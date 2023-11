Vợ chồng Đoàn Di Băng bán Lamborghini Huracan biển "tam hoa"

Số lượng siêu xe Lamborghini Huracan tại Việt Nam phải trên 20 chiếc, trong số này, phiên bản LP610-4 chiếm hơn phân nửa, nhiều xe trong đó được chủ nhân đầu tư khá mạnh bằng các gói độ ngoại thất, thay đổi nội thất và còn độ luôn động cơ, mang đến công suất mạnh mẽ nhất. Một trong số này có chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 được chủ nhân cho độ body-kit kết hợp của 3 hãng độ xe là 1016 Industries, Vorsteiner và cuối cùng là Novitec, được biết chiếc xe này thuộc sở hữu của vợ chồng Đoàn Di Băng, 1 trong các "hot mom" khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của Đoàn Di Băng này nguyên bản có màu đỏ, được nhập khẩu chính hãng vào năm 2018, sau đó, phải đến 2021, xe mới tìm thấy chủ nhân đầu tiên, sau khi hãng tìm mọi cách để bán hàng ế này, tất nhiên, giá đã giảm vài tỷ đồng. Sau khi mua về, vợ chồng Đoàn Di Băng đã độ lại xe, và đến nay, thông tin bất ngờ là họ đã bán chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 cho 1 người chuyên thu mua các xe đã qua sử dụng ở quận 7, TP HCM - đây cũng là nơi Cường Đô la và Minh Nhựa rất hay mua bán xe. Đây là 1 trong 2 chiếc siêu xe từng được vợ chồng Đoàn Di Băng mua để trải nghiệm, đáng chú ý, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 này là xe chính hãng cuối cùng được phân phối tại Việt Nam. Hiện chưa rõ sau khi bán lại chiếc Lamborghini Huracan LP610-4, vợ chồng Đoàn Di Băng có tính đổi xe mới hay không. Vào tháng 9/2022, hình ảnh "nóc nhà" cùng 3 cô gái chăm chỉ vẽ và viết lên bộ áo chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đắt tiền, sở hữu bản độ khủng của mình đã khiến vị đại gia ngao ngán nhưng cũng không dám làm gì. Rất may là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan này đã được dán áo đề-can nên việc vẽ này không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho màu sơn của xe. Lamborghini Huracan LP610-4 sử dụng khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 601 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 560 Nm nhưng nay đã được thông nòng công suất lên 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 575,5 Nm, lý do cho sự khác biệt này đến từ ống xả độ Ryft giúp xe tăng công lực thêm 17 mã lực ở công suất và 15,5 Nm ở mô-men xoắn cực đại. Hệ thống ống xả đến từ thương hiệu Ryft, được làm hoàn toàn bằng chất liệu titanium có khả năng chịu được nhiệt độ cao, nhẹ hơn loại nguyên bản, cùng với đó là tăng công suất của xe thêm 20 mã lực và 21 Nm mô-men xoắn. "Trái tim" trên của siêu xe Lamborghini Huracan sẽ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, siêu bò này chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 325 km/h. Tại Việt Nam, Lamborghini Huracan là dòng xe phổ biến thứ hai sau Aventador với hơn 20 chiếc được nhập về, bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như LP 610-4, LP 580-2, EVO, STO và mới đây nhất là EVO RWD. Những năm gần đây, với cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới, những chiếc siêu xe của Lamborghini như Aventador, Huracan không được lòng nhiều đại gia Việt vì dung tích xy-lanh lớn do sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, khiến giá thành đội lên khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Video: Lamborghini Huracan của vợ chồng Đoàn Di Băng trên phố.

Số lượng siêu xe Lamborghini Huracan tại Việt Nam phải trên 20 chiếc, trong số này, phiên bản LP610-4 chiếm hơn phân nửa, nhiều xe trong đó được chủ nhân đầu tư khá mạnh bằng các gói độ ngoại thất, thay đổi nội thất và còn độ luôn động cơ, mang đến công suất mạnh mẽ nhất. Một trong số này có chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 được chủ nhân cho độ body-kit kết hợp của 3 hãng độ xe là 1016 Industries, Vorsteiner và cuối cùng là Novitec, được biết chiếc xe này thuộc sở hữu của vợ chồng Đoàn Di Băng, 1 trong các "hot mom" khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của Đoàn Di Băng này nguyên bản có màu đỏ, được nhập khẩu chính hãng vào năm 2018, sau đó, phải đến 2021, xe mới tìm thấy chủ nhân đầu tiên, sau khi hãng tìm mọi cách để bán hàng ế này, tất nhiên, giá đã giảm vài tỷ đồng. Sau khi mua về, vợ chồng Đoàn Di Băng đã độ lại xe, và đến nay, thông tin bất ngờ là họ đã bán chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 cho 1 người chuyên thu mua các xe đã qua sử dụng ở quận 7, TP HCM - đây cũng là nơi Cường Đô la và Minh Nhựa rất hay mua bán xe. Đây là 1 trong 2 chiếc siêu xe từng được vợ chồng Đoàn Di Băng mua để trải nghiệm, đáng chú ý, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 này là xe chính hãng cuối cùng được phân phối tại Việt Nam. Hiện chưa rõ sau khi bán lại chiếc Lamborghini Huracan LP610-4, vợ chồng Đoàn Di Băng có tính đổi xe mới hay không. Vào tháng 9/2022, hình ảnh "nóc nhà" cùng 3 cô gái chăm chỉ vẽ và viết lên bộ áo chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đắt tiền, sở hữu bản độ khủng của mình đã khiến vị đại gia ngao ngán nhưng cũng không dám làm gì. Rất may là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan này đã được dán áo đề-can nên việc vẽ này không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho màu sơn của xe. Lamborghini Huracan LP610-4 sử dụng khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 601 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 560 Nm nhưng nay đã được thông nòng công suất lên 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 575,5 Nm, lý do cho sự khác biệt này đến từ ống xả độ Ryft giúp xe tăng công lực thêm 17 mã lực ở công suất và 15,5 Nm ở mô-men xoắn cực đại. Hệ thống ống xả đến từ thương hiệu Ryft, được làm hoàn toàn bằng chất liệu titanium có khả năng chịu được nhiệt độ cao, nhẹ hơn loại nguyên bản, cùng với đó là tăng công suất của xe thêm 20 mã lực và 21 Nm mô-men xoắn. "Trái tim" trên của siêu xe Lamborghini Huracan sẽ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, siêu bò này chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 325 km/h. Tại Việt Nam, Lamborghini Huracan là dòng xe phổ biến thứ hai sau Aventador với hơn 20 chiếc được nhập về, bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như LP 610-4, LP 580-2, EVO, STO và mới đây nhất là EVO RWD. Những năm gần đây, với cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới, những chiếc siêu xe của Lamborghini như Aventador, Huracan không được lòng nhiều đại gia Việt vì dung tích xy-lanh lớn do sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, khiến giá thành đội lên khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Video: Lamborghini Huracan của vợ chồng Đoàn Di Băng trên phố.