Volkswagen Việt Nam tung teaser "nhá hàng" Teramont 2021 mới

Vẫn là một video dạng “úp mở” và chỉ gồm một vài cắt cảnh nhỏ, nhưng chỉ vậy là đã đủ để chúng ta khẳng định rằng mẫu xe Volkswagen Việt Nam sẽ trình làng sắp tới đây chính là Teramont phiên bản mới nhất. Như vậy, khách hàng Việt Nam có cơ hội đặt mua mẫu xe SUV 7 chỗ Volkswagen Teramont 2021 mới này khá sớm, không quá muộn khi so với các thị trường hàng đầu khác. Hiện một số đại lý đã nhận cọc của khách hàng để ưu tiên giao xe sớm, mức giá xe Volkswagen Teramont 2021 được phân phối tại Việt Nam thì vẫn chưa được tiết lộ. Phiên bản Việt Nam cũng là bản nâng cấp giữa dòng đời sản phẩm, có nghĩa rằng khách hàng Việt Nam sẽ được sản dụng sản phẩm mới nhất, tương đồng với các thị trường lớn trên thế giới. Teramont được chế tạo dựa trên nền tảng MQB (Modular Transverse Matrix) mới của Volkswagen, có kích thước tổng thể xe (DxRxC) là 5.090x 1.989x 1.778 (mm); chiều dài cơ sở lên tới 2.979 (mm). Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại với những chi tiết tạo hình khối chắc chắn, gây ấn tượng ở cả ngoại thất và nội thất. Nhiều khả năng mức giá của Teramont sẽ “bám sát” Ford Explorer và Toyota Prado. Bên cạnh giá bán thì nhiều khách hàng tiềm năng cũng sẽ thắc mắc về các tính năng được trang bị trên mẫu Teramont được phân phối tại Việt Nam. Video teaser cho thấy nhiều tính năng, trang bị đáng chú ý trên chiếc Teramont sắp ra mắt. Đầu tiên, bộ la-zăng 20 inch 5 chấu kép là thứ khẳng định rằng phiên bản cao cấp nhất Teramont SEL Premium sẽ được trình làng. Tiếp theo, tấm phản quang màu cam ở cụm đèn pha là minh chứng cho xuất xứ nhập Mỹ của mẫu Teramont bán tại Việt Nam. Nếu như bạn chưa biết thì nước Mỹ yêu cầu mọi mẫu xe bán tại Mỹ đều phải có tấm phản quang màu cam, thay vì màu trắng như tại châu Âu hay châu Á. Như vậy, xuất xứ “nhập Mỹ” sẽ khiến nhiều khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn Volkswagen Teramont 7 chỗ ngồi. Màn hình trung tâm 8 inch MIB3 thế hệ mới sẽ tương thích các ứng dụng mới nhất cho smartphone như Apple CarPlay, Android Auto và cả MirrorLink. Teramont có tới 7 chỗ ngồi thoải mái dành cho người lớn với hàng ghế thứ 3 rộng nhất trong phân khúc. Dung tích khoang hành lý tối đa lên đến 2,741L và khả năng gập ghế phẳng hoàn toàn để sử dụng đa mục đích. Thêm một tin vui nữa cho tín đồ công nghệ: phiên bản cao cấp của Teramont bán tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ thống đèn pha ma trận thông minh IQ Light. Mỗi cụm đèn pha bao gồm 128 bóng LED được điều khiển riêng biệt, trong đó đèn chiếu xa gồm 27 bóng LED, đèn gần gồm 48 bóng, 53 bóng LED còn lại là đèn định vị ban ngày, xi-nhan và đèn mở rộng góc chiếu. Nhờ camera sau kính lái, hệ thống đèn thông minh IQ Light có thể tắt/bật từng đèn LED riêng biệt để vừa đảm báo góc chiếu tối ưu, vừa hạn chế làm chói mắt lái xe đối diện Một trang bị nữa mà nhiều người mua xe cao cấp mong đợi chính là cửa sổ trời. Volkswagen Teramont sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, bao trọn khoang cabin. Cửa sổ trời toàn cảnh sẽ tạo cảm giác thoáng đãng và đỡ bí bách cho hành khách trên xe và một lớp phim cách nhiệt cao cấp sẽ chặn đứng cái nắng mùa hè. Tất nhiên, những trang bị bên trong khoang nội thất cũng quan trọng không kém. Cụm đồng hồ kỹ thuật số Digital Cocpit Pro đa sắc màu là trang bị sẽ xuất hiện trên Teramont 2021. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit này có thêm 2 đồng hồ báo nhiệt độ và nhiên liệu ở hai bên. Các trang bị tiện nghi cao cấp có thể kể đến như: Ghế da và các chi tiết ốp gỗ, mạ chrome. Đèn viền nội thất. Chức năng bật đèn tự động và công nghệ đèn pha thích ứng. Chìa khóa và khởi động thông minh. Sạc điện thoại không dây. Cốp sau đóng mở bằng chìa khóa/17 vị trí chứa ly nước. Về khả năng vận hành, Volkswagen Teramont 2021 trên thế giới có 2 cấu hình động cơ, gồm bản máy xăng tăng áp 2.0L TSI công suất 235Hp và và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Bản động cơ VR6 3.6L công suất 276 mã lực và mô-men xoắn 361Nm. Cả hai cấu hình động cơ này sẽ đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh 4Motion. Về tính năng an toàn, Teramont 2021 được đánh giá an toàn 5 sao bởi Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Hoa Kỳ (NHTSA). Khung xe với cấu trúc thép có khả năng chịu lực cao kết hợp với hệ thống phanh chính xác và các công nghệ hỗ trợ tiên tiến ABS/ASR/ESC/DSR/EDTC/EDL/PDC, 6 túi khí, camera, cảm biến Đèn LED chủ động mở rộng góc chiếu/chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng/chế độ chạy khi thời tiết xấu Với việc các đối thủ cùng phân khúc đã được trang bị gần như đầy đủ các tính năng an toàn chủ động, khách hàng Việt Nam có quyền mong đợi một chiếc Teramont thực sự “full option”. Giá bán và cụ thể những trang bị của Teramont 2021 sẽ được Volkswagen Việt Nam tiết lộ vào ngày ra mắt thông qua hình thức livestream trên kênh youtube và facebook chính thức của hãng xe. Video: Xe 7 chỗ Volkswagen Teramont sắp ra mắt tại Việt Nam có gì?

