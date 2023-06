Volkswagen T-Cross ở đại lý Hà Nội đang "thanh lý" rẻ gần 250 triệu

Mới đây, trên hội nhóm mua bán xe, một showroom Volkswagen tại Hà Nội đã rao bán chiếc xe trưng bày (xe demo) Volkswagen T-Cross bản Luxury mới với giá giảm chỉ còn 1,055 tỷ đồng. Theo nhân viên showroom, chiếc SUV cỡ B này chưa có biển số và số công-tơ-mét chỉ 50 km. Nói cách khác, xe vẫn còn gần như mới hoàn toàn. So với giá xe Volkswagen Tiguan tại Việt Nam chính hãng đang niêm yết 1,299 tỷ đồng, chiếc Tiguan Luxury này rẻ hơn đến 244 triệu đồng. Trước đó, từng có một chiếc Volkswagen T-Cross đăng ký năm 2022, số ODO 13.000 km, được rao bán với giá hơn 800 triệu đồng. Theo những người bán ôtô, những chiếc xe demo có một số ưu điểm nhất định như giá rẻ hơn và khách hàng có thể rước luôn về nhà, không cần phải chờ đợi. Bên cạnh đó, xe demo thường có đủ trang bị để gây ấn tượng với khách hàng đến showroom thăm quan và thử xe, từ đó giúp người mua tiết kiệm chi phí hơn xe "đập hộp". Là bản cao cấp nhất của dòng Volkswagen T-Cross tại Việt Nam, chiếc xe này có những trang bị đáng chú ý như cụm đèn LED phía trước, đèn pha tự động bật/tắt và điều chỉnh khoảng chiếu sáng, tính năng chờ dẫn đường, đèn hậu LED, vành hợp kim 17 inch, baga nóc hay gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong Volkswagen T-Cross Luxury là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da 2 tông màu, có chức năng thông hơi, vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit, màn hình cảm ứng trung tâm MIB 10 inch, đèn trang trí Ambient Light màu trắng,... Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời điều khiển điện và điều hòa tự động với lọc không khí. Trang bị an toàn của T-Cross Luxury chưa thực sự nổi bật trong phân khúc. Thậm chí, còn không có tính năng an toàn chủ động ADAS mà các đối thủ rẻ hơn như Hyundai Creta hay Honda HR-V đang sở hữu. Thay vào đó, mẫu SUV Volkswagen T-Cross đến từ nước Đức chỉ có những trang bị an toàn như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 6 túi khí, camera lùi, hệ thống chống trượt khi tăng tốc, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát cự ly đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp và kiểm soát lực kéo. Volkswagen T-Cross Luxury tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 5.000 - 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 178 Nm tại dải tua máy 5.000 - 6.000 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tuy Volkswagen T-Cross Luxury đang giảm giá rẻ hơn gần 250 triệu đồng so với xe mới, nhưng so với mặt bằng chung cùng phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam hiện nó vẫn đang cao hơn khá nhiều. Với giá bán 1,055 tỷ đồng, chiếc xe T-Cross Luxury này đắt hơn cả Honda HR-V, Peugeot 2008 lẫn Toyota Corolla Cross. Video: So sánh Peugeot 2008 vs Volkswagen T-Cross tại Việt Nam.

