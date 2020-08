Volkswagen Passat R-Line 2020 chào hàng Đông Nam Á

Sau khi cho ra mắt Tiguan Allspace và Arteon, hãng xe Đức tiếp tục trình làng mẫu sedan Volkswagen Passat R-Line 2020 mới. Biến thể mới của mẫu sedan hạng D mang dáng vẻ thể thao hơn trước, tuy nhiên động cơ và các trang bị bên trong vẫn không thay đổi. Giá xe Volkswagen Passat R-Line từ 200.000-210.000 RM (47.675-50.059 USD), giá bán này nằm giữa Elegance (182.879 RM) và Arteon R-Line (221.065 RM). Giống với các mẫu Volkswagen khác tại thị trường Malaysia, Passat R-Line nhận chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km. Ngoại hình của xe sở hữu một số chi tiết mới như cản trước được làm lại góc cạnh và to lớn hơn, đường viền chữ C sơn đen tạo điểm nhấn. Hốc đèn sương mù cũng được làm dày hơn trước. Hệ thống chiếu sáng trên xe sedan Volkswagen Passat R-Line là dạng full-LED. Phía sau đuôi xe nổi bật với viền ống xả mạ chrome chia đều 2 bên, tuy nhiên chỉ có 2 đầu ra ống xả thực sự, phần còn lại là trang trí. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 19 inch. Bên trong, Volkswagen Passat R-Line có vô lăng đáy phẳng thiết kế dày hơn, có tích hợp lẫy chuyển số. Chân ga và chân phanh làm nhôm. Ghế và bảng taplo bọc da Nappa đen, các chi tiết trang trí họa tiết carbon. Hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 9,7 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống định vị cao cấp Discover Pro. Đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số 11,7 inch. Những trang bị tiện nghi khác trên xe bao gồm mở cửa không cần chìa, khởi động bằng nút bấm, điều hòa 3 vùng, gương chiếu hậu chống chói, kiểm soát hành trình. Ghế lái chỉnh điện 14 hướng có chức năng nhớ vị trí và massage, hệ thống âm thanh 8 loa và camera lùi. Xe còn có bộ khung giảm chấn thích ứng Dynamic Chassic Control (DCC) và khóa vi sai điện tử XDS. Giống với "người anh em" Elegance, Volkswagen Passat R-Line không có phanh khẩn cấp tự động. Công nghệ an toàn trên xe gồm 6 túi khí, ABS, EBD, hỗ trợ lực phanh, kiểm soát ổn định thân xe, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, hệ thống giám sát áp suất lốp và neo an toàn ghế trẻ em ISOFIX ở hàng ghế sau. Dưới nắp capo là khối động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp TSI 2.0L, sản sinh công suất 190 mã lực tại 4.180-6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 320 Nm tại 1.500-4.180 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tải thông qua hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở mức 6,5 lít/100 km. Video: Chi tiết Volkswagen Passat R-Line 2020.

