyển danh mục sản phẩm sang thuần điện 100% từ 2030. Video: Giới thiệu SUV điện cỡ lớn Volvo EX90 2024.

Đã 1 năm trôi qua kể từ thời điểm mẫu xe điện Volvo EX90 2024 mới được công bố chính thức với đầy đủ mọi thông tin về kiểu dáng, trang bị cũng như khả năng vận hành, ngoại trừ giá bán. Đến thời điểm này, nhãn hiệu gốc Thụy Điển mới tiết lộ thêm về số lượng các phiên bản cấu hình của EX90 kèm theo giá bán. Giá xe Volvo EX90 2024 có mức khởi điểm 76.695 USD (tương đương 1,86 tỷ đồng). Con số này cao gấp rưỡi XC90 ở cùng thị trường Mỹ, nhưng vẫn được đánh giá là hợp lý bởi xe sở hữu rất nhiều trang bị, tiện nghi. Cụ thể, phiên bản thấp nhất Twin Motor Plus sở hữu đèn pha LED hình búa Thor đặc trưng, ốp đen bóng trang trí và bộ mâm hợp kim 20 inch. Gạt mưa tự động và cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch và màn hình thông tin giải trí trung tâm 14,5 inch, kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Một số trang bị có sẵn trên bản này bao gồm ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế trước/sau sưởi, hàng ghế 3 gập chỉnh điện, màn HUD, sạc không dây, 14 loa Bose, vô lăng sưởi, ốp gỗ, điều hòa 4 vùng tự động. Người dùng có thể nâng cấp hàng ghế thứ 2 thành ghế thương gia (2 ghế đơn) với chi phí 500 USD. Cấu hình cao cấp hơn của Volvo EX90 có tên Twin Motor Ultra . Bản này bổ sung cửa hít, hệ thống treo khí nén, bộ mâm 21 inch, ghế trước có tính năng mát-xa cùng dàn âm thanh 25 loa Bowers & Wilkins. Volvo EX90 có chiều dài x rộng x cao tương ứng 5.037 x 2.039 x 1.747 mm, chiều dài cơ sở 2.984 mm – không chênh lệch nhiều so với “đàn anh” XC90. Kiểu dáng tổng thể của EX90 cũng vuông vức hơn, gợi nhớ đến ngôn ngữ thiết kế mới đang được áp dụng trên mẫu Polestar 3. Các chi tiết nhận diện như đèn LED ban ngày hình búa của thần Thor, cụm đèn hậu đặt dọc được tái thiết kế. Khu vực đặt lưới tản nhiệt đóng kín, liền mạch với nắp capo. Thiết kế Volvo EX90 đã được công bố từ trước thông qua concept Volvo Recharge (2021) nên những hình ảnh ở lần ra mắt xe chính thức này đã xác nhận điều đó, đồng thời cho phép công chúng được dịp quan sát rõ ràng hơn từng chi tiết cùng một số thay đổi thực tiễn hơn được thực hiện như cửa hậu nay đặt xuôi thay vì ngược như trước. Trần xe phẳng, kết cấu nửa trên thân xe nhỏ gọn và các trang bị tối ưu khí động học giúp hệ số cản không khí Cd của chiếc SUV cỡ lớn này chỉ là 0,29. Nội thất Volvo EX90, tương tự bên ngoài, gần như bê nguyên từ bản concept sang. Nhiều chi tiết trong EX90 khác biệt đáng kể các dòng xe hiện tại của hãng xe Thuỵ Điển và chia sẻ nhiều điểm chung với Polestar 3. Giữa trung tâm táp lô là màn hình khổng lồ kích thước 14,5 inch đặt dọc nơi người dùng điều khiển gần như toàn bộ các tính năng xe sở hữu. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ nhắn hơn. Hệ điều hành xe sử dụng là Google Android Automotive OS với nhiều tiện ích sẵn có như cập nhật phần mềm qua mạng và khả năng điều khiển bằng khẩu lệnh. Táp-lô xe đi theo phong cách tối giản, hệ thống phím bấm và núm xoay vật lý gần như bị lược bỏ hoàn toàn. Xe còn được trang bị loa ở tựa đầu và tính năng smartphone-as-key dùng điện thoại để tự động mở khóa. Điểm nhấn quan trọng nhất mà Volvo tạo nên cho EX90 là việc sử dụng công nghệ LIDAR trang bị tiêu chuẩn cho tất cả mọi cấu hình của dòng xe này.LIDAR cho phép xe nhận diện người đi đường ở khoảng cách lên tới 250 mét.Thêm vào đó, trang bị này kết hợp với hệ thống cảm biến siêu nhạy đặt trên kính chắn gió cũng mang lại cho Volvo EX90 năng lực tự lái cấp độ 3. Mẫu SUV thuần điện của Volvo với gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái Pilot Assist, sử dụng kết hợp hệ thống camera, radar, LIDAR và các cảm biến để có khả năng tự động tăng tốc, phanh, đánh lái tránh vật cản, chuyển làn, cảnh báo tài xế mất tập trung và dừng xe gọi hỗ trợ khi cần thiết. Một hệ thống radar khác đặt trong nội thất được sử dụng để cảnh báo người dùng, tránh tình trạng để trẻ nhỏ và vật nuôi trong xe dẫn tới sốc nhiệt. Về hệ thống truyền động, Volvo EX90 mặc định sử dụng cấu hình dẫn động 2 mô tơ tạo thành hệ dẫn động 4 bánh AWD. Pin dung lượng 111 kWh mang lại tầm vận hành 483 km mỗi lần sạc, đồng thời hỗ trợ 2 công nghệ sạc ngược cho thiết bị ngoài và sạc nhanh 10 – 80% trong 30 phút. Volvo EX90 có 2 cấu hình với bản tiêu chuẩn cung cấp công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 770 Nm trong khi bản Performance cao cấp hơn nâng các thông số trên lên lần lượt 503 và 910 đơn vị. Tổng khối lượng xe, trên nền tảng khung gầm thuần điện SPA2, lên tới mức khổng lồ 2.818 kg nhưng khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h khá ấn tượng. Bản tiêu chuẩn có thể đạt được trong 5,7 giây còn bản hiệu năng cao chỉ cần 4,9 giây. Volvo EX90 được sản xuất tại South Carolina và sẽ mở bán song song với mẫu XC90 chạy động cơ đốt trong. Đây là chiến lược phục vụ khách hàng Volvo toàn cầu trước khi nhãn hiệu xe Thụy Điển chuyển danh mục sản phẩm sang thuần điện 100% từ 2030. Video: Giới thiệu SUV điện cỡ lớn Volvo EX90 2024.