Thực hư thông tin Chi Pu nhận cát - sê 3 tỷ ở Trung Quốc

Thông tin Chi Pu nhận cát-sê 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng) tại Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: FB Chi Pu Con số cát-sê của Chi Pu tại Trung Quốc được một trang web không rõ nguồn gốc đưa ra, đồng thời so sánh với cát-sê của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Cung Lâm Na, Thái Thiếu Phân, Lưu Dật Vân (Amber), MARiA…. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này vẫn còn nhiều nghi vấn. Ảnh: FB Chi Pu Nhiều khán giả chỉ ra được thông tin về Chi Pu trên web này sai ngày sinh. Ngoài ra, hình ảnh đại diện cũ từ những năm 2010, không phải hiện tại. Thông tin gây chú ý duy nhất là giá một buổi diễn thương mại lên đến 800.000 NDT. Ảnh: FB Chi Pu Trước đó, giám đốc truyền thông công ty giải trí tại TPHCM cho biết thời điểm năm 2020, để mời Chi Pu biểu diễn với 3 ca khúc, họ phải bỏ ra khoảng 115-160 triệu đồng. Ảnh: FB Chi Pu Đối với làng giải trí Việt, con số 2,8 tỷ đồng là một mức cát-sê "khủng", thường chỉ dành cho những ngôi sao hàng đầu. Thậm chí, ở thị trường Trung Quốc sôi động, con số này cũng đủ để khiến nhiều người phải trầm trồ. Chính vì vậy, thông tin Chi Pu nhận được cát-sê cao khiến công chúng không khỏi nghi ngờ. Ảnh: FB Chi Pu Thời điểm năm 2023, nữ ca sĩ Chi Pu là cái tên liên tục được nhắc đến với những thành tích đáng nể khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2023. Ảnh: FB Chi Pu Chi Pu đã đạt hạng 6 chung cuộc, ẵm thêm 2 giải phụ "Nghệ sĩ đột phá" và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut Up And Dance kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai. Lượt tương tác trên mạng xã hội của cô đều đứng top đầu giữa dàn chị đẹp trong khoảng thời gian ghi hình. Ảnh: Chụp màn hình Sau khi trở thành chị đẹp tại xứ Trung, Chi Pu còn góp mặt trong nhiều chương trình giải trí ăn khách hay sự kiện nhạc hội lớn ở nước bạn như: Tmall, Asian Youth Music Festival 2023 (AYMF)... Ảnh: FB Chi Pu Đặc biệt, Chi Pu ghi dấu ấn mạnh mẽ sau màn song ca với “giáo chủ” Huỳnh Hiểu Minh trong Xuân Vãn - chương trình đón năm mới của đài Hồ Nam. Ảnh: FB Chi Pu Cô cũng vinh dự trình diễn ca khúc Hoa dưới mặt trời, được chắp bút bởi Trang Pháp trong đêm chung kết Chị đẹp. Ảnh: FB Chi Pu Có thể nói, Chi Pu là nghệ sĩ Việt hiếm hoi có sự nghiệp khởi sắc ở xứ tỷ dân. Tên tuổi và vị thế của Chi Pu vụt sáng, thăng hạng rõ rệt sau Chị đẹp đạp gió 2023. Ảnh: FB Chi PuXem video: Chi Pu mở quán phở tại Thượng Hải, fan Trung “rì-viu” sao?

