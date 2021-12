Ngắm McLaren 720S Spider hàng độc, "tình cũ" của Đoàn Di Băng

So với những chiếc McLaren 720S Spider mui trần đang có mặt trong nước, chiếc 720S Spider này nổi bật hơn không chỉ nhờ "bộ cánh" màu cam rực rỡ mà còn ở trang bị cánh gió đuôi xe được làm từ sợi carbon. Đây là một trong những trang bị cực hiếm trên các mẫu McLaren tại Việt Nam hiện nay. Thời gian còn nằm trong gara của vợ chồng Đoàn Di Băng siêu xe được đề-can trang trí hoạ tiết đen phong cách xe đua nhưng hiện đã lớp đề-can này đã được gỡ bỏ. Ở khu vực thân xe, chiếc siêu xe McLaren 720S Spider này được lên đời với bộ mâm 5 chấu kép kiểu nòng súng kích cỡ 20 inch sơn màu xám khói đẹp mắt, kết hợp cùng cùm phanh trùng với màu thân xe mang đến phong cách “tone sur tone” đặc biệt cho siêu xe Anh Quốc. Chiếc 720S Spider này được trang bị gần như đầy đủ các chi tiết tuỳ chọn ốp carbon ở ngoại thất bao gồm hốc gió trên trước, khe gió trên nắp ca-pô, ốp gương cửa và khe hút gió sau. So với biến thể 720S Coupe, sự khác biệt lớn nhất trong thiết kế của 720S Spider chính là phần mui cứng có thể thu vào, các cửa sổ sau chỉnh điện và các cột trụ mới. Ngoài ra, McLaren 720S Spider có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên. Sức mạnh của McLaren 720S Spider đến từ khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, tương tự như phiên bản Coupe, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Với sức hấp dẫn của siêu xe McLaren 720S, hiện Việt Nam đã sở hữu tới 14 chiếc 720S gồm 6 chiếc Coupe và 8 chiếc Spider mui trần, trong đó chỉ có 2 chiếc màu cam Ventura Orange. Hiện chưa rõ giá xe McLaren 720S Spider này bán ra bao nhiêu, nhưng một số đại lý tư nhân đã chào bán mẫu xe này với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng. Video: Đoàn Di Băng cùng chồng dạo phố trên Mclaren 720s Spider.

