Volkswagen Touareg One Million - chiếc xe thứ 1 triệu xuất xưởng

Trải qua 17 năm, mẫu xe SUV Volkswagen Touareg hiện đang là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của của hãng xe ôtô đình đám Đức, Touareg được xây dựng tại nhà máy Bratislava. Trên thực tế, Touareg đã rút khỏi thị trường Mỹ vì doanh số không tốt nhưng ở những khu vực khác trên thế giới Touareg vẫn là một chiếc xe được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Phiên bản Volkswagen Touareg ONE Million được phát triển dựa trên mẫu Touareg thế hệ thứ ba, nổi bật với tùy chọn sơn màu Sechura Beige mới, đi kèm bánh xe hợp kim 20 inch hoặc bạc 21 inch mới. Để Touareg ONE Million thêm phần đặc biệt, hãng xe Volkswagen đã làm mới cụm đèn hậu của xe bằng tông màu tối, trang trí dòng chữ “ONE Million” trên các bậc cửa và cột B. Chưa hết, bộ khuếch tán phía sau cũng được phủ một lớp sơn đen bóng, giúp tăng thêm sự thể thao. Khách hàng cũng có thể đặt thêm tùy chọn là gói ngoại thất R-Line Black Style cho Touareg ONE Million, gói này bao gồm cả vỏ gương chiếu hậu màu bạc. Đối với nội thất, Volkswagen Touareg ONE Million sở hữu khoang cabin bọc da độc quyền với chiết xuất từ lá ô liu, đi kèm chỉ khâu họa tiết kim cương màu nâu hổ phách, chi tiết này cũng được áp dụng trên bọc cần số, vô lăng và bảng điều khiển. Chìa khóa xe thậm chí cũng được bọc da. Theo công bố từ hãng, giá xe Volkswagen Touareg ONE Million phiên bản đặc biệt bán ra khởi điểm từ 80.880 Euro (tương đương 2,09 tỷ đồng) cho biến thể động cơ V6 TDI mạnh 282 mã lực. Video:Volkswagen Touareg One Million xe thứ 1 triệu xuất xưởng.

