Volvo EX90 - SUV điện kế nhiệm XC90 an toàn nhất lịch sử Volvo

Jim Rowan - Giám đốc điều hành của Volvo, đã công bố ngày ra mắt mẫu xe mới trong một video về kỷ nguyên mới về mức độ an toàn trên các sản phẩm của mình. Theo đó, mẫu SUV chạy điện hàng đầu mới nhất của hãng sẽ được gọi là Volvo EX90 2023 mới sẽ được ra mắt vào ngày 9/11. Nhà sản xuất ôtô tuyên bố rằng EX90 đại diện cho một kỷ nguyên mới của Volvo Cars khi hãng theo đuổi một tương lai nơi công ty không có carbon 100%, đồng thời thề sẽ tiếp tục đổi mới cho đến khi ô tô không bị hỏng nữa. "Volvo EX90 hoàn toàn mới sẽ sở hữu một lá chắn an toàn vô hình bao gồm công nghệ an toàn mới nhất, cho phép chiếc xe hiểu được trạng thái tâm trí của người lái và thế giới xung quanh,” Jim Rowan cho biết. Để có được “bộ giáp” này, Volvo EX90 sẽ có 8 camera, 5 radar, 16 cảm ứng siêu âm và một cảm ứng LiDAR, toàn bộ công nghệ đều được cung cấp bởi nền tảng điện toán cốt lõi của Volvo. Thêm vào đó là một phần mềm tạo ra cái nhìn 360 độ về môi trường xung quanh xe trong thời gian thực. Tất cả các công nghệ này không chỉ tập trung vào ngoại thất, mà còn tập trung vào nội thất và hành vi, cảm xúc, trạng thái thể chất của người lái,… Theo nghiên cứu của Volvo, một khi những chiếc xe điện như thế này ra đường sẽ giúp giảm 20% các vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong và tổng số tai nạn nói chung sẽ giảm đi 9%. Ngoài cảm biến LiDAR thế hệ mới nhất, EX90 mới sẽ được trang bị hệ thống “Hiểu người lái” mới với 2 camera trong cabin và vô lăng cảm ứng có khả năng phát hiện hành vi của mắt người lái, để tìm các dấu hiệu mất tập trung, căng thẳng, buồn ngủ hoặc bất kỳ tình trạng nào khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe. Để đưa ra cảnh báo, hệ thống sẽ phát ra âm lượng tăng dần tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nếu người lái xe không phản ứng, hệ thống sẽ kích hoạt đèn khẩn cấp và tự đỗ xe vào lề đường như phương án cuối cùng. Volvo Cars cho biết họ sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về chiếc xe SUV Volvo EX90 2023 khi nó chính thức được tiết lộ vào tháng 11 tới. Video: SUV Volvo EX90 2023 siêu an toàn lộ diện.

Jim Rowan - Giám đốc điều hành của Volvo, đã công bố ngày ra mắt mẫu xe mới trong một video về kỷ nguyên mới về mức độ an toàn trên các sản phẩm của mình. Theo đó, mẫu SUV chạy điện hàng đầu mới nhất của hãng sẽ được gọi là Volvo EX90 2023 mới sẽ được ra mắt vào ngày 9/11. Nhà sản xuất ôtô tuyên bố rằng EX90 đại diện cho một kỷ nguyên mới của Volvo Cars khi hãng theo đuổi một tương lai nơi công ty không có carbon 100%, đồng thời thề sẽ tiếp tục đổi mới cho đến khi ô tô không bị hỏng nữa. "Volvo EX90 hoàn toàn mới sẽ sở hữu một lá chắn an toàn vô hình bao gồm công nghệ an toàn mới nhất, cho phép chiếc xe hiểu được trạng thái tâm trí của người lái và thế giới xung quanh,” Jim Rowan cho biết. Để có được “bộ giáp” này, Volvo EX90 sẽ có 8 camera, 5 radar, 16 cảm ứng siêu âm và một cảm ứng LiDAR, toàn bộ công nghệ đều được cung cấp bởi nền tảng điện toán cốt lõi của Volvo. Thêm vào đó là một phần mềm tạo ra cái nhìn 360 độ về môi trường xung quanh xe trong thời gian thực. Tất cả các công nghệ này không chỉ tập trung vào ngoại thất, mà còn tập trung vào nội thất và hành vi, cảm xúc, trạng thái thể chất của người lái,… Theo nghiên cứu của Volvo, một khi những chiếc xe điện như thế này ra đường sẽ giúp giảm 20% các vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong và tổng số tai nạn nói chung sẽ giảm đi 9%. Ngoài cảm biến LiDAR thế hệ mới nhất, EX90 mới sẽ được trang bị hệ thống “Hiểu người lái” mới với 2 camera trong cabin và vô lăng cảm ứng có khả năng phát hiện hành vi của mắt người lái, để tìm các dấu hiệu mất tập trung, căng thẳng, buồn ngủ hoặc bất kỳ tình trạng nào khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe. Để đưa ra cảnh báo, hệ thống sẽ phát ra âm lượng tăng dần tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nếu người lái xe không phản ứng, hệ thống sẽ kích hoạt đèn khẩn cấp và tự đỗ xe vào lề đường như phương án cuối cùng. Volvo Cars cho biết họ sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về chiếc xe SUV Volvo EX90 2023 khi nó chính thức được tiết lộ vào tháng 11 tới. Video: SUV Volvo EX90 2023 siêu an toàn lộ diện.