Vợ chồng Ốc Thanh Vân "tậu cả cặp" SUV điện VinFast VF9 2023

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân cho biết cô và ông xã vừa cùng nhau tậu hai chiếc VinFast VF9. Trong hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên và chồng đã cùng nhau tạo dáng bên cạnh hai chiếc ôtô mới. Trong đó, có một chiếc VinFast VF9 của Ốc Thanh Vân sơn màu xám và chiếc còn lại của ông xã sơn màu đen bóng. Ốc Thanh Vân được biết đến là một diễn viên, MC đình đám của showbiz Việt. Nữ diễn viên nổi tiếng từ năm 2008 với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom Cô gái xấu xí. Sau đó, cô gây ấn tượng với nhiều vai diễn điện ảnh khác như Lật mặt 48h, Cù lao xác sống và một số vở kịch nói thành công như Người vợ ma, Mẹ và người tình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Ốc Thanh Vân ít góp mặt trong các sự kiện của showbiz do đang tập trung cho việc dạy yoga và kinh doanh mỹ phẩm. Chiếc Vinfast VF 9 2023 mới được Ốc Thanh Vân lựa chọn là dòng SUV thuần điện cao cấp nhất thương hiệu VinFast. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm. Mẫu SUV được cung cấp với 2 phiên bản Eco và Plus. Cả hai bản của VinFast VF9 2023 đều được trang bị động cơ điện công suất tối đa lên tới 300kW (402 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 620Nm. Bộ pin của VF9 có dung lượng lên tới 92kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP). VF9 cũng được hãng xe Việt trang bị sạc nhanh DC giúp tăng dung lượng pin từ mức 10% lên 70% chỉ trong 26 phút. Tương tự những mẫu xe điện khác của VinFast, VF9 có tùy chọn mua xe kèm pin hoặc hoặc thuê pin. Nếu thuê pin, giá xe là 1,491 tỷ (Eco) và 1,685 tỷ đồng (Plus). Giá xe VinFast VF9 2023 bao gồm pin cho 2 phiên bản trên lần lượt 1,97 tỷ và 2,178 tỷ đồng. Ngoài VinFast VF9, Ốc Thanh Vân còn sở hữu nhiều mẫu ôtô cao cấp khác, bao gồm Mercedes-Benz C200 CGI, Mini Cooper, Jeep Wrangler Sahara Altitude. Đặc biệt, hồi năm 2021, nữ diễn viên từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi tậu cùng lúc bộ đôi VinFast LUX A2.0 và LUX SA2.0. Video: Xe điện VinFast VF9 của Việt Nam có gì hay?

