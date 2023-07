VinFast VF9 thêm bản Plus trần kim loại mới chiều lòng khách Việt

Trần kính toàn cảnh trên Vinfast VF9 phiên bản Plus cao cấp nhất luôn là điểm nhấn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng ôtô điện VinFast ở Việt Nam. Hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ vẻ đẹp đầy mê hoặc và cảm giác thoáng đãng mà trần kính toàn cảnh mang lại trong những ngày mát trời hay về đêm. Tuy nhiên, cũng có không ít người dùng phải thừa nhận nhược điểm dễ hấp thụ nhiệt của trần kính dù đã được phủ thêm lớp chống UV và cách nhiệt. Thực tế là thời tiết ở Việt Nam khá oi bức, nhất là trong những ngày hè khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục, khiến người dùng SUV điện VinFast VF9 Plus thường xuyên phải đối diện với nhược điểm nhiều hơn là ưu điểm của trần kính. VinFast VF9 tại Việt Nam cũng có phiên bản trần kim loại ở bản Eco tiêu chuẩn như những mẫu xe thông thường. Thế nhưng, ở bản Plus cao cấp nhất, khách hàng lại không thể lựa chọn trang bị trần kim loại. Dĩ nhiên là khi mua mẫu xe điện đầu bảng của VinFast thì hầu hết khách hàng đều muốn sở hữu phiên bản cao cấp nhất có thể. Mệt mỏi với cái nóng bên trong xe, nhiều chủ xe đã cố gắng tìm kiếm các phương án độ, chế nhằm che đi trần kính. Sắp tới, VinFast cũng sẽ bán ra phụ kiện riêng giúp khách hàng che đi trần kính trên VF9 Plus nếu không cần thiết. Tuy nhiên, bản chất tấm kính vẫn là vật liệu hấp thụ nhiệt rất lớn nên dù có thể giảm nhiệt bằng cách che đi nhưng vẫn không thể nào bằng trần kim loại thông thường. Có lẽ sau khi nhận được nhiều phản hồi từ phía khách hàng, mới đây, VinFast đã âm thầm đưa thêm Vinfast VF9 Plus bản trần kim loại tương tự như trên bản Eco vào danh sách đặt hàng. Được biết, VinFast VF9 Plus phiên bản trần kim loại sẽ có giá rẻ hơn 9 triệu đồng so với bản trần kính trước đó. Cụ thể, giá xe VinFast VF9 Plus phiên bản trần kim loại 7 chỗ có giá 1.562.900.000 đồng cho dành cho khách hàng tiên phong và 1.676.000.000 đồng dành cho khách hàng thường nếu mua không kèm pin. Giá bán kèm pin là 1.792.900.000 đồng dành cho khách hàng tiên phong và 2.169.000.000 đồng dành cho khách hàng thường. Trong khi đó, VinFast VF9 Plus phiên bản trần kim loại 6 chỗ có giá 1.595.130.000 đồng dành cho khách hàng tiên phong và 1.708.230.000 đồng cho khách hàng thường nếu thuê pin. Giá bán kèm pin là 1.825.130.000 đồng dành cho khách hàng tiên phong và 2.201.230.000 đồng đối với khách hàng thường. Việc có thêm VinFast VF9 Plus phiên bản trần kim loại hứa hẹn sẽ khiến khách hàng có những trải nghiệm dễ chịu hơn khi sử dụng mẫu ôtô điện cỡ lớn "made in Vietnam" này trong những ngày nắng nóng. Video: Trải nghiệm chi tiết SUV điện Vinfast VF9 tại Việt Nam (Nguồn: Autoexres.vn).

