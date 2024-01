Volkswagen Tayron sẽ thay thế Tiguan ở Việt Nam, đấu Hyundai SantaFe

Trong năm 2023, hãng Volkswagen đã tiết lộ kế hoạch ra mắt mẫu SUV mới mang tên Tayron để thay cho dòng xe Tiguan Allspace trên thị trường toàn cầu. Trong số những thị trường đón nhận mẫu xe này, Trung Quốc sẽ là điểm đến đầu tiên. Do đó, không có gì bất ngờ khi hình ảnh của Volkswagen Tayron 2024 mới cũng bị rò rỉ từ Trung Quốc. Đây là những hình ảnh được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Tại thị trường hàng xóm với Việt Nam, mẫu xe SUV Volkswagen Tayron được gọi bằng cái tên riêng là Tiguan L Pro. Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron mới về cơ bản là phiên bản kéo dài của mẫu xe Tiguan thế hệ mới nhất, vừa ra mắt vào năm 2023. Đồng thời, Tayron cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế chung của các mẫu SUV mang thương hiệu Volkswagen trên toàn cầu. Ngoại hình tương đối tròn trịa của Volkswagen Tiguan thế hệ mới cũng được áp dụng cho Tayron. Bên cạnh đó, mẫu SUV này còn được trang bị cản trước với thiết kế hầm hố, bộ vành hợp kim cỡ lớn và hàng loạt điểm nhấn mạ crôm. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Volkswagen Tayron sẽ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.869 x 1.682 mm cùng chiều dài cơ sở 2.791 mm. Với kích thước này, xe sẽ được định vị trong phân khúc SUV hạng D, cạnh tranh cùng những đối thủ như Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. So với Volkswagen Tiguan 5 chỗ thế hệ mới, xe dài hơn 197 mm, rộng hơn 17 mm, cao hơn 43 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 111 mm. Hiện hình ảnh nội thất của Volkswagen Tayron chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này chia sẻ nội thất với Volkswagen Tiguan thế hệ mới. Nếu dự đoán này là chính xác thì Volkswagen Tayron sẽ có mặt táp-lô với các nút bấm cơ học, những chi tiết tích hợp đèn và cửa gió điều hòa mới. Ngoài ra, xe dự kiến sẽ có cả bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,9 inch hoặc 15 inch, tùy phiên bản, và hệ thống điều hòa chỉnh bằng màn hình cảm ứng. Vào thời điểm ra mắt, Volkswagen Tayron sẽ sở hữu nội thất 7 chỗ ngồi. Sau đó, phiên bản SUV lai Coupe với nội thất 5 chỗ của xe dự kiến sẽ tiếp tục trình làng. Nằm bên trong thân vỏ của Tayron là cơ sở gầm bệ MQB EVO mới do hãng Volkswagen phát triển. Khung gầm này không chỉ chắc chắn hơn mà còn được nâng cấp hệ thống treo và tương thích với hệ truyền động mild hybrid 48V. Đây cũng là khung gầm hiện đang được dùng cho Skoda Kodiaq và Volkswagen Tiguan thế hệ mới. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Tayron ở thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Trong khi đó, ở những thị trường khác, xe có thể được bổ sung tùy chọn động cơ diesel 2.0L. Cả hai động cơ đều có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid 48V. Đồng thời, xe còn có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, tùy phiên bản. Bên cạnh đó, hãng Volkswagen còn chuẩn bị sẵn 2 hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu SUV 7 chỗ này. Cả hai đều kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với mô-tơ điện, pin 19,7 kWh và hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Tuy nhiên, Volkswagen Tayron PHEV sẽ chỉ có hệ dẫn động 1 cầu. Nhờ pin nên xe có thể chạy được 100 km mà không tốn 1 giọt xăng. Sau Trung Quốc, Volkswagen Tayron sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác trên thế giới như Ấn Độ. Tại Việt Nam, mẫu Tayron sẽ thay thế Volkswagen Tiguan hiện đang bán với giá 1,999 tỷ đồng. Volkswagen Tayron dự kiến sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Wolfsburg (Đức), Thượng Hải, Trường Xuân (Trung Quốc) và Peubla (Mexico). Xe bán ở Việt Nam có thể sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, tương tự Volkswagen Viloran mới ra mắt và Teramont X sắp trình làng. Video: Chi tiết Volkswagen Tayron hoàn toàn mới.

