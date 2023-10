Volvo EM90 ra mắt vào 12/11, hứa hẹn là MPV an toàn nhất thế giới

Volvo EM90 2024 mới được phát triển dựa trên bộ khung làm từ các loại thép cường độ cao, bao gồm cả thép boron, để gia tăng độ cứng vững và giảm bớt các tác động từ va chạm giao thông. Mẫu MPV này có kết cấu cột A đôi độc đáo, giúp cải thiện tầm nhìn, đồng thời bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe. Bộ pin của xe cũng được bảo vệ bằng lớp hợp kim thép đặc biệt. Volvo cho biết hãng không chỉ muốn đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe mà còn cả bộ pin quý giá làm nền tảng cho chiếc MPV. Ngoài ra, mẫu xe MPV Volvo EM90 còn được cung cấp nhiều trang bị để hỗ trợ hệ thống ADAS, bao gồm camera độ phân giải cao, camera quan sát xung quanh, radar sóng milimet và cảm biến siêu âm. Bên cạnh yếu tố an toàn, sức khỏe của khách hàng cũng là vấn đề được Volvo chú trọng. Đáng chú ý, việc EM90 được lắp đặt hệ thống lọc không khí tiên tiến với khả năng loại bỏ tới 95% bụi mịn PM 2.5. EM90 có hệ thống âm thanh 21 loa của Bowers & Wilkins công suất 2.460W, bao gồm cả loa tích hợp trên tựa đầu phía trước, hứa hẹn mang lại mội trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

“EM90 được thiết kế để mang lại sự thoải mái và an tâm theo phong cách Scandinavia” - Giám đốc Phát triển sản phẩm của Volvo - ông Erik Severinson cho biết trong một thông cáo báo chí. “Đó là một chiếc xe đặt ra tiêu chuẩn mới cho sự sang trọng hiện đại – một từ mà ngày nay thường được thay thế bằng khái niệm “chất lượng cuộc sống”.



Tại Volvo, chúng tôi có vị thế đặc biệt để khai thác tư duy mới này. Dù sao thì chúng tôi cũng đến từ Thụy Điển, một nơi mà mọi người tin rằng chất lượng cuộc sống cũng quan trọng như sự sống.”



Mức giá xe Volvo EM90 2024 chưa được công bố, xe sẽ bắt đầu được nhận đặt cọc từ ngày 12/11 tại thị trường Trung Quốc. Trước mắt, hãng xe chưa có kế hoạch bán mẫu MPV này tại Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, theo Automotive News, thương hiệu Thụy Điển đang cân nhắc khả năng giới thiệu EM90 tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV chạy điện Volvo EM90 2024.





Volvo EM90 2024 mới được phát triển dựa trên bộ khung làm từ các loại thép cường độ cao, bao gồm cả thép boron, để gia tăng độ cứng vững và giảm bớt các tác động từ va chạm giao thông. Mẫu MPV này có kết cấu cột A đôi độc đáo, giúp cải thiện tầm nhìn, đồng thời bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe. Bộ pin của xe cũng được bảo vệ bằng lớp hợp kim thép đặc biệt. Volvo cho biết hãng không chỉ muốn đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe mà còn cả bộ pin quý giá làm nền tảng cho chiếc MPV. Ngoài ra, mẫu xe MPV Volvo EM90 còn được cung cấp nhiều trang bị để hỗ trợ hệ thống ADAS, bao gồm camera độ phân giải cao, camera quan sát xung quanh, radar sóng milimet và cảm biến siêu âm. Bên cạnh yếu tố an toàn, sức khỏe của khách hàng cũng là vấn đề được Volvo chú trọng. Đáng chú ý, việc EM90 được lắp đặt hệ thống lọc không khí tiên tiến với khả năng loại bỏ tới 95% bụi mịn PM 2.5. EM90 có hệ thống âm thanh 21 loa của Bowers & Wilkins công suất 2.460W, bao gồm cả loa tích hợp trên tựa đầu phía trước, hứa hẹn mang lại mội trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

“EM90 được thiết kế để mang lại sự thoải mái và an tâm theo phong cách Scandinavia” - Giám đốc Phát triển sản phẩm của Volvo - ông Erik Severinson cho biết trong một thông cáo báo chí. “Đó là một chiếc xe đặt ra tiêu chuẩn mới cho sự sang trọng hiện đại – một từ mà ngày nay thường được thay thế bằng khái niệm “chất lượng cuộc sống”.



Tại Volvo, chúng tôi có vị thế đặc biệt để khai thác tư duy mới này. Dù sao thì chúng tôi cũng đến từ Thụy Điển, một nơi mà mọi người tin rằng chất lượng cuộc sống cũng quan trọng như sự sống.”



Mức giá xe Volvo EM90 2024 chưa được công bố, xe sẽ bắt đầu được nhận đặt cọc từ ngày 12/11 tại thị trường Trung Quốc. Trước mắt, hãng xe chưa có kế hoạch bán mẫu MPV này tại Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, theo Automotive News, thương hiệu Thụy Điển đang cân nhắc khả năng giới thiệu EM90 tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV chạy điện Volvo EM90 2024.