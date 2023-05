VinFast VF e34 bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 4/2023

Trong tháng 4/2023 vừa qua, đánh dấu sự bùng nổ của ôtô điện khi có đến 2 mẫu Vinfast cùng góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất Việt Nam. Đáng chú ý, với doanh số 2.332 xe bán ra, VinFast VF e34 đã vươn lên vị trí dẫn đầu, bỏ xa Ford Ranger hơn 900 xe. Tháng 4 vừa qua, VinFat VF e34 bùng nổ doanh số khi đạt tới 2.332 xe bán ra, tăng gấp 5 lần so với 3/2023. Tại Việt Nam, VinFast VF e34 ra mắt khách Việt vào cuối năm 2021 với 1 phiên bản nhưng đã gặt hái được những thành công nhất định. Có được doanh số này phải kể đến việc khai trương hãng taxi điện Xanh SM tại một loạt các thành phố lớn, trong đó dòng VF e34 chiếm số lượng đông đảo nhất. Vị trí thứ 2 thuộc về Ford Ranger với doanh số 1.427 xe bán ra, giảm 57 xe so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đạt 5.083 xe và tiếp tục đứng ở ví trí ngôi đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam. Ford Ranger 2023 tại Việt Nam được bán ra với 7 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT, Sport và Wildtrak đi kèm mức giá từ 669 – 979 triệu đồng.

Dù vẫn giữ được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng nhưng ở tháng 4 này, doanh số của Toyota Corolla Cross chỉ đạt 1.310 chiếc, giảm 10,6% so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 4.727 xe. Toyota Corolla Cross đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá dao động từ 755 - 955 triệu đồng. Ngoài VF e34, tháng 4 vừa qua, doanh số VinFast VF8 cũng có mức tăng trưởng ấn tượng với 1.232 xe bán ra, tăng gần 1.000 xe so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, có 1.627 xe VF 8 bán ra. Tương tự VF e34, VF8 trong tháng vừa qua tăng trưởng mạnh được cho là do hãng taxi Xanh SM mới thành lập đã mua một lượng lớn các xe VF e34 và VF8 và đưa vào phục vụ khách hàng.

Sau một tháng vắng bóng tại top 10, Honda City bất ngờ quay trở lại với thứ hạng thứ 5. Trong tháng 4 vừa qua, Honda City ghi nhận doanh số đạt 1.137 xe. Doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm của Honda City đạt 3.558 chiếc. Chiếc sedan hạng B này đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 499 - 599 triệu đồng. Với doanh số giảm đến 52,6% so với tháng trước, Mitsubishi Xpander chỉ có 1.084 xe bàn giao tới khách hàng. Dù doanh số giảm sâu nhưng mẫu xe quốc dân này vẫn giữ vững ngôi vương, đứng đầu phân khúc MPV. Hiện xe đang được phân phối với 4 phiên bản: MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Giá xe dao động từ 555 triệu đồng. Phiên bản Xpander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua có giá 698 triệu đồng. Tụt đến 3 bậc so với tháng trước, tháng này Hyundai Accent chỉ đạt doanh số 1.050 xe, giảm 22,5%, xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Hyundai Accent bán ra 4.993 chiếc, vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, bỏ xa đối thủ Vios. Hiện mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 426 đến 542 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ 8 là Mazda CX-5 với 812 xe được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 4 vừa qua. Là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam, CX-5 hiện được phân phối với tới 7 phiên bản, giá bán từ 839 - 1.059 triệu đồng. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là mẫu SUV Ford Everest với doanh số 754 chiếc, tụt 4 bậc so với tháng trước. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 10 là Toyota Vios với 695 xe bàn giao tới tay khách hàng. Dù được tặng nhiều ưu đãi và phụ kiện trong tháng 4 nhưng doanh số của Vios vẫn khá hẩm hiu. Từ tháng 5 này, khách hàng có thể đặt mua Vios 2023 với nhiều trang bị được nâng cấp nhưng giá bán vẫn không thay đổi nhiều. Video: Xem top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2023.

Trong tháng 4/2023 vừa qua, đánh dấu sự bùng nổ của ôtô điện khi có đến 2 mẫu Vinfast cùng góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất Việt Nam. Đáng chú ý, với doanh số 2.332 xe bán ra, VinFast VF e34 đã vươn lên vị trí dẫn đầu, bỏ xa Ford Ranger hơn 900 xe. Tháng 4 vừa qua, VinFat VF e34 bùng nổ doanh số khi đạt tới 2.332 xe bán ra, tăng gấp 5 lần so với 3/2023. Tại Việt Nam, VinFast VF e34 ra mắt khách Việt vào cuối năm 2021 với 1 phiên bản nhưng đã gặt hái được những thành công nhất định. Có được doanh số này phải kể đến việc khai trương hãng taxi điện Xanh SM tại một loạt các thành phố lớn, trong đó dòng VF e34 chiếm số lượng đông đảo nhất. Vị trí thứ 2 thuộc về Ford Ranger với doanh số 1.427 xe bán ra, giảm 57 xe so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đạt 5.083 xe và tiếp tục đứng ở ví trí ngôi đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam. Ford Ranger 2023 tại Việt Nam được bán ra với 7 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT, Sport và Wildtrak đi kèm mức giá từ 669 – 979 triệu đồng.

Dù vẫn giữ được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng nhưng ở tháng 4 này, doanh số của Toyota Corolla Cross chỉ đạt 1.310 chiếc, giảm 10,6% so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 4.727 xe. Toyota Corolla Cross đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá dao động từ 755 - 955 triệu đồng. Ngoài VF e34, tháng 4 vừa qua, doanh số VinFast VF8 cũng có mức tăng trưởng ấn tượng với 1.232 xe bán ra, tăng gần 1.000 xe so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, có 1.627 xe VF 8 bán ra. Tương tự VF e34, VF8 trong tháng vừa qua tăng trưởng mạnh được cho là do hãng taxi Xanh SM mới thành lập đã mua một lượng lớn các xe VF e34 và VF8 và đưa vào phục vụ khách hàng.

Sau một tháng vắng bóng tại top 10, Honda City bất ngờ quay trở lại với thứ hạng thứ 5. Trong tháng 4 vừa qua, Honda City ghi nhận doanh số đạt 1.137 xe. Doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm của Honda City đạt 3.558 chiếc. Chiếc sedan hạng B này đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 499 - 599 triệu đồng. Với doanh số giảm đến 52,6% so với tháng trước, Mitsubishi Xpander chỉ có 1.084 xe bàn giao tới khách hàng. Dù doanh số giảm sâu nhưng mẫu xe quốc dân này vẫn giữ vững ngôi vương, đứng đầu phân khúc MPV. Hiện xe đang được phân phối với 4 phiên bản: MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Giá xe dao động từ 555 triệu đồng. Phiên bản Xpander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua có giá 698 triệu đồng. Tụt đến 3 bậc so với tháng trước, tháng này Hyundai Accent chỉ đạt doanh số 1.050 xe, giảm 22,5%, xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Hyundai Accent bán ra 4.993 chiếc, vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, bỏ xa đối thủ Vios. Hiện mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 426 đến 542 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ 8 là Mazda CX-5 với 812 xe được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 4 vừa qua. Là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam, CX-5 hiện được phân phối với tới 7 phiên bản, giá bán từ 839 - 1.059 triệu đồng. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là mẫu SUV Ford Everest với doanh số 754 chiếc, tụt 4 bậc so với tháng trước. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 10 là Toyota Vios với 695 xe bàn giao tới tay khách hàng. Dù được tặng nhiều ưu đãi và phụ kiện trong tháng 4 nhưng doanh số của Vios vẫn khá hẩm hiu. Từ tháng 5 này, khách hàng có thể đặt mua Vios 2023 với nhiều trang bị được nâng cấp nhưng giá bán vẫn không thay đổi nhiều. Video: Xem top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2023.