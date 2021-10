Volkswagen OnePod - chiếc xe ôtô điện tương lai, tự lái hoàn toàn

Các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp ôtô đang nỗ lực hướng tới khả năng tự hành Cấp 5, nhưng sẽ mất nhiều năm trước khi họ đạt được điều đó và con người sẽ thực sự có được những chiếc xe ôtô điện tự lái hoàn toàn trên đường. Tuy nhiên hiện tại, nhiều nhà sản xuất cũng đang cho mọi người thấy tầm nhìn của họ về viễn cảnh tương lai đấy trông như thế nào và Volkswagen là hãng xe mới nhất tham gia vào cuộc đua xe tự hành hoàn toàn của tương lai với mẫu concept Volkswagen OnePod hoàn toàn mới. Được phát triển bởi Volkswagen Group Future Center Europe tại Potsdam cho sự kiện “Go.City – The Future of Urban Mobility” của DRIVE, OnePod là một concept nghiên cứu được tạo ra với mục đích cụ thể là cho thấy các phương tiện Volkswagen sẽ chịu ảnh hưởng ra sao khi chuyển sang chạy bằng điện và đạt khả năng tự hành hoàn toàn. Đối với tên gọi OnePod, chữ “One” đại diện cho tư duy “Một giải pháp cho tất cả” vì nó sẽ là phương tiện được cung cấp với bố cục có thể tùy chỉnh khiến nó phù hợp với mọi nhiệm vụ, từ phương tiện giao thông công cộng (robotaxi) đến sở hữu tư nhân hoặc đội dịch vụ. Trong khi đó "Pod" là chỉ hình thái giống một buồng khép kín. Volkswagen OnePod tự lái là một chiếc hộp dễ thương trông nhỏ nhắn nhưng cung cấp không gian rộng rãi bên trong. Nó có thể chứa tối đa 6 hành khách và đi kèm với giá để xe đạp có thể gập lại ở phía sau nhằm tích hợp giải pháp vận chuyển chặng cuối. Cửa xe là dạng trượt mở, cho phép tiếp cận dễ dàng ngay cả với người khuyết tật hoặc người mang hành lý và xe đẩy. Không chỉ vậy, các cảm biến của OnePod có thể ngay lập tức phát hiện độ cao của lề đường khi nó tấp vào lề, và xe sẽ tự động hạ thấp sàn để hành khách bước vào. Trong trường hợp đóng vai trò robotaxi, quyền bước vào bên trong sẽ được cấp khi chiếc xe xác định được hành khách (hoặc nhiều hành khách), và tự động mở cửa. Màn hình hiển thị ở cửa sẽ chào đón và thông báo cho hành khách về mọi bước cần thiết trong quá trình di chuyển. OnePod, giống như nhiều mẫu concept tương tự khác, có trang bị những tấm kính rộng và cửa sổ kiêm luôn vai trò màn hình. Các tấm kính lớn bao quanh xe, và một tấm khác ở trên nóc để hành khách có thể lựa chọn giữa việc ngắm cảnh khi di chuyển hoặc theo dõi chương trình yêu thích của họ. Bộ điều khiển dành cho người ngồi được tích hợp vào bệ tỳ tay có thể điều chỉnh. Mẫu concept tương lai của thương hiệu xe Đức sẽ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua dải đèn phía trước và phía sau, và một màn hình hiển thị ở phía trước. Volkswagen lưu ý rằng hệ thống này sẽ “thông báo và cảnh báo những người tham gia giao thông khác”, một ý tưởng không hề mới và đã từng được đưa vào các mẫu concept tương tự. Chiếc xe Volkswagen OnePod chạy điện tự lái này sẽ được trưng bày tại triển lãm “Go.City – The Future of Urban Mobility” của DRIVE ở Berlin, Đức cho đến ngày 31/12/2021. Video: Xem xe ôtô điện Volkswagen tự lái hoàn toàn.

