Volkswagen Talagon có gì để "đấu" Ford Explorer và Hyundai Palisade

Volkswagen Talagon 2022 mới là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn do liên doanh SAIC - Volkswagen sản xuất và dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm nay và là đối trọng trực tiếp của 2 mẫu xe Ford Explorer và Hyundai Palisade. Về cơ bản, mẫu xe SUV Volkswagen Talagon được phát triển dựa trên nền tảng của "người anh em" Volkswagen Atlas nhưng với kích thước lớn hơn đôi chút. Cụ thể, mẫu xe này có chiều dài 5.152 mm, chiều rộng 2.002 mm, chiều cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. Những chỉ số này của mẫu Atlas chỉ là 5.037 mm chiều dài, 1.989 mm chiều rộng, 1.778 mm chiều cao và 2.979 mm chiều dài cơ sở. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy, Volkswagen Talagon sở hữu phong cách thiết kế mang tính tân thời, tương tự mẫu Volkswagen SMV Concept và hoàn toàn khác biệt so với "người anh em" Atlas của mình. Ở phần đầu xe, Volkswagen Talagon nổi bật với thiết kế đèn chiếu sáng ăn khớp với bộ lưới tản nhiệt thông qua 2 thanh crome nối liền, bộ cản dưới với phong cách khoẻ khoắn hay nắp ca-pô với những đườn gân dập nổi. Sang tới khu vực thân xe, Volkswagen Talagon sẽ chứng minh cho người xem sự to lớn của mình thông qua chiều dài tới 5.152 mm và đủ chỗ cho cả 7 người ngồi. Đối với khu vực đuôi xe, Volkswagen Talagon mang tới cái nhìn hiện đại và trẻ trung nhờ thiết kế đèn hậu liền mạch, tạo hình vuông vắn và đúng điệu một mẫu SUV cỡ lớn 7 chỗ tới từ phương tây. Trang bị thú vị ở ngoại thất Talagon là đèn chào mừng được bố trí bên dưới gầm, thay vì lắp ở gương chiếu hậu như nhiều mẫu xe khác. Nội thất Volkswagen Talagon có thiết kế trẻ trung và cho cảm giác cao cấp. Khu vực cụm điều khiển trung tâm được tối giản với ít nút chức năng và cụm cần số dạng nút, giúp tối ưu không gian sử dụng ở hàng ghế trước. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền vào màn hình thông tin giải trí. Khách hàng có thể tùy chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ cho Volkswagen Talagon. Với tùy chọn 6 chỗ, hàng ghế giữa sẽ gồm 2 ghế thương gia thường thấy trên các dòng MPV. Hàng ghế thứ 3 có được không gian ngồi rộng rãi và thoải mái cho 2 người lớn. Theo một số ngườn tin, xe có thể sẽ sử dụng động cơ máy xăng I4 tăng áp với dung tích chỉ 2.0l, sản sinh công suất tối đa 186 mã lực và 220 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động cùng hệ dẫn động tuỳ chọn từ cầu trước tới cả 4 bánh. Mức giá xe Volkswagen Talagon 2022 dự tính sẽ được thông báo cuối năm nay. Video: Chi tiết xe SUV Volkswagen Talagon 2022 mới.

