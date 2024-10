Volkswagen Tayron từ 1,23 tỷ đồng, thay thế Tiguan ở Việt Nam

Vào hồi tháng 4/2024, hãng Volkswagen đã ra mắt mẫu SUV mới mang tên Tiguan L Pro ở thị trường Trung Quốc. Đây là dòng xe ra đời nhằm thay thế cho Volkswagen Tiguan Allspace và có tên Tayron trên thị trường toàn cầu. Sau nửa năm, Volkswagen Tayron 2025 mới dành cho thị trường ngoài Trung Quốc đã chính thức trình làng. So với thế hệ cũ, mẫu SUV hạng trung Volkswagen Tayron đã được tăng kích thước và tái thiết kế. Cụ thể, Volkswagen Tayron 2025 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.770 x 1.860 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Mẫu xe này dài hơn 231 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 10 mm so với Volkswagen Tiguan Allspace. Bên ngoài, mẫu xe này sở hữu thiết kế ngoại thất không hề giống với Tiguan. Tuy nhiên, xe vẫn được áp dụng những chi tiết thiết kế đặc trưng của thương hiệu Volkswagen với đèn pha thanh mảnh, cụm đèn hậu LED nối liền hai bên và đường dập gân nổi bật nhằm nhấn mạnh khu vực chắn bùn phía sau. Bên cạnh đó, Volkswagen Tayron 2025 còn được trang bị lưới tản nhiệt rộng trên cản trước và khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe. Lưới tản nhiệt được trang trí bằng những chi tiết mạ crôm. Trong khi đó, cản sau lại đi kèm ốp nhựa màu đen, đèn phản quang và nẹp mạ crôm trải dài. Ở phiên bản R, xe trông thể thao hơn với lưới tản nhiệt và cản trước/cản sau riêng. Lưới tản nhiệt và khe gió giả trên cản sau của bản R đều có thiết kế mắt cáo, sơn màu đen bóng. Trái với ngoại thất, nội thất của Volkswagen Tayron 2025 về cơ bản lại được nâng cấp từ Tiguan. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15 inch mới, thay cho loại 12,9 inch cũ. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với viền ốp gỗ xung quanh. Những trang bị tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng trung này gồm có hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị các tính năng tùy chọn như Travel Assist ADAS, hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế làm mát/massage và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Chưa hết, Volkswagen Tayron 2025 còn có thêm cấu hình nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi tùy chọn mới nhằm tăng tính thực dụng. Trong khi đó, nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi là trang bị tiêu chuẩn. Ở phiên bản 7 chỗ, xe sở hữu khoang hành lý có thể tích 345 lít. Con số tương ứng của phiên bản 5 chỗ là 885 lít. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB Evo, Volkswagen Tayron 2025 có 5 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng, máy dầu, mild hybrid và plug-in hybrid (PHEV). Công suất tối đa của xe dao động từ 148 - 268 mã lực. Trong đó, 2 tùy chọn động cơ PHEV của xe có công suất tối đa 201 mã lực và 268 mã lực cùng phạm vi di chuyển bằng pin lên đến hơn 100 km. Các động cơ kể trên đi với hộp số tự động ly hợp kép tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion AWD chỉ dành cho động cơ diesel TDI 2.0. Tại thị trường châu Âu, giá xe Volkswagen Tayron 2025 khởi điểm từ 45.475 Euro (khoảng 1,23 tỷ đồng). So với Volkswagen Tiguan cũ, xe có giá khởi điểm tăng 7.225 Euro (196 triệu đồng). Volkswagen Tayron 2025 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Skoda Kodiaq và Peugeot 5008. Vì là xe dành cho toàn cầu nên Volkswagen Tayron 2025 có thể cũng được bán ở Việt Nam trong tương lai để thay cho đàn anh Tiguan. Video: Giới thiệu SUV cỡ trung Volkswagen Tayron 2025 mới.

