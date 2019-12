Volga độ như xe điệp viên KGB chào bán 3 tỷ đồng

Những chiếc xe ôtô Volga màu đen một thời thường được mật vụ của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô (KGB) sử dụng để bảo vệ, hộ tống các nguyên thủ và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt khác, sau đó trở thành biểu tượng không chính thức của cơ quan an ninh huyền thoại này. Ra mắt vào năm 1956, GAZ 21 là mẫu xe đầu tiên trong dòng xe Volga. Từ năm 1965, tên gọi GAZ M21 mới được đổi thành GAZ 21. Rất nhiều quan chức và người nổi tiếng ở Liên Xô cũ dùng mẫu xe này. Năm 1960, hãng đã chế tạo một chiếc xe Volga đặc biệt, sơn màu đen với nội thất màu xanh da trời, dành tặng cho nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin sau chuyến bay nổi tiếng vào vũ trụ năm 1961. Cùng với Matra D’Jet 5, chiếc Volga này trở thành chiếc xe chính của Gagarin. Tới ngày nay, trong số những tín đồ của xe GAZ 21 có cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm 2005, khi ông chủ Nhà Trắng thứ 43 George W. Bush có chuyến công du tới Nga, Tổng thống Putin đã mời người đồng cấp Mỹ lái thử chiếc GAZ 21 màu ngà của mình. Chiếc Volga cho Tổng thống này sử dụng hộp số tự động, la-zăng đúc và nội thất da.Xe GAZ 21 của KGB và các cơ quan an ninh thuộc khối Warsaw khỏe và nhanh hơn phiên bản dân sự, đủ khả năng đuổi theo xe của gián điệp nước ngoài trong vỏ bọc nhân viên ngoại giao. Gorky cho biết trong giai đoạn 1962-1970, nhà máy đã sản xuất 603 chiếc xe như vậy, đặt tên là GAZ 23. Hiện nay chỉ còn khoảng 19 chiếc còn tồn tại. Mới đây, một chủ xe tư nhân tại Kiev, Ukraine đã rao bán trên mạng một chiếc xe GAZ M21 sản xuất năm 1960. Xe được mua tại Moscow vào năm 1985 và đã được khôi phục theo những thông số kỹ thuật của GAZ 23, với động cơ V8 có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 16 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Chiếc xe cổ này cũng được trang bị hệ thống ống xả GAZ 23 đi kèm với 2 bộ lốp, 1 bộ nguyên bản và 1 bộ hiện đại, để thuận tiện trong việc lái xe hàng ngày. Volva GAZ 21 to lớn với không gian bên trong rộng rãi, mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái và sang trọng hơn nhiều so với “người anh em” Zhiguli. Chiếc xe đang được rao bán với giá 129.900 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Video: Xe Volga phong cách điệp viên KGB trên phố.

Những chiếc xe ôtô Volga màu đen một thời thường được mật vụ của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô (KGB) sử dụng để bảo vệ, hộ tống các nguyên thủ và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt khác, sau đó trở thành biểu tượng không chính thức của cơ quan an ninh huyền thoại này. Ra mắt vào năm 1956, GAZ 21 là mẫu xe đầu tiên trong dòng xe Volga. Từ năm 1965, tên gọi GAZ M21 mới được đổi thành GAZ 21. Rất nhiều quan chức và người nổi tiếng ở Liên Xô cũ dùng mẫu xe này. Năm 1960, hãng đã chế tạo một chiếc xe Volga đặc biệt, sơn màu đen với nội thất màu xanh da trời, dành tặng cho nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin sau chuyến bay nổi tiếng vào vũ trụ năm 1961. Cùng với Matra D’Jet 5, chiếc Volga này trở thành chiếc xe chính của Gagarin. Tới ngày nay, trong số những tín đồ của xe GAZ 21 có cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm 2005, khi ông chủ Nhà Trắng thứ 43 George W. Bush có chuyến công du tới Nga, Tổng thống Putin đã mời người đồng cấp Mỹ lái thử chiếc GAZ 21 màu ngà của mình. Chiếc Volga cho Tổng thống này sử dụng hộp số tự động, la-zăng đúc và nội thất da. Xe GAZ 21 của KGB và các cơ quan an ninh thuộc khối Warsaw khỏe và nhanh hơn phiên bản dân sự, đủ khả năng đuổi theo xe của gián điệp nước ngoài trong vỏ bọc nhân viên ngoại giao. Gorky cho biết trong giai đoạn 1962-1970, nhà máy đã sản xuất 603 chiếc xe như vậy, đặt tên là GAZ 23. Hiện nay chỉ còn khoảng 19 chiếc còn tồn tại. Mới đây, một chủ xe tư nhân tại Kiev, Ukraine đã rao bán trên mạng một chiếc xe GAZ M21 sản xuất năm 1960. Xe được mua tại Moscow vào năm 1985 và đã được khôi phục theo những thông số kỹ thuật của GAZ 23, với động cơ V8 có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 16 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Chiếc xe cổ này cũng được trang bị hệ thống ống xả GAZ 23 đi kèm với 2 bộ lốp, 1 bộ nguyên bản và 1 bộ hiện đại, để thuận tiện trong việc lái xe hàng ngày. Volva GAZ 21 to lớn với không gian bên trong rộng rãi, mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái và sang trọng hơn nhiều so với “người anh em” Zhiguli. Chiếc xe đang được rao bán với giá 129.900 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Video: Xe Volga phong cách điệp viên KGB trên phố.